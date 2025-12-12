Air Pollution: સાવધાન! દિલ્હી બાદ હવે અમદાવાદની હવા બની ઝેરી, AQI થયો 200ને પાર
Ahmedabad Air Pollution: દિલ્હી બાદ હવે અમદાવાદની હવા ફરી ઝેરી બની ગઈ છે. શહેરના મોટાભાગના વિસ્તારમાં એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ 200ને પાર થઈ ગયું છે. બાળકો, વૃદ્ધો અને અસ્થમાના દર્દીઓને સાવધાની રાખવાની જરૂરત છે.
Ahmedabad Air Quality Index: દિલ્હીની જેમ હવે ગુજરાતના અમદાવાદમાં પણ વાયુ પ્રદૂષણ ચિંતાજનક સ્તરે પહોંચી ગયું છે. શહેરના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ 200ને પાર થઈ ગયું છે. ખાસ કરીને અમદાવાદના થલતેજ, બોડકદેવ, સાઉથ બોપલ અને સેલા વિસ્તારોમાં વાયુના પ્રદૂષણનું સ્તર 200ના આંકડાને વટાવી ગયું છે. જેના કારણે આ વિસ્તારમાં સવાર અને સાંજ ધુમ્મસ છવાયું રહે છે અને અસ્થમાના દર્દીઓને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી છે.
અસ્થમાના દર્દીઓએ સાવધાની રહેવાની જરૂરત
ફરી એકવાર વધતા વાયુ પ્રદૂષણને કારણે બાળકો, વૃદ્ધો અને અસ્થમાના દર્દીઓએ સાવધાની રહેવાની જરૂરત પડી છે. નોંધનીય છે કે, મીડિયાએ ઝેરી હવાના મુદ્દા પર સમાચાર પ્રસારિત કર્યા હતા, ત્યારે મુખ્યમંત્રીએ પોતે શહેરી વિકાસ વિભાગને વાયુ પ્રદૂષણને રોકવા માટે અસરકારક પગલાં લેવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
મુખ્યમંત્રીના આદેશ બાદ શહેરી વિકાસ વિભાગની ટીમે ત્રણ દિવસમાં રાજ્યના 17 મહાનગરપાલિકા વિસ્તારોમાં 2,500થી વધુ બાંધકામ સાઈટ પર આકસ્મિત નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન પ્રદૂષણ નિયંત્રણ નિયમોનું પાલન ન કરવા બદલ 541 બાંધકામ સાઈટ પર કુલ 1.23 કરોડ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો.
દિલ્હીમાં હવાની ગુણવત્તા ખૂબ જ ગંભીર
બીજી તરફ રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીની સ્થિતિ પણ ખૂબ જ ખરાબ છે. હવાની ગુણવત્તા ફરી એકવાર "ખૂબ જ ગંભીર" કેટેગરીમાં આવી ગઈ છે. શુક્રવારની સવારની શરૂઆત ધુમ્મસથી થઈ. આકાશમાં ધુમ્મસનું પાતળું પડ પણ જોવા મળ્યું, જેના કારણે વિઝિબિલિટીમાં ઘટાડો થયો. દિવસ દરમિયાન લોકો માસ્ક પહેરેલા જોવા મળ્યા અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અનુભવી રહ્યા હતા. પવનની ઓછી ગતિએ રાજધાનીમાં પ્રદૂષણમાં વધારો કર્યો છે. ગુરુવારે દિલ્હીનો AQI 300ને વટાવી ગયો હતો. દિલ્હી માટે એર ક્વોલિટી અર્લી વોર્નિંગ સિસ્ટમ અનુસાર, શુક્રવારે સવારે રાજધાનીના સરેરાશ એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ (AQI) 326 નોંધવામાં આવ્યો હતો.
