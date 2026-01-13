Prev
અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ વે પર હવે 2 મિનિટથી વધુ સમય ગાડી રોકી તો ખેર નથી, નવી સિસ્ટમ લાગુ

Ahmedabad Vadodara Express Way : અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ વે પર અકસ્માતોને ટાળવા માટે AI કેમેરા સર્વેલન્સ સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવી છે, જેના બાદથી હવે એક્સપ્રેસ વે પર બિનજરૂરી ઉભી રહેતી ગાડીઓનું એલર્ટ કન્ટ્રોલ રૂમને મળશે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 13, 2026, 10:37 AM IST

Ahmedabad News : અમદાવાદ વડોદરા એક્સપ્રેસ વે ગુજરાતનો સૌથી વ્યસ્ત એક્સપ્રેસ વે છે, અહીં રોજની હજારોની સંખ્યામાં ગાડીઓ પસાર થતી હોય છે. ત્યારે હવે આ એક્સપ્રેસ વે પર અકસ્માત નિવારવા માટે AI કેમેરા સર્વેલન્સ સિસ્ટમ લાગુ કરાઈ છે. જે મુજબ, હવે એક્સપ્રેસ વે પર બે મિનિટ પણ ગાડી ઉભી રહેશે તો કન્ટ્રોલને જાણ થઈ જશે. 

દેશભરના હાઈવે અને એક્સપ્રેસ વે પર સતત અકસ્માતોની સંખ્યા વધી રહી છે. ત્યારે અકસ્માત નિવારવા માટે હવે AI ની મદદ લેવાનો નિર્ણય કરાયો છે. આંકડા કહે છે કે, નેશનલ હાઈવે પર 30 ટકા અકસ્માતો ખોટકાયેલા વાહનોને કારણે થાય છે. જેને ટાળવા માટે હવે AI કેમેરાની મદદ લેવામાં આવશે. જે હાઈવે પર કોઈ પણ વાહન બે મિનિટથી વધુ સમય રોકાશે તો તાત્કાલિક કન્ટ્રોલ રૂમને જાણ કરશે. 

ગુજરાતના એક્સપ્રેસ વેની પસંદગી 
તમને જણાવી દઈએ કે, આ રોડ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રાલયનો પાયલોટ પ્રોજેક્ટ છે. જેના પ્રથમ ચરણના દેશના ત્રણ હાઈવેની પસંદગી કરવામાં આવી છે. જે મુજબ, અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈવે, દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસે વે અને પૂર્વાચલ એક્સપ્રેસ પર AI સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવનાર છે. 

આ સિસ્ટમ કેટલી મહત્વની છે

  • એક્સપ્રેસ વે પર હાઈ ડેફિનેશનવાળા AI કમરા લગાવાશે 
  • દુર્ઘટનાના ગોલ્ડન અવર્સમાં ઘાયલો સુધી મદદ પહોંચાડી શકાશે
  • આ સિસ્ટમ દુર્ઘટનાની સ્થિતિમાં નજીકની એમ્બ્યુલન્સ, ક્રેનને જીપીએસની મદદથી લોકેશન પણ મોકલી આપશે
  • ઓવરસ્પીડ અને રોંગ સાઈ ડમાં આવતા વાહનો સામે પણ કાર્યવાહી કરી શકાશે 
  • AI કેમેરા સેન્સરની મદદથી સંભવિત જોખમને ઓળખી લેશે 
  • સાથે જ હાઈવે પર બિનજરૂરી ઉભા રહેતા અને ખોટકાયેલા વાહનોની માહિતી આપશે 

નવી સિસ્ટમથી જો અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ વે પર બે મિનિટથી વધારે વાહન ઉભું રહેશે AI સિસ્ટમ એલર્ટ જાહેર કરશે. એટલું જ નહિ, હાઈ વે પર વાહનોની ગતિ અચાનક ૧૦ કિ.મી. પ્રતિ કલાકથી ઓછી થશે તો સિસ્ટમ તેને દુર્ઘટના કે ટ્રાફિકજામ માની ચેતવણી આપશે.
 

Ahmedabad Vadodara Express wayaccidentઅકસ્માતઅમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ વે

