ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમદાવાદીઓ સાવધાન! પ્રદૂષિત હવા વધારી રહી છે રોગનું જોખમ, ENT ડોક્ટરની મોટી ચેતવણી

Ahmdabad News: અમદાવાદમાં પ્રદુષિત હવા અંગે ENT ડોકટર નૈતીન શાહનું નિવેદન. હવા પ્રદુષિત થવી એ ચિંતાનો વિષય. પ્રદુષિત હવાથી લોકોને રોગ થવાનો ભય. પ્રદુષિત હવાથી લોકોએ સાવચેત રહેવુ જરૂરી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 22, 2025, 06:13 PM IST

Ahmdabad News: અમદાવાદ શહેરની હવા હવે દિલ્હીની જેમ સતત પ્રદૂષિત બનતી જઈ રહી છે, જે શહેરના રહેવાસીઓ અને તંત્ર બંને માટે એક ગંભીર ચિંતાનો વિષય બની છે. રાજ્યમાં ઠંડીનું જોર વધી રહ્યું છે, અને આ વધતી જતી ઠંડી વચ્ચે અમદાવાદમાં હવા પ્રદૂષણનો આંકડો (એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ - AQI) પણ સતત ઊંચે જઈ રહ્યો છે.

ENT ડૉ. નૈતીન શાહનું નિવેદન: રોગનો ભય અને સાવચેતી જરૂરી
શહેરમાં વધી રહેલા હવાના પ્રદૂષણ પર ENT (કાન, નાક, ગળાના નિષ્ણાત) ડૉક્ટર નૈતીન શાહે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ડૉ. શાહના નિવેદન અનુસાર, "હવા પ્રદૂષિત થવી એ ખરેખર ચિંતાનો વિષય છે. આ પ્રદૂષિત હવાને કારણે લોકોને શ્વાસ સંબંધિત અને અન્ય રોગો થવાનો ભય વધી જાય છે." તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે પ્રદૂષણના આ સ્તરે લોકોએ અત્યંત સાવચેત રહેવું જરૂરી છે.

AQI આંકડો ચિંતાજનક: શાહીબાગમાં 224 નોંધાયો
અમદાવાદ શહેર સહિત રાજ્યમાં ઠંડી વધવાની સાથે જ AQIનો આંકડો પણ વધતો જોવા મળ્યો છે. ખાસ કરીને શહેરના શાહીબાગ વિસ્તારમાં એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સનો આંકડો 224 જેટલો નોંધાયો છે. 224નો આંકડો એટલે હવા 'પ્રદૂષિત' છે. આ એક વિસ્તારનો આંકડો છે, જેણે અન્ય વિસ્તારોમાં AQIનો આંકડો શું હોઈ શકે છે તે અંગે ગંભીર આશંકાઓ ઊભી કરી છે, અને અંદાજ છે કે અન્ય વિસ્તારમાં આ આંકડો વધુ હોઈ શકે છે. દિલ્હીની જેમ અમદાવાદની હવા પણ પ્રદૂષણના ભરડામાં આવી રહી હોવાનું આ આંકડાઓ સ્પષ્ટ દર્શાવે છે.

પાંચ વર્ષમાં 550 કરોડનો ખર્ચ છતાં હવા પ્રદૂષિત: નાણાં ક્યાં ગયા?
સૌથી મોટો અને ગંભીર પ્રશ્ન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના કામકાજ સામે ઊભો થયો છે. સતત વધતી પ્રદૂષિત હવાને રોકવા માટે AMC દ્વારા છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં અંદાજે 550 કરોડ જેટલો માતબર ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે.

આટલો મોટો ખર્ચ કરવા છતાં જો શહેરની હવા હજી પણ પ્રદૂષિત રહેતી હોય, તો સ્વાભાવિક રીતે જ એ સવાલ ઊભો થાય છે કે "આખરે પ્રદૂષિત હવા રોકવા પાછળ વપરાતા આટલા નાણાં ક્યાં ગયા?" તંત્રના આટલા મોટા ખર્ચ સામે કોઈ નક્કર પરિણામ ન આવતા, આગામી દિવસોમાં AQIનો આંકડો ઘટશે કે વધશે, તે પણ એક મોટો પ્રશ્ન બની ગયો છે.

