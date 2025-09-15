Air India Plane Crash: હજુ પણ આઘાતમાં છે અમદાવાદ પ્લેન દુર્ઘટનામાં બચી ગયેલો વિશ્વાસ કુમાર, 3 મહિના બાદ પણ ઘરે પરત નથી ફર્યો
Air India Plane Crash: વિશ્વાસ કુમાર રમેશ આજે પણ બ્રિટન પાછા ફર્યા નથી. તેમની પત્ની અને પુત્ર પણ ભારત આવ્યા હતા પરંતુ હવે તેઓ બ્રિટન પહોંચી ગયા છે.
Trending Photos
Air India Plane Crash: 12 જૂન, 2025ના અમદાવાદમાં થયેલી વિમાન દુર્ઘટનાને ત્રણ મહિના થઈ ગયા છે. આ દુર્ઘટનામાં માત્ર એક વ્યક્તિનો આબાદ બચાવ થયો હતો. તેના પરિવારે કહ્યું કે કદાચ તે હવે ક્યારેય પોતાના ઘર બ્રિટનમાં પરત ફરી શકશે નહીં. તે હજુ ગભરાયેલો છે. આવો જાણીએ તેનું કારણ શું છે.
અમદાવાદમાં 12 જૂને બપોરે એર ઈન્ડિયાનું વિમાન ક્રેશ થયું હતું. આ વિમાનમાં સવાર 261માથી માત્ર એક વ્યક્તિનો જીવ બચ્યો હતો. બ્રિટનમાં રહેતા અને મૂળ દીવના વિશ્વાસ કુમાર રમેશનો આબાદ બચાવ થયો હતો. ધ સનના રિપોર્ટ પ્રમાણે વિશ્વાસની પત્ની હરલ અને ચાર વર્ષનો પુત્ર દુર્ઘટના બાદ ભારત આવ્યા હતા, પરંતુ હવે તે બ્રિટન પરત ફરી ગયા છે.
વિશ્વાસના સંબંધીએ કહ્યું કે તે આઘાતમાં છે અને તેને આશા નથી કે તે હવે લંડન કે લીસેસ્ટર સ્થિત પોતાના પારિવારિક ઘરમાં તેની સાથે રહેશે. તેમણે મેલ ઓન સંડેને જણાવ્યુંઃ મને લાગે છે કે અત્યારે તે ત્યાં (દીવ) રોકાશે કારણ કે તે ફરીથી વિમાનમાં ચઢવાથી ખૂબ ડરશે.
કેબિનની લાઇટો ઝબકતી હતી
એક યુએસ કાયદાકીય ફર્મ હવે દાવો કરી રહી છે કે પાણીના લીકેજ પછી ઇલેક્ટ્રિકલ નિષ્ફળતા ક્રેશનું કારણ બની શકે છે, પાઇલટની ભૂલ નહીં. બીસ્લી એલનના માઇક એન્ડ્રુઝ દાવો કરે છે કે ક્રેશના થોડા મહિના પહેલા, યુએસ ફેડરલ એવિએશન એડમિનિસ્ટ્રેશને 787 વિમાનોમાં પાણી લીકેજના અહેવાલો પ્રકાશિત કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે રમેશે એ પણ વર્ણવ્યું હતું કે કેબિન લાઇટ કેવી રીતે ઝબકતી હતી - સંભવતઃ ઇલેક્ટ્રિકલ સમસ્યાનો સંકેત આપે છે.
રમેશનો સીટ નંબર હતો 11A
રમેશ પોતાની સીટ 11A પર સવારી કરી રહ્યો હતો. જ્યારે ગેટવિક જતી ફ્લાઇટ અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી ટેકઓફ થઈ તો મેઘાણીનગરમાં ક્રેશ થઈ ગઈ હતી. આ દુર્ઘટનામાં એકમાત્ર બચી ગયેલા વિશ્વાસ કુમાર રમેશના ભાઈ અજયનું પણ મોત થયું હતું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે