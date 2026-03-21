Zee Bharat Youth Fest 2026: ગુજરાતના યુવાઓના સપનાને વાચા આપવા, તેની શક્તિને ઓળખવા યૂથ ફેસ્ટનું આયોજનઃ દીક્ષિત સોની
Zee Bharat Youth Fest 2026 : ઝી મીડિયા ગદ્વારા 21 માર્ચ 2026ના અમદાવાદમાં ઝી ભારત યૂથ ફેસ્ટનું આયોજન કરાયું છે. આ કાર્યક્રમમાં ઝી 24 કલાકના એડિટર દિક્ષિત સોનીએ સંબોધન કર્યુ હતું. તેમણે આ કાર્યક્રમના આયોજન પાછળનો હેતુ અને ઉદ્દેશ્ય સમજાવ્યો હતો.
મંચ પર ઉપસ્થિત વન-પર્યાવરણ, ક્લાઈમેન્ટ ચેન્જ અને વાહનવ્યવહાર રાજ્ય મંત્રી શ્રી પ્રવીણભાઈ માળી, વેજલપુર વિધાનસભા બેઠકના ધારાસભ્ય અને મારા મિત્ર અમિતભાઈ ઠાકર, ZEE મીડિયાના CEO શ્રી રક્તિમ દાસજી, ગુજરાતના વિકાસમાં પોતાનું અમૂલ્યો યોગદાન આપનારા ન્યૂ એઝ એન્ટરપ્રિન્યોર, ગુજરાત રોડ સેફ્ટી ઓથોરિટીના અધિકારીશ્રીઓ, વિવિધ ક્ષેત્રના મહાનુભાવો અને રાજ્યના ખૂણેખૂણેથી અહીં પધારેલા મારા ઉત્સાહી યુવા મિત્રોને મારા પ્રણામ.
આજે આપણે 'ZEE ભારત યૂથ ફેસ્ટ' ના મંચ પર એકઠા થયા છીએ. ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ZEE 24 કલાક અને ZEE મીડિયાની આ એક એવી પહેલ છે, જે અમે ગુજરાતના યુવાનોની શક્તિને ઓળખવા, તેમનાં સપનાંઓને વાચા આપવા અને નવી પેઢીના વિચારોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આયોજિત કરી છે.
મને ગૌરવ છે કે આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના યુવા મંત્રી શ્રી પ્રવીણભાઈ અને અનુભવી નેતા શ્રી અમિતભાઈ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આ બંને મહાનુભાવો તેમના વ્યસ્ત શેડ્યૂલમાંથી સમય કાઢીને યુવાનોને પ્રોત્સાહિત કરવા અહીં પધાર્યા છે, તે બદલ હું તેમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું.
મિત્રો, આ યૂથ ફેસ્ટનો ઉદ્દેશ્ય શું છે?
જેમ, અમે દર વર્ષે મહાસન્માન કાર્યક્રમ આયોજિત કરીએ છીએ, કૃષિ કોન્કલેવ આયોજિત કરીએ છીએ, શિક્ષા કોન્કલેવ અને MSME કોન્કલેવ આયોજિત કરીએ છીએ. અને વિવિધ ક્ષેત્રોના ઉદ્યમીઓ, ખેડૂતો અને તજજ્ઞોને બોલાવીને, તેમની સાથે વિચાર-વિમર્શ રાખીને સરકાર સાથેનો સેતુ બનીએ છીએ તેવો જ આ અમારો નવો પ્રયાસ છે. 'ZEE ભારત યૂથ ફેસ્ટ' દ્વારા અમે યુવાનો, ઉદ્યોગ સાહસિકો અને સરકાર વચ્ચે એક મજબૂત કડી બનવા માંગીએ છીએ. આજના યુવાનો પાસે આધુનિક ટેકનોલોજી અને વિઝન છે, પણ તેમને જરૂર છે એક એવા પ્લેટફોર્મની જ્યાં તેમના પ્રશ્નો સાંભળવામાં આવે અને તેમના ઇનોવેશનને દુનિયા સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે. અને આવું પ્લેટફોર્મ તૈયાર કર્યું છે દેશના સૌથી જૂના અને પ્રતિષ્ઠિત ZEE મીડિયા સમૂહે. આજથી ZEN ZEE ભારત નામની યૂથ માટેની સ્પેશિયલ ચેનલ શરૂ થઈ રહી છે. જેના લોગોનું આપણા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીના હસ્તે લોન્ચિંગ થવાનું છે. આ ચેનલ આજના ડિજિટલ યુગના યુવાનો- એટલે કે 'Generation Z' ના અવાજને બુલંદ કરવા માટે સમર્પિત હશે.
અમદાવાદમાં Zee ભારત યુથ ફેસ્ટનો પ્રારંભ: મંત્રી પ્રવીણ માળી, ધારાસભ્ય અમિત ઠાકર, Zee મીડિયાના CEO ઉપસ્થિત
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) March 21, 2026
ZEE ભારત યૂથ ફેસ્ટમાં અમે યૂથની સુરક્ષાનો મુદ્દો પણ જોડ્યો છે. ગુજરાત જે રીતે સમગ્ર દેશમાં સુરક્ષા અને સલામતી માટે જાણીતું છે તે વિશેષતાને ધ્યાને રાખીને અમે સ્વસુરક્ષાનો મંત્ર જોડ્યો છે. સુરક્ષાનો પહેલો નિયમ આપણા પોતાનાથી શરૂ થાય છે. અને એ છે ઘરની બહાર નીકળીએ ત્યારે આપણે રાખવાની થતી રોડ પરની સેફ્ટી. અકુદરતી મૃત્યુના મામલે આપણે દુનિયામાં નંબર 1 છીએ. વિશ્વનાં કુલ વાહનોનાં માત્ર 1 ટકા વાહનો ભારતમાં છે અને અકસ્માતોથી થતા ડેથનો રેશિયો 11થી 12 ટકા જેટલો ઊંચો છે. એટલે કે આપણા દેશમાં દર વર્ષે રોડ એક્સિડેન્ટથી દોઢ લાખથી વધારે લોકો પોતાનો જીવ ગુમાવે છે અને તેમાં સૌથી વધુ ભોગ બનનાર યૂથ છે. ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થતા લોકોની સંખ્યા દર વર્ષે સાડા ચાર લાખ લોકોની થવા જાય છે. આપણા રાજ્યની વાત કરીએ તો એક વર્ષમાં સરેરાશ સાડા સાત હજારથી આઠ હજાર લોકો રોડ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવે છે. એટલે, રોજના સરેરાશ 20થી 21 લોકો થયા. ઓવર સ્પીડિંગ, રોંગ સાઈડ ડ્રાઈવિંગ, હેલ્મેટ અને સીટબેલ્ટનો અભાવ આ બધાં કારણો આ જીવલેણ અકસ્માતો પાછળ મોટા ભાગે જવાબદાર છે. આપણા દેશનું ભવિષ્ય યુવાનો છે અને જીવનની સુરક્ષા માટે કેટલું મોટું કામ કરવાની આપણે જરૂર છે તે માટે ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ZEE 24 કલાકે એક સામાજિક અભિયાન શરૂ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. અમે રાજ્યનાં મોટાં શહેરોમાં જઈશું અને રોડ સેફ્ટી ડ્રાઈવ ચલાવીશું જેથી રોડ સેફ્ટીની દિશામાં વધુને વધુ લોકજાગૃતિ આવે અને આપણી યુવાધન છે તે સલામત રહે.
આજે દિવસ દરમિયાન પોત પોતાના ક્ષેત્રમાં જાણીતી હસ્તીઓ યૂથ સાથે કનેક્ટ થશે અને વિવિધ વિષયો પર વાતચીત કરશે. યુવા મંત્રી પ્રવીણભાઈ માળી સાથે આપણે વાત કરવાના છીએ. ન્યુ એઝ એન્ટરપ્રિન્યોર સાથે પણ ડિસ્ક્શન થશે. ગુજરાત રોડ સેફ્ટી ઓથોરિટીની એક ટીમ આપણી સાથે જોડાશે અને તેમની કામગીરી વિશે વાતચીત કરવાની છે. તો સોશિયલ મીડિયા આઇકોન ખજૂરભાઈ આજે આપણી સાથે જોડાવાના છે. રામ મોરી જેવા યુવા સાહિત્યકાર અને ડૉ. અખંડ સ્વામીજી જેવા આધ્યાત્મિક ગુરુ તમારી સાથે સંવાદ કરવાના છે. ખૂબ જ જાણીતી લવારીની ટીમ આપણી સાથે જોડાવાની છે. સાંજે આપણા રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને યૂથ આઈકન હર્ષભાઈ સંઘવી અહીં પધારવાના છે. તેમના હસ્તે ન્યુ એઝ એન્ટરપ્રિન્યોરનું સન્માન થશે. અને પછી રાત્રે 8 વાગ્યાથી યુવા દિલોની ધડકન ઈશાની દવેનો કોન્સર્ટ યોજાશે. જેમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં યૂથ જોડાવાનું છે.
