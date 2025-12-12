Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમદાવાદનો સુભાષ બ્રિજ હાલ ખૂલવાના કોઈ એંધાણ નહીં, AMC ચેરમેન દેવાંગ દાણીનું મહત્વપૂર્ણ નિવેદન

Ahmdabad News: અમદાવાદનો સુભાષ બ્રિજ હાલ ખુલવાના કોઈ એંધાણ નહી. AMC ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ કહ્યુ- ચારેય એજન્સીનો તપાસ રિપોર્ટ આવ્યા જ થશે કોઈ નિર્ણય....

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 12, 2025, 08:27 AM IST

Trending Photos

અમદાવાદનો સુભાષ બ્રિજ હાલ ખૂલવાના કોઈ એંધાણ નહીં, AMC ચેરમેન દેવાંગ દાણીનું મહત્વપૂર્ણ નિવેદન

Ahmdabad News: શહેરના મુખ્ય અને અત્યંત વ્યસ્ત માર્ગો પૈકીના એક એવા સુભાષ બ્રિજને ફરીથી વાહનવ્યવહાર માટે ક્યારે ખોલવામાં આવશે તે અંગે હાલ કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. બ્રિજની સુરક્ષા અને માળખાકીય સ્થિતિ અંગે ચાલી રહેલી તપાસના કારણે, નાગરિકોને રાહત મળે તે પહેલાં હજુ થોડો વધુ સમય રાહ જોવી પડશે. સુભાષ બ્રિજને લાંબા સમયથી સમારકામ અને સલામતીની તપાસ માટે બંધ કરવામાં આવ્યો છે. આ અંગે આજે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) તરફથી મહત્ત્વપૂર્ણ અપડેટ આવ્યું છે.

AMC ચેરમેન દેવાંગ દાણીનું નિવેદન: "તપાસ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ નિર્ણય"
AMCની સ્થાયી સમિતિના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ આ મામલે સ્પષ્ટતા કરતાં જણાવ્યું હતું કે બ્રિજને ફરીથી ખોલવા અંગેનો અંતિમ નિર્ણય લેતા પહેલાં વ્યાપક અને સઘન તપાસ જરૂરી છે. સુભાષ બ્રિજની સુરક્ષાને લઈને હાલમાં ચારેય એજન્સીઓ દ્વારા તપાસ રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ તેનું સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ કરવામાં આવશે અને માત્ર તે પછી જ બ્રિજને વાહનવ્યવહાર માટે ખૂલ્લો મૂકવો કે કેમ તે અંગેનો નિર્ણય લેવામાં આવશે. નાગરિકોની સલામતી અમારી સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે."- દેવાંગ દાણી, ચેરમેન, AMC સ્થાયી સમિતિ

Add Zee News as a Preferred Source

બ્રિજની માળખાકીય સ્થિતિ, તેમાં થયેલા નુકસાન અને સમારકામની જરૂરિયાતનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે આ ચાર એજન્સીઓને કામ સોંપવામાં આવ્યું છે.

રાહત ક્યારે મળશે?
આ નિવેદન પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સુભાષ બ્રિજ પરથી પસાર થતા લાખો વાહનચાલકો અને મુસાફરોને હાલ વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરવો પડશે. જ્યાં સુધી તમામ ટેકનિકલ રિપોર્ટ AMCને પ્રાપ્ત ન થાય અને કોર્પોરેશન સત્તાવાર રીતે બ્રિજને 'ફીટ' જાહેર ન કરે, ત્યાં સુધી રાહત મળવાના કોઈ એંધાણ દેખાતા નથી. શહેરના ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ પર આ બંધ બ્રિજની મોટી અસર પડી રહી છે, જેના કારણે આસપાસના વિસ્તારોમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા વધી છે. નાગરિકો આશા રાખી રહ્યા છે કે તપાસ પ્રક્રિયા ઝડપથી પૂર્ણ થાય અને બ્રિજ જલ્દીથી ખૂલી જાય, જેથી રોજિંદી અવરજવર સરળ બને.

ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાપ્તાહિક કારોબારી સમિતિની બેઠક મળી. જેમાં શહેરને લગતા વિવિધ બાબતોની ચર્ચા અને નિર્ણય કરવામાં આવ્યા. જેમાં એસજી હાઇવે પર પકવાન ક્રોસ રોડથી ઇસ્કોન ક્રોસ રોડ સુધીના 1.5 કિમીના રોડને ડસ્ટ ફ્રી તરીકે વિકસાવવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં વિવિધ સુવિધાઓ ઉભી કરાઈ છે. જેનું આગામી ટૂંક સમયમાં લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. 

તો શહેરના ગાર્ડન વિભાગ દ્વારા નવા વાવવામાં આવેલા 40 લાખ વૃક્ષોના રખરખાવ મામલે બિનજરૂરરી કરોડો રૂપિયાનું ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. જેને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ રદ્દ કરી દીધું છે. નોંધનીય છે કે વૃક્ષો વાવવા અને તેના રખરખાવ મામલે અગાઉ 50 કરોડથી વધુનું ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તમામ કામગીરી આવરી લેવાઈ હતી. છતાં અધિકારીઓએ અગમ્ય કારણોસર નવું ટેન્ડર કરતા મામલો ગરમાયો છે. વીએસ હોસ્પિટલના સ્ટાફ નર્સની બદલી મામલે પણ કમિટીમાં ચર્ચા થઇ. જેમાં આદેશ મુજબ તમામને હાજર કરવા કમિશનરને શોકોઝ નોટિસ અને જરૂર પડ્યે ટર્મિનેશન સહિતના કડક પગલાં લેવા આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.

અમદાવાદનો સુભાષ બ્રિજમાં ઇન્સ્પેક્શન મામલે હાલ કામગીરી ચાલી રહી છે. હજીપણ રિપોર્ટ આવ્યો નથી, રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ આખરી નિર્ણય કરવામાં આવશે. જેથી કરીને 25 ડિસેમ્બર સુધી બ્રિજ બંધ કરવામાં આવ્યો છે. ગુરુજી બ્રિજ પર 24 કલાકમાં ઉપરના લેયરનું કામ પૂરું કરવામાં આવશે. તો આગામી 25 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર સુધી કાંકરિયા કાર્નિવલના પ્રોગ્રામને આખરી ઓપ આપવામાં આવ્યો. જેમાં વિવિધ કલાકારો દ્વારા જુદા જુદા સ્ટેજ પર થનારા કાર્યક્રમને મંજૂરી અપાઈ.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratAhmdabadAhmedabad NewsAMCSubhash Bridgeimportant statementAMC ChairmanDevang Daniઅમદાવાદસુભાષ બ્રિજAMC ચેરમેન દેવાંગ દાણીએજન્સીનો તપાસ રિપોર્ટ

Trending news