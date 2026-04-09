હાર્દિક પટેલની ભાષા બોલવા માંડ્યો રાજુ કરપડા! કહ્યું; 'હવે હું ભાજપનો છું, ભાજપ કહેશે તો લડીશ, હું પાર્ટીનો વફાદાર સૈનિક બનીને રહીશ'

Raju Karapada Joins BJP Gujarat: ગુજરાતમાં હાલ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી ટાણે પક્ષપલ્ટાની મોસમ ચાલી રહી છે. આજે ભાજપ વિરુદ્ધ બોલતો ખેડૂતોનો મસીહા કહેવાતો રાજુ કરપડા ભાજપમાં જોડાયો છે. એવું કહેવાય કે પાટીદાર નેતા હાર્દિક પટેલના પદચિહ્નો પર ચાલતા હોય તેમ ભાજપમાં જોડાયેલા યુવા નેતા રાજુ કરપડાના બદલાયેલા સૂર ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. એક સમયે આંદોલનકારી ચહેરો ગણાતા રાજુ કરપડા હવે ભાજપના 'વફાદાર સૈનિક' બનવાનો દાવો કરી રહ્યા છે. જે રીતે હાર્દિક પટેલે કર્યો હતો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 09, 2026, 03:20 PM IST

Raju Karapada Joins BJP Gujarat: કહેવાય છે કે રાજકારણામાં જેવું દેખાય છે તેવું હોતું નથી. ચૂંટણીઓની મોસમ ખીલતા જ આજે ફરી એકવાર એ દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા, જે એક સમયે પાટીદાર નેતા અને હાલના ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલના કિસ્સામાં જોવા મળ્યા હતા. આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ નેતા રાજુ કરપડા અગાઉ ભાજપ સરકારની નીતિઓ પર આકરા પ્રહારો કરતા હતા, પરંતુ હવે રાજુ કરપડા સંપૂર્ણપણે ભાજપના રંગે રંગાઈ ગયા છે. હાર્દિક પટેલે જે રીતે પક્ષમાં જોડાતા પહેલા ભાજપના ગુણગાન ગાવાનું શરૂ કર્યું હતું, તેવી જ રીતે આજે રાજુ કરપડાએ નિવેદનબાજી કરી હતી.

કરપડાનું મોટું નિવેદન, 'પાર્ટી કહેશે તો ચૂંટણી લડીશ'
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા ભાજપમાં જોડાયેલા રાજુ કરપડા ચૂંટણી લડવા અંગે ચાલી રહેલી અટકળો પર વિરામ મૂકતા સ્પષ્ટતા કરી છે કે હવે તેઓ વ્યક્તિગત નિર્ણય નહીં, પણ પાર્ટીના આદેશનું પાલન કરશે. તેઓ આજે ભાજપમાં જોડાયા હતા અને જણાવ્યું હતું કે, હવે હું ભાજપનો છું, ભાજપ કહેશે તો લડીશ. હવે હું ભાજપનો શિસ્તબદ્ધ કાર્યકર છું. પાર્ટી નક્કી કરશે અને જો મને આદેશ આપશે તો ચોક્કસપણે હું ચૂંટણી લડીશ. હું પક્ષનો વફાદાર સૈનિક બનીને કામ કરવા માંગુ છું. હું જેલમાં હતો ત્યારે મને બધું જ સમજાઈ ગયું....!!

નામ લીધા વગર 'AAP' પર આકરા પ્રહાર
ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયેલા રાજુ કરપડાએ પોતાના ભૂતકાળની વાત કરતા કહ્યું કે, જ્યારે હું જેલમાં હતા ત્યારે તેમને ઘણી બાબતોની સમજણ પડી ગઈ હતી. તેમણે સ્વીકાર્યું કે ભૂતકાળમાં તેમણે લીધેલા કેટલાક નિર્ણયો કદાચ ઉતાવળિયા હતા, પરંતુ જેલવાસ દરમિયાન તેમને સત્ય સમજાઈ ગયું છે. રાજુ કરપડાએ કોઈ પણ પાર્ટીનું નામ લીધા વગર AAP પર સીધા પ્રહાર કર્યા. તેમણે કટાક્ષમાં કહ્યું કે "મેં મારા જીવનના અમૂલ્ય 5 વર્ષ એક ખોટી પાર્ટી પાછળ વેડફી કાઢ્યા. અત્યારે સોશિયલ મીડિયામાં કોની ઓડિયો ક્લિપો વાયરલ થઈ રહી છે અને કોણ કેવા ખેલ કરી રહ્યું છે, તે જનતા બરાબર જાણે છે."

હાર્દિક પટેલનું નિવેદન
હાર્દિક પટેલે જૂન 2022માં ભાજપમાં જોડાયા બાદ કહ્યું હતું કે તેઓ "રામસેતુની ખિસકોલી" બનીને રાષ્ટ્ર સેવામાં સહયોગ આપશે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તેઓ માત્ર પદ કે સત્તા માટે નહીં, પરંતુ સામાન્ય કાર્યકર તરીકે કામ કરવા ભાજપમાં જોડાયા હતા. હાર્દિક પટેલે ભાજપમાં જોડાયા બાદ જણાવ્યું હતું કે કૉંગ્રેસ પાર્ટીના એક પણ નેતાએ જનતાની ભાવના સાથે ઊભા રહેવાનો પ્રયાસ કર્યો ન હતો. આ અંગે અનેક રજુઆતો કરી પરંતુ કોઈએ ધ્યાન ન આપ્યું. આથી કૉંગ્રેસ સાથે છેડો ફાડવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. મેં કૉંગ્રેસનો હોદેદાર હોવા છતાં નરેન્દ્ર મોદીના સારા કામોની પ્રશંસા કરી છે. બીજેપીના તમામ લોકો જે ભગીરથ કામ કરે છે તેમાં હું ભગવાન રામની ખિસકોલી બનીને કામ કરવાનો પ્રયાસ કરીશ. બીજેપીમાં સામેલ થઈને રાજ્યના હિત માટે કામ કરીશું. બીજેપીએ દેશ અને જનતા માટે કામ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, તેમાં કરોડો લોકો સહયોગ આપવા માટે તત્પર છે. હું અન્ય લોકોને પણ કહું છું કે રાષ્ટ્રના આ ભગિરથ કાર્યમાં સાથે આવો."
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

