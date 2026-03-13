ટેલેન્ટ તમારું, સ્ટેજ અમારું! અમદાવાદમાં યોજાશે ભવ્ય Zee Bharat Youth Fest; જાણો કેવી રીતે મળશે ફ્રી એન્ટ્રી
Zee Bharat Youth Fest: અમદાવાદમાં ZEE મીડિયા 21 માર્ચ, 2026ના રોજ Zee Bharat Youth Festનું આયોજન કરી રહ્યું છે. તેમાં દેશના ઘણા લોકપ્રિય કલાકારો, ગાયકો, હાસ્ય કલાકારો, ફિલ્મ દિગ્દર્શકો અને RJ આવવાના છે. આ ફેસ્ટિવલની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે એન્ટ્રી માટે કોઈ ટિકિટની જરૂર રહેશે નહીં, એટલે કે દરેક લોકો માટે પ્રવેશ મફત (Free) રહેશે.
Trending Photos
Zee Bharat Youth Fest: ગુજરાતના અમદાવાદમાં આ યુથ ફેસ્ટ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાશે, જેમાં સંગીત, હાસ્ય, પ્રેરણા અને પેનલ ચર્ચાઓ જેવી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થશે. વધુમાં, યુવાનો તેમની પ્રતિભા દર્શાવી શકશે અને વ્યવસાયિક વિચારોથી લઈને એન્કરિંગ કૌશલ્ય સુધીના વિવિધ ક્ષેત્રોના લોકો પાસેથી શીખી શકશે.
આ કાર્યક્રમ 21 માર્ચે સવારે શરૂ થશે, જ્યાં Z મીડિયા ટીમ કાર્યક્રમના વિઝનને સમજાવશે. ત્યારબાદ, અનેક આદરણીય સભ્યોની હાજરીમાં દીપ પ્રગટાવીને કાર્યક્રમ શરૂ થશે. આ સમય દરમિયાન યુવા નીતિ સાથે સંકળાયેલા નેતાઓ પોતાનું પ્રવચન રજૂ કરશે.
સંગીત અને કોમેડી દ્વારા મનોરંજન પૂરું પાડવામાં આવશે.
આ ફેસ્ટમાં મ્યુઝિક બેન્ડ દ્વારા લાઇવ પર્ફોર્મન્સ રજૂ કરવામાં આવશે. સોશિયલ મીડિયા પર લોકપ્રિય અનેક હાસ્ય કલાકારો પણ આ યુથ ફેસ્ટમાં પર્ફોર્મ કરશે. ફિલ્મ ઉદ્યોગના કલાકારો અને દિગ્દર્શકો પણ ભાગ લઈ રહ્યાં છે. વધુમાં, ઝી ભારત યુથ ફેસ્ટમાં એક ન્યૂ એજ આંત્રપ્રિન્યોર સત્રનું આયોજન કરવામાં આવશે, જેમાં યુવા બિઝનેસ લીડર્સ તેમની સ્ટાર્ટઅપ યાત્રાઓ અને અનુભવો શેર કરશે, જે શહેરના યુવાનો માટે મૂલ્યવાન શીખવાની તકો પૂરી પાડશે.
ઈશાની દવેનો લાઇવ મ્યુઝિક કોન્સર્ટ
આધ્યાત્મિક ગુરુઓ અને પ્રેરક વક્તાઓ પણ ફેસ્ટમાં ભાગ લેશે, યુવાનોને સંબોધશે અને મૂલ્યવાન સમજ અને માર્ગદર્શન આપશે. ફેસ્ટમાં દેશભરના અનેક લોકપ્રિય RJ સાથે RJ પેનલ ચર્ચા પણ યોજાશે. લોક કલાકારો અને સંગીત જૂથો પણ ફેસ્ટમાં પર્ફોર્મ કરે તેવી અપેક્ષા છે. વધુમાં, પ્રખ્યાત ગાયિકા ઈશાની દવે દ્વારા લાઇવ મ્યુઝિક કોન્સર્ટ યોજાશે, જેમાં પ્રવેશ મફત રહેશે.
ઓપન માઇક અને એન્કર હન્ટ પ્રવૃત્તિઓ
ઝી ભારત યુથ ફેસ્ટમાં યુવાનો માટે ઘણી ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રવૃત્તિઓ પણ દર્શાવવામાં આવશે. ઓપન માઇકમાં ભાગ લેનારાઓ કવિતા, સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડી, ગાયન, રેપ, વાર્તા કહેવી અથવા સંગીત રજૂ કરી શકશે. વધુમાં, એક એન્કર હન્ટ સ્પર્ધા પણ યોજાશે, જેમાં સહભાગીઓએ એક મિનિટ માટે એન્કરિંગ કરીને તેમની પ્રસ્તુતિ અને મેસેજ કુશળતા દર્શાવવાની રહેશે.
ઝી ભારત યુથ ફેસ્ટનો ઉદ્દેશ્ય યુવાનોને એક એવું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનો છે જ્યાં તેઓ મનોરંજનનો આનંદ માણી શકે, નવી વસ્તુઓ શીખી શકે અને તેમની પ્રતિભા દર્શાવી શકે. આ ઇવેન્ટ સંગીત, પ્રેરણા અને પ્રતિભા માટે એક મુખ્ય પ્લેટફોર્મ બનવા માટે તૈયાર છે.
આ કાર્યક્રમને ‘Realme’ દ્વારા પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સહ-ભાગીદાર તરીકે ‘Vasant Masala Pvt. Ltd. & Orbit Wires and Cables છે, જ્યારે યુવાનોના સ્ટાઈલ સ્ટેટમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને ‘Killer X’ ફેશન પાર્ટનર તરીકે જોડાયું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે