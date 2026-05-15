/ચોંકાવનારો ખુલાસો: ત્રણ લગ્ન, પ્રેમી સાથે મોજશોખ કે મજબૂરી? કરોડોની મિલકત હોવા છતાં મહિલાએ કેમ કરી ચોરી?

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: દેશમાં એક તરફ સોનાના ભાવ આસમાને છે અને વડાપ્રધાને પણ સોનાની ખરીદી ન કરવા આહવાન કર્યું છે સાથે જ સરકારે ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટી પણ વધારી છે , ત્યારે બીજી તરફ અમદાવાદમાં સોનાની ચોરીના કિસ્સાઓ વધ્યા છે. ખાડિયા પોલીસે એક એવી મહિલા ચોરની ધરપકડ કરી છે જે પોરબંદરમાં કપડાંની દુકાન ચલાવે છે અને અમદાવાદમાં ૩ મકાનોની માલિક છે. છતાં આ મહિલા જ્વેલરી શો-રૂમમાં ગ્રાહક બનીને જતી અને નજર ચૂકવી સોનાની બંગડીઓ ચોરી લેતી હતી.
એક મહિલા ગ્રાહક સોના ના દાગીના ની પસંદગી કરી રહી છે અને સાથે સાથે સેલ્સ બોય સાથે મીઠી મીઠી વાતો કરી રહી છે અને સેકન્ડો માં જ સોનાની બંગડી ચોરી લે છે અને ફરાર થઇ જાય છે આ દ્રશ્યો છે 14મી ના રોજ ના ખાડિયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં મયાશા જેલવેરી શો રૂમ ના જ્યાં આ મહિલા ગ્રાહક બની ને આવી હતી અને બે સોનાની બંગડી ચોરી કરીને ફરાર થઇ ગઈ હતી ત્યારે જ્વેલરી શો રૂમના માલિકે ખાડિયા પોલીસ સ્ટેશન માં ચોરી બાબતે ફરિયાદ નોંધાવતા ખાડિયા પોલીસે ગણતરીના કલાકમાં મહિલા ચોર ની ઓળખ કરી હતી સીસીટીવીમાં દેખાતી આ મહિલા છે પલક રાજપૂત જે મૂળ અમદાવાદ ની અને પોરબંદર માં રહે છે અને કપડા ની દુકાન ચલાવે છે.
આ મહિલા ચોરે માત્ર ખાડીયા જ નહિ પણ એક જ દિવસે કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ કલ્યાણી જ્વેલર્સ માંથી પણ બે બંગડી ની ચોરી આ મૉડોપરેન્ડી થી જ કરી હોવાનું બહાર આવ્યું છે ત્યાર ખાડિયા પોલીસ ચાર બંગડીઓ સાથે પલક રાજપૂત ની ધરપકડ કરી કુલ 5 લાખથી વધુ નો મુદ્દામાલ કબજે કરી ને વધુ પૂછ પરછ હાથ ધરી હતી જેમાં ચોરી કરવા પાછળના ચોંકાવનારા ખુલાસા સામે આવ્યા છે.
વેપારી ની ફરિયાદ બાદ ખાડિયા પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસને બાતમી મળી હતી કે આરોપી મહિલા સોનાના દાગીના લઈને તેના પ્રેમીને મળવા વડોદરા જઈ રહી છે, અને બસ તે જ સમયે પોલીસે તેને ઝડપી પાડી. પોલીસની પૂછપરછમાં પલક સતત રટણ કરી રહી છે કે તેના દીકરાની સ્કૂલની ફી ભરવાની હતી અને પોરબંદરમાં તેની કપડાંની દુકાન નું ભાડું ભરવાનું બાકી રહ્યું ગયું છે ... તેથી પલક રાજપૂતે આ ચોરી કરવા નું નક્કી કર્યું હતું.
જોકે પોલીસને મહિલા ચોર પલક રાજપૂતની આ વાત ગળે નથી ઉતરી રહી. કેમ કે તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે પલક રાજપૂત નો પિયર પક્ષ અમદાવાદ માં જ રહે છે અને અમદાવાદમાં જ અલગ અલગ વિસ્તાર માં ૩ મકાનો છે જે ભાડે આપવા માં આવ્યા છે તેની પણ સારી એવી આવક પણ છે. આ સિવાય ભૂતકાળમાં પણ પલક રાજપૂત વિરુદ્ધ એક મોબાઈલ ચોરીનો ગુનો નોંધાઈ ચૂક્યો છે. આથી ફી ભરવાનું બહાનું માત્ર પોલીસને ગુમરાહ કરવા માટે હોઈ શકે છે ત્યારે પોલીસે વધુ તપાસ અને પૂછ પરછ હાથ ધરી છે.
પોલીસને શંકા જાય છે કે આ ચોરી પાછળ પ્રેમીના મોજ-શોખ જવાબદાર છે કે [પોતાના ,મોજશોખ છે તે દિશામાં ખાડિયા પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે કેમ કે પલક પંચાલ ના અગાઉ ત્રણ લગ્ન થઇ ચુક્યા છે અને છેલા પતિ સાથે છૂટાછેડા નો કેસ પણ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે ચોરી કરવા પાછળનું સાચું કારણ શું છે એ પોલીસ ની તપાસ ના અંત માં જ સામે આવશે.