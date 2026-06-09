/Airtel લાવ્યું સૌથી સસ્તો અને ગજબનો પ્લાન, 1 વર્ષ સુધી કરો અનલિમિટેડ વાતો; જાણો કયા યુઝર્સ માટે છે બેસ્ટ

Airtel Rs 1849 plan: શું તમે પણ દર મહિને તમારા મોબાઈલને રિચાર્જ કરવાની તારીખ યાદ રાખી-રાખીને કંટાળી ગયા છો? શું તમે કોઈ એવો પ્લાન શોધી રહ્યા છો જેમાં એક જ વાર પૈસા આપવાના હોય અને આખા વર્ષ માટે મુક્તિ મળી જાય? ભારતની અગ્રણી ટેલિકોમ કંપની Airtel તેના 41 કરોડથી વધુ યુઝર્સ માટે આવો જ એક ધમાકેદાર પ્લાન લઈને આવી છે. કંપનીએ માત્ર ₹1849નો નવો વાર્ષિક પ્લાન રજૂ કર્યો છે, જે એવા લોકો માટે વરદાન સમાન છે જેઓ ઇન્ટરનેટ કરતાં ફોન પર વાતચીત કરવાનું વધુ પસંદ કરે છે. ચાલો જાણીએ આ પ્લાનના તમામ ફાયદા અને એ પણ કે આ પ્લાન કયા લોકો માટે સૌથી બેસ્ટ સાબિત થવાનો છે.
આવી ગયો Airtelનો સૌથી સસ્તો વાર્ષિક પ્લાન
Airtelનો આ નવો 1849વાળો પ્રીપેડ પ્લાન એવા યુઝર્સને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવ્યો છે જેઓ પોતાના ફોનનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે કોલ કરવા માટે કરે છે, નહીં કે આખો દિવસ ઇન્ટરનેટ પર રીલ્સ કે વીડિયો જોવા માટે. આ પ્લાનની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની સરળતા છે. તમારે વર્ષમાં માત્ર એક જ વાર ₹1849 ચૂકવવાના છે અને તમારા સિમની વેલિડિટી પૂરા 365 દિવસ માટે વધી જશે. આ પછી તમને દર થોડા અઠવાડિયે રિચાર્જ કરાવવાના રિમાઇન્ડરમાંથી હંમેશા માટે આઝાદી મળી જશે.
અનલિમિટેડ કોલિંગની મજા, પણ એક ટ્વિસ્ટ સાથે
આ 1849વાળા પ્લાનમાં તમને દેશના કોઈપણ નેટવર્ક પર લોકલ અને એસટીડી (STD) કોલ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે અનલિમિટેડ વોઈસ કોલ્સની સુવિધા મળે છે. આમાં કોઈ છુપી શરત કે ડેઈલી કોલિંગ લિમિટ નથી. પરંતુ અહીં તમારે એક વાતનું ધ્યાન રાખવું પડશે કે આ પેકમાં મોબાઈલ ડેટા બિલકુલ મળતો નથી. આ પ્લાન સંપૂર્ણપણે કોલિંગ પ્રેમીઓ માટે છે. જો તમારા ઘર કે ઓફિસમાં પહેલાથી જ બ્રોડબેન્ડ વાઈ-ફાઈ લાગેલું હોય, તો ડેટા માટે અલગથી ભારે ભરખમ પૈસા ખર્ચ ન કરવાનો આ એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે.
કયા લોકો માટે પરફેક્ટ છે આ પ્લાન?
Airtelનો આ પ્લાન અમુક ખાસ પ્રકારના યુઝર્સ માટે એકદમ સચોટ બેસે છે. આ પ્લાન એવા વડીલો અથવા માતા-પિતા માટે બેસ્ટ છે જેઓ ફોનનો ઉપયોગ માત્ર સગા-સંબંધીઓ સાથે વાત કરવા માટે કરે છે. જો તમારી પાસે કોઈ સેકન્ડરી સિમ (બીજું સિમ) છે જેને તમે માત્ર ચાલુ રાખવા માંગો છો જેથી બેંકના OTP કે જરૂરી કોલ્સ આવતા રહે, તો આ પ્લાન સૌથી સસ્તો અને સારો છે. આ સિવાય, જે લોકો પોતાનું ટેલિકોમ બિલ અડધું કરવા માંગે છે, તેમના માટે પણ આ એક સ્માર્ટ ચોઈસ છે.
જો ડેટા પણ જોઈતો હોય, તો છે ₹2249નો વિકલ્પ
Airtel જાણે છે કે કેટલાક યુઝર્સ એવા પણ છે જેઓ સંપૂર્ણપણે ડેટા વગર રહી શકતા નથી. જો તમને અનલિમિટેડ કોલિંગની સાથે થોડું ઘણું ઇન્ટરનેટ પણ જોઈતું હોય, તો કંપની પાસે ₹2249નો બીજો એક વાર્ષિક પ્લાન હાજર છે. આ પ્લાનમાં તમને આખા વર્ષ માટે અનલિમિટેડ કોલિંગની સાથે કુલ 30GB ડેટા મળે છે. આ ડેટા હેવી ડાઉનલોડિંગ માટે તો નથી, પરંતુ વોટ્સએપ મેસેજ મોકલવા, જરૂરી ઈમેલ્સ ચેક કરવા કે બજારમાં યુપીઆઈ (UPI) પેમેન્ટ કરવા માટે આખા વર્ષ માટે પૂરતો છે.
કેમ સુપરહિટ થઈ રહ્યા છે આવા વાર્ષિક પ્લાન?
ભારતમાં લોકો હવે દર મહિને રિચાર્જ કરાવવાની ઝંઝટથી કંટાળી ગયા છે. વાર્ષિક પ્લાન લેવાનો સૌથી મોટો ફાયદો એ થાય છે કે તમને આખા વર્ષનો ખર્ચ એક જ વારમાં ખબર પડી જાય છે. વચ્ચે ક્યારેય તમારો ફોન અચાનક બંધ થતો નથી. જો તમારી મોબાઈલ લાઈફ માત્ર વાતચીતની આસપાસ જ ફરતી હોય, તો Airtelનો ₹1849વાળો પ્લાન આ સમયે માર્કેટની સૌથી શ્રેષ્ઠ ડીલ્સમાંથી એક છે. આ તમારા બજેટને બગાડવા નથી દેતો અને તમારા સિમને આખું વર્ષ એક્ટિવ રાખે છે.