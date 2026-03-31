આ મહિલાએ તો ભારે કરી! અંગત ભાગમાં સંતાડીને લાવી સોનાની કેપ્સ્યુલ્સ, સોનાની તસ્કરીનો ચોંકાવનારો કિસ્સો
Ahmedabad airport woman gold smuggler: અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સની ટીમે સોનાની દાણચોરીનો એક મોટો કિસ્સો ઝડપી પાડ્યો છે. કુઆલાલમ્પુરથી આવેલી એક મહિલા મુસાફરની શંકાસ્પદ હિલચાલને પગલે તેની તપાસ કરવામાં આવતા ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી હતી. આ મહિલા પોતાના શરીરમાં (Rectum માં) બે અંડાકાર કેપ્સ્યુલ છુપાવીને લાવી હતી, જેમાં લિક્વિડ કેમિકલ સાથે મિશ્રિત સોનાની પેસ્ટ હતી. કસ્ટમ્સ વિભાગે મહિલા પાસેથી કુલ 553.07 ગ્રામ શુદ્ધ સોનું જપ્ત કર્યું છે, જેની બજાર કિંમત આશરે ₹83,29,234/ થી વધુ થવા જાય છે. હાલ આ મામલે કસ્ટમ્સ દ્વારા આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર સોનાની તસ્કરીનો વધુ એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. વિદેશથી સોનું લાવવા માટે સ્મગલરો હવે મહિલાઓનો સહારો લઈ રહ્યા છે અને અવનવી તરકીબો અપનાવી રહ્યા છે. મલેશિયાથી આવેલી એક મહિલા મુસાફરે પોતાના શરીરમાં સોનું છુપાવીને કસ્ટમ્સની નજરમાંથી બચવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ એર ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટની સતર્કતાએ આ આખા ખેલનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
અમદાવાદ કસ્ટમ્સ વિભાગની AIU ટીમને APIS પ્રોફાઇલિંગ દ્વારા ચોક્કસ બાતમી મળી હતી. જેના આધારે ગઈકાલે કુઆલાલમ્પુરથી આવેલી ફ્લાઈટ નંબર AK 91 ના મુસાફરો પર વોચ રાખવામાં આવી હતી. એક મહિલા મુસાફર જ્યારે ગ્રીન ચેનલમાંથી પસાર થઈ એરપોર્ટની બહાર નીકળવાની ફિરાકમાં હતી, ત્યારે જ અધિકારીઓએ તેને અટકાવી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં મહિલા ગભરાઈ ગઈ હતી, જેથી તેની સઘન તપાસ કરવામાં આવી હતી.
તપાસ દરમિયાન અધિકારીઓ પણ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. મહિલાએ પોતાના શરીરમાં બે અંડાકાર કેપ્સ્યુલ છુપાવી રાખી હતી. કાળા રંગની ટેપથી વીંટાળેલી આ કેપ્સ્યુલમાંથી લિક્વિડ કેમિકલ સાથે મિશ્રિત ગોલ્ડ પેસ્ટ મળી આવી હતી. જેનું વજન આશરે 643 ગ્રામ હતું. બાદમાં આ પેસ્ટને રિફાઇન કરવામાં આવતા 24 કેરેટનું શુદ્ધ 553.07 ગ્રામ સોનું પ્રાપ્ત થયું હતું. જેની બજાર કિંમત ₹83 લાખથી વધુ આંકવામાં આવી છે.
APIS પ્રોફાઇલિંગના આધારે આ મહિલા મુસાફરને આંતરી હતી. બોડી કન્સીલમેન્ટ દ્વારા સોનાની તસ્કરી કરવાનો આ પ્રયાસ હતો. ₹83 લાખનું સોનું જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે અને આરોપી મુસાફરની ધરપકડ કરી આગળની તપાસ ચાલુ કરી છે. સોનાના વધતા ભાવ વચ્ચે સ્મગલિંગની આ ઘટનાએ એરપોર્ટ સુરક્ષા એજન્સીઓને વધુ સતર્ક કરી દીધી છે. હાલ તો આ મહિલા કોના માટે કામ કરતી હતી તે દિશામાં પોલીસ અને કસ્ટમ્સ વિભાગ તપાસ કરી રહ્યા છે.
