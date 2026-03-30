રાજસ્થાનના અજમેરમાં ગુજરાતી પરિવારને નડ્યો ભયાનક અકસ્માત, ડ્રાઈવરનું મોત, 2 બાળકો સહિત 5 ગંભીર

Rajasthan Accident: રાજસ્થાનના અજમેર પાસે એક મોટો રોડ અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. રાજસ્થાનના અજમેરમાં ગુજરાતી પરિવારને અકસ્માત નડ્યો છે. ખાટૂ શ્યામના દર્શન કરીને પરત ફરી રહેલા એક ગુજરાતી પરિવારની ઈકો કાર પલટી જતાં ગંભીર દુર્ઘટના ઘટી હતી. આ અકસ્માતમાં કાર ચાલકનું કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે પરિવારના પાંચ સભ્યો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 30, 2026, 08:40 AM IST

Ajmer Van Accident: રાજસ્થાનના અજમેરમાં એક ગુજરાતી પરિવારને ગમખ્વાર અકસ્માત નડ્યો છે. ખાટૂ શ્યામજીના દર્શન કરીને પરત ફરી રહેલા આ પરિવારની કાર અચાનક પલટી મારી જતાં મોટી હોનારત સર્જાઈ હતી. આ દુર્ઘટનામાં કાર ચાલકનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે પરિવારના બે બાળકો સહિત કુલ પાંચ સભ્યો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.

કઈ રીતે સર્જાયો આ ભયાનક અકસ્માત?
આ ઘટનાની મળતી માહિતી મુજબ, રાજસ્થાનના અજમેર પાસે ગુજરાતી પરિવાર ફરવા ગયો હતો, જ્યાં ગુજરાતી પરિવાર ખાટૂ શ્યામ મંદિરના દર્શન કરી પોતાની ઈકો કારમાં ગુજરાત પરત ફરી રહ્યો હતો. ત્યારે અજમેરના દોરાઈ વિસ્તાર પાસે ડ્રાઈવરે અચાનક કાર પરનો કાબૂ ગુમાવતા કાર પલટી ખાઈ ગઈ હતી. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે કારના ફુરચા ઉડી ગયા હતા.

આ ભયાનક અકસ્માતમાં કાર ચાલક સોહનલાલનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું છે. જ્યારે એક જ પરિવારના 5 સભ્યોને નાની મોટી ઈજાઓ પહોંચી છે, જેમાં 2 માસૂમ બાળકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. બંને બાળકોની સ્થિતિ અત્યંત નાજુક હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.

પોલીસ કાર્યવાહી અને સારવાર
ઘટનાની જાણ થતા જ રામગંજ પોલીસ સ્ટેશનનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. ત્યારબાદ પોલીસે રાહત અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરી તમામ ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક અજમેરની જેએલએન (JLN) હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. હાલ તમામ ઘાયલોની સારવાર ચાલી રહી છે. પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

