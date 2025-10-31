Prev
88 વર્ષના શાંતા બાના કરતબથી અક્ષય કુમાર ભાવુક, સ્ટેજ પર દોડીને ભેટી પડ્યો! જેકીનો 'ગુજરાતી ભીડુ' અંદાજ

Surat News: સુરતમાં 17મી અક્ષય કુમાર ઇન્ટરનેશનલ કુડો ટુર્નામેન્ટ 2025-26નું આયોજન કરાયું હતું. આ ટૂર્નામેન્ટમાં 32 રાજ્યોના બે હજારથી વધુ કુડો માર્શલના સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો હતો, ત્યારે 30 ઓક્ટોબરના રોજ બોલિવૂડ એક્ટર અક્ષય કુમાર અને જેકી શ્રોફ તેમજ બોલિવૂડ અભિનેત્રી અને અક્ષય કુમારની પત્ની ટ્વિંકલ ખન્ના પણ સુરત આવી પહોંચ્યા હતા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 31, 2025, 03:52 PM IST

88 વર્ષના શાંતા બાના કરતબથી અક્ષય કુમાર ભાવુક, સ્ટેજ પર દોડીને ભેટી પડ્યો! જેકીનો 'ગુજરાતી ભીડુ' અંદાજ

Surat News: સુરતનું ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ તાજેતરમાં 17મી અક્ષય કુમાર ઇન્ટરનેશનલ કુડો ટુર્નામેન્ટના ભવ્ય આયોજનથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. આ માર્શલ આર્ટ્સ ટુર્નામેન્ટ માત્ર એક રમતગમતનો કાર્યક્રમ નહોતો, પરંતુ શિસ્ત, શક્તિ અને આદરની સંસ્કૃતિનું પ્રદર્શન બની રહ્યો હતો. કાર્યક્રમની વિશેષતા એ રહી કે તેમાં બોલિવૂડના બે દિગ્ગજ કલાકારો ખિલાડી અક્ષય કુમાર અને 'ભીડુ' જેકી શ્રોફ હાજર રહ્યા હતા, જેમણે ખેલના માહોલમાં ગ્લેમરનો ઉમેરો કર્યો હતો.

જેકી શ્રોફનો 'ગુજરાતી ભીડું' અંદાજ
બોલિવૂડ સ્ટાર જેકી શ્રોફે તેમની વિશિષ્ટ શૈલીમાં સુરતીઓનું અભિવાદન કર્યું હતું. તેમણે ગુજરાતી બોલવાનો પ્રયાસ કરીને પ્રેક્ષકોનું દિલ જીતી લીધું હતું. સ્ટેજ પર શરૂઆતમાં તેમણે હળવાશથી કહ્યું કે, "કહેવાનું કંઈ નહીં, જ્યાદા બોલને કો આતા નહીં હૈ," પરંતુ અંતે સુરત અને ગુજરાત પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ વ્યક્ત કરતા વચન આપ્યું, "પછી મળીએ, ત્યારે આરામથી આવીશ ઢોકળા ખાવા." જેકી શ્રોફના આ સરળ અને સહજ અંદાજને હજારો પ્રેક્ષકોએ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લીધો હતો.

88 વર્ષનાં શાન્તા બા: કળા, સંઘર્ષ અને ભાવનાનો સંગમ
ટુર્નામેન્ટના સમાપન સમારોહમાં પુણેથી ખાસ આવેલાં શાન્તા પવાર મુખ્ય આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતા. 88 વર્ષની ઉંમર હોવા છતાં, શાન્તા બા તેમની પૌત્રીઓ સાથે સુરત આવ્યા હતા અને પોતાની માર્શલ આર્ટ્સની કળાનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. શાન્તા બાએ 9 વર્ષની ઉંમરથી જ લાઠી અને તલવાર ચલાવવાનું તેમના માતા-પિતા પાસેથી શીખ્યું હતું અને આજે પણ તેઓ આ કળાને જીવંત રાખી રહ્યા છે.

શાન્તા બાનો સંઘર્ષ અન્ય લોકો માટે પ્રેરણારૂપ છે. તેઓ અલગ અલગ શહેરોમાં રસ્તાઓ પર લાઠી અને તલવારના કરતબ બતાવીને ગુજરાન ચલાવે છે, અને તેમનો મુખ્ય હેતુ અનાથ બાળકોને મદદ કરવાનો છે. નોંધનીય છે કે, તેમણે ભૂતકાળમાં બોલિવૂડની ઘણી ફિલ્મોમાં હીરોઈનની ડુપ્લીકેટનો રોલ પણ કર્યો છે, જેમાં હેમા માલિની સાથે સીતા ઔર ગીતા અને શ્રીદેવી સાથે શેરની જેવી ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે

અક્ષય કુમાર સ્ટેજ પર દોડીને ભેટી પડ્યા
શાન્તા બાનો 15 મિનિટનો દમદાર પર્ફોર્મન્સ અદ્ભુત હતો. તેમની ઉંમર અને શક્તિનું આ પ્રદર્શન જોઈને હજારોની સંખ્યાના પ્રેક્ષકો મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા હતા અને તેમના માટે જોરદાર તાળીઓ પાડી હતી. આ પર્ફોર્મન્સથી ખુદ માર્શલ આર્ટ્સના જાણકાર અને ટુર્નામેન્ટના પ્રેરક બળ એવા બોલિવૂડ સ્ટાર અક્ષય કુમાર પણ ભાવુક થઈ ગયા હતા. પ્રદર્શન પૂરું થતાં જ અક્ષય કુમાર તેમની લાગણી રોકી શક્યા નહોતા અને સ્ટેજ પર દોડી આવી ને એમને ભેટી પડ્યા હતા. 

આ ભાવનાત્મક દ્રશ્યો એટલા હૃદયસ્પર્શી હતા કે ત્યાં હાજર ઘણા પ્રેક્ષકોની આંખો પણ ભીંજાઈ ગઈ હતી. આ ઘટનાએ એ સાબિત કર્યું કે માર્શલ આર્ટ્સ માત્ર શક્તિની રમત નથી, પણ આદર, સંવેદના અને ગુરુ-શિષ્ય પરંપરાની ઉજવણી પણ છે. આ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં ઇન્ટરનેશનલ કુડો પ્લેયર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સાથે જ, સુરત પોલીસે કરેલી સારી કામગીરી બદલ પોલીસ પરિવારના અનેક પોલીસ કર્મીઓને પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.

