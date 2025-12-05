Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમદાવાદના પ્રોપર્ટી માર્કેટમાં આવશે તેજી, કોમનવેલ્થ ગેમ્સના આયોજનને કારણે વધી જશે ભાવ

CWG 2030: અમદાવાદ હવે વિવિધ વૈશ્વિક ગેમ્સનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યું છે. 2030ની કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યજમાની અમદાવાદને મળી છે. આ વૈશ્વિક ગેમ્સના આયોજનને કારણે અમદાવાદનો વિવિધ ક્ષેત્રોમાં વિકાસ થવાનો છે. ત્યારે પ્રોપર્ટી માર્કેટમાં જોરદાર તેજી આવવાની સંભાવના છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 05, 2025, 09:33 AM IST

Trending Photos

અમદાવાદના પ્રોપર્ટી માર્કેટમાં આવશે તેજી, કોમનવેલ્થ ગેમ્સના આયોજનને કારણે વધી જશે ભાવ

Ahmedabad: અમદાવાદમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી વિવિધ  ક્ષેત્રે પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. અમદાવાદમાં રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટ સતત આગળ વધી રહ્યું છે. શહેરમાં નવા નવા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે. તેવામાં હવે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030નું આયોજન અમદાવાદમાં થવાનું છે. આ ઈવેન્ટને કારણે અમદાવાદ વૈશ્વિક આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે. તેવામાં અમદાવાદમાં આગામી સમયમાં પ્રોપર્ટી માર્કેટમાં તેજી આવશે.

કોમનવેલ્થને કારણે વધી જશે જમીન-મકાનના ભાવ
ગુજરાતની રાજધાની તરીકે ઓળખાતું અમદાવાદ શહેર 2030મા કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કરવાની તૈયારીમાં લાગી ગયું છે. આ ગેમ્સના આયોજન માટે શહેરમાં નવા-નવા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિકાસ થવાનો છે. મેટ્રો કનેક્ટિવિટી, બુલેટ ટ્રેન, રોડ રસ્તા સહિત શહેરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની સુવિધાનો વિકાસ થશે. 

Add Zee News as a Preferred Source

અમદાવાદ શહેરમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સની તૈયારીઓ સરકાર દ્વારા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ પણ અમદાવાદમાં છે. આ સિવાય અનેક સ્ટેડિયમ અને સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સ અમદાવાદમાં બની રહ્યાં છે. તેવામાં આગામી સમયમાં અમદાવાદમાં અનેક નવા પ્રોજેક્ટ જોવા મળશે. અમદાવાદમાં વિવિધ પ્રોપર્ટીની માંગમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સને કારણે આગામી સમયમાં જમીન-મકાનના ભાવમાં તેજી આવવાની સંભાવના છે.

ડેવલપર્સ દ્વારા આધુનિક સુવિધાથી સજ્જ પ્રોજેક્ટ્સ લોન્ચ કરવામાં આવી રહ્યાં છે. જ્યારે રોકાણકારો અમદાવાદમાં પ્રોપર્ટી ખરીદવા તરફ આકર્ષિત થયા છે. અમદાવાદ શહેરમાં એસજી હાઈવે, સિંધુ ભવન રોડ, ગિફ્ટ સિટી, મોટેરા-સાબરમતી જેવી જગ્યાએ કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટીની માંગ સતત વધી રહી છે. તેવામાં આગામી સમયમાં અમદાવાદના પ્રોપર્ટી માર્કેટમાં જોરદાર તેજી આવવાની સંભાવના છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
AhmedabadProperty Market

Trending news