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Airtel લાવ્યું સૌથી સસ્તો અને ગજબનો પ્લાન, 1 વર્ષ સુધી કરો અનલિમિટેડ વાતો; જાણો કયા યુઝર્સ માટે છે બેસ્ટ

Airtel Rs 1849 plan: Airtel એ તેના કરોડો યુઝર્સ માટે ₹1849નો એક અત્યંત કિફાયતી (બજેટ ફ્રેન્ડલી) વાર્ષિક પ્રીપેડ પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે. આમાં તમને પૂરા 365 દિવસ માટે અનલિમિટેડ કોલિંગની સુવિધા મળશે. જાણો આ પ્લાન તમારા માટે કેવી રીતે ફાયદાકારક છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 09, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:34 PM IST
Airtel લાવ્યું સૌથી સસ્તો અને ગજબનો પ્લાન, 1 વર્ષ સુધી કરો અનલિમિટેડ વાતો; જાણો કયા યુઝર્સ માટે છે બેસ્ટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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