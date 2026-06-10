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"કંઈક ખવડાવી બેભાન કરી, કપડાં અસ્તવ્યસ્ત હતા", નિકોલ ચોરી કેસની સેલ્સગર્લ હર્ષિદા શેટ્ટીનો ચોંકાવનારો દાવો!

Ahmedabad News: શહેરના નિકોલ વિસ્તારમાં આવેલા સોના-ચાંદીના શો-રૂમમાંથી કરોડોના સોનાના દાગીનાની ચોરી કરનાર સેલ્સગર્લ હર્ષિદા શેટ્ટી દ્વારા એવા આક્ષેપ કર્યા છે કે, પોલીસે તેને કંઇક ખવડાવી દીધુ હતું અને તે ભાનમાં આવી ત્યારે તેના કપડાં અસ્તવ્યસ્ત હતા. અરજદાર સેલ્સગર્લ દ્વારા હાઇકોર્ટમાં કરાયેલી અરજીમાં ક્રાઈમ બ્રાંચ અને પોલીસ પર ગંભીર આક્ષેપો કરતાં જણાવાયું છે કે, તેને ક્રાઈમબ્રાન્ચે માણેકચોકથી નહીં, પરંતુ દિલ્હીની હોટલમાંથી ઝડપી છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 10, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:47 AM IST
"કંઈક ખવડાવી બેભાન કરી, કપડાં અસ્તવ્યસ્ત હતા", નિકોલ ચોરી કેસની સેલ્સગર્લ હર્ષિદા શેટ્ટીનો ચોંકાવનારો દાવો!
Image Credit: AI Photos

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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