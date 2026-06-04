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અમદાવાદ : પ્રજ્ઞાચક્ષુને માર મારનાર મહિલા PSI સોનલ રાઠોડ પર લેવાયું મોટું એક્શન

Ahmedabad PSI Suspended : અમદાવાદમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશન પ્રજ્ઞાચક્ષુ વૃદ્ધને માર મારવા બદલ મહિલા PSI સોનલ રાઠોડ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. PSI સોનલ રાઠોડ વિરુદ્ધ BNS ની રાઇટ ટુ પર્સન ડિસએબિલિટી એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો
 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 04, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:40 PM IST
અમદાવાદ : પ્રજ્ઞાચક્ષુને માર મારનાર મહિલા PSI સોનલ રાઠોડ પર લેવાયું મોટું એક્શન

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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