Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratકોંગ્રેસના લગ્નના ઘોડા કે રેસના ઘોડા ન ચાલ્યા! છેલ્લી ઘડી સુધી ઉમેદવારો નક્કી ન કરી શક્યા

કોંગ્રેસના લગ્નના ઘોડા કે રેસના ઘોડા ન ચાલ્યા! છેલ્લી ઘડી સુધી ઉમેદવારો નક્કી ન કરી શક્યા

Congress Candidate List Declared : કોંગ્રેસના કકળાટ અને કન્ફ્યૂઝનને કારણે ફરી એકવાર નિર્ણય લેવામાં મોડુ થયુ છે. આજે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ઉમેદવાર કરવાનો છેલ્લો દિવસ છે, ત્યારે હજી સુધી કોંગ્રેસ પોતાના ઉમેદવાર નક્કી કરી શકી નથી. અમદાવાદમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારોની હજી સુધી સત્તાવાર જાહેરાત ધોંચમાં પડી છે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 11, 2026, 11:05 AM IST
  • પ્રદેશ નેતાઓમાં ઉમેદવારના નામ જાહેર કરવામાં છેલ્લી ઘડી સુધી ખેંચતાણ ચાલી
  • અમદાવાદમાં જુથવાદને કારણે ઉમેદવારોના નામ પર છેલ્લે સુધી મહોર ન લાગી શકી
  • આવામાં ઉમેદવારો ફોર્મ ભરશે કે નહી તેના પર હજુ સસ્પેન્સ છે. શું અનેક વોર્ડ ઉમેદવારી વગરના રહી જશે ?

Trending Photos

કોંગ્રેસના લગ્નના ઘોડા કે રેસના ઘોડા ન ચાલ્યા! છેલ્લી ઘડી સુધી ઉમેદવારો નક્કી ન કરી શક્યા

Gujarat Local Body Election 2026 ગૌરવ પટેલ/અમદાવાદ : ભાજપે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે તમામ બેઠકો પર ઉમેદવારની જાહેરાત કરી દીધી છે. પરંતું કોંગ્રેસ હજી કન્ફ્યૂઝનમાં છે. આજે ઉમેદવારી ભરવાનો છેલ્લો દિવસ છે, છતાં કોંગ્રેસ પોતાના મુરતિયા જાહેર કરી શકી નથી. કોંગ્રેસના આંતરિક સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર, કોંગ્રેસમાં હજી પણ ખેંચતાણ ચાલી રહી છે. જે બતાવે છે કે, કોંગ્રેસના લગ્નના ઘોડા કે રેસના ઘોડા, એ ક્યાંય ન ચાલે. 

બાકી રહેલા ઉમેદવારોને સવારે પાંચ વાગે જાણ કરાઈ
અમદાવાદ મનપા ના ઉમેદવારો માટે કોંગ્રેસ હજુ અવઢવમાં છે. કોંગ્રેસમાં આખી રાત રીતસરનો ટિકિટનો કકળાટ ચાલ્યો. બાકી રહેલા ઉમેદવારોને સવારે પાંચ વાગે જાણ કરાઈ. નરોડામાં જાહેર થયેલ ઉમેદવારની ટિકિટ કપાઈ છે. તો કપાયેલાના સ્થાને અન્ય વ્યક્તિને ટિકિટ આપી દેવાઈ. અમદાવાદમાં કેટલાક વોર્ડ ઉમેદવારોને હજી સુધી જાણ નથી કરાઈ. આજે બપોરે ત્રણ વાગ્યા સુધી જ ફોર્મ ભરાવાના હોવા છતાં હજુ ઉમેદવારો નક્કી નથી થયા. 

Add Zee News as a Preferred Source

શહેરની યાદી હજી પણ અંતિમ સમયમાં ઘોંચમાં પડી
અમદાવાદ શહેરની યાદી હજી પણ અંતિમ સમયમાં ઘોંચમાં પડેલી છે. શહેર કોંગ્રેસ હજુ અમદાવાદની યાદી જાહેર કરી શકી નથી. ફોર્મ ભરવાના છેલ્લા દિવસે પણ અસમંજસ જોવા મળી છે. અમદાવાદના અનેક વોર્ડમાં હજુ પણ ટિકિટને લઈ ખેંચતાણ ચાલી રહી છે. સીટિંગ કાઉન્સિલરોની ટિકિટ કાપવી કે નહિ તે હજી ગડમથલ છે. તો 48 વોર્ડ પૈકી 14 વોર્ડના નામ હજુ બાકી છે. 

ઉમેદવાર નક્કી કરવામાં નેતાઓમા ખેંચતાણ
પ્રદેશ નેતાઓમાં ઉમેદવારના નામ જાહેર કરવામાં છેલ્લી ઘડી સુધી ખેંચતાણ ચાલી રહી છે. વર્તમાન સિટીગ કાઉન્સિલરોના વોર્ડ જાહેર ન કર્યા. શૈલેષ પરમાર, હિંતમસિંહ પટેલ જૂથની ખેંચતાણ વધી છે, જેને કારણે નામની જાહેરાત અટવાઈ છે. તો ભરતસિંહ સોલંકી અને અમિત ચાવડા ગૃપ બીજી તરફ છે. આવામાં ઉમેદવારો ફોર્મ ભરશે કે નહી તેના પર હજુ સસ્પેન્સ છે. ત્યારે સવાલ એ છે કે ,શું અનેક વોર્ડ ઉમેદવારી વગરના રહી જશે ?

આ વોર્ડની સત્તાવાર જાહેરાત બાકી છે 

  • 20 જોધપુર વોર્ડ
  • 21 દરિયાપુર વોર્ડ- ત્રણ નામ બાકી ( નિરવ બક્ષી જાહેર ત્રણ બાકી)
  • 24 -નિકોલ વોર્ડ
  • 25 - વિરાટનગર
  • 26 - બાપુનગર
  • 27 - સરસપુર-રખિયાલ
  • 29 - જમાલપુર
  • 31 - વાસણા
  • 33 - સરખેજ
  • 34 - મક્તમપુરા
  • 35 - બહેરામપુરા
  • 36 - દાણીલીમડા ( શહેજાદખાન પઠાણ જાહેર ત્રણ બાકી)
  • 38 - ગોમતીપુર વોર્ડ
  • 48 રામોલ હાથીજણ ( બે નામ જાહેર બે બાકી )

તો આજે સવારે રહી રહીને વડોદરાની યાદી જાહેર કરી
વડોદરામાં કોંગ્રેસે વોર્ડ 1 ના ઉમેદવાર આખરે જાહેર કરી દીધા છે. વોર્ડ 1 માં કોંગ્રેસે નામ આપીને તમામને ચોંકાવ્યા છે. કોંગ્રેસે વોર્ડ 1 માં ત્રણ મહિલા અને એક પુરુષને ટિકિટ આપી છે. પુષ્પા વાઘેલા, અમીબેન રાવત, સોના જહા દેસાઈ અને ડો નિકુલ પટેલને ટિકિટ આપી. હરીશ પટેલની ટિકિટ કપાઈ. હાલ કોંગ્રેસના ઉમેદવારો ફોર્મ ભરવા જઈ રહ્યાં છે. આ વિશે શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમી રાવતે કહ્યું કે, કોંગ્રેસ મહિલાઓને વધુ પ્રતિનિધિત્વ આપે છે આજે સાબિત થયું. વોર્ડ 1 માં ફરીથી કોંગ્રેસની પેનલ જીતીને આવશે 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
gujarat local body election 2026Local Body Election 2026Gujarat Civic Pollsસ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીચૂંટણી અપડેટ

Trending news