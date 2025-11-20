Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમદાવાદ બોમ્બ બ્લાસ્ટમાં અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટીનું કનેક્શન, તપાસ એજન્સીએ કર્યો ચોંકાવનારો ખુલાસો

2008ના અમદાવાદ શહેરમાં શ્રેણીબદ્ધ બોમ્બ વિસ્ફોટ થયા હતા. 26 જુલાઈ 2008ના બનેલી આ ઘટનામાં 56 લોકોના મોત થયા હતા અને 200થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. હવે આ ઘટનામાં અલ-અલાહ યુનિવર્સિટીનું કનેક્શન સામે આવ્યું છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 20, 2025, 11:39 AM IST

અમદાવાદઃ દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા બ્લાસ્ટ બાદ અલ-અલાહ યુનિવર્સિટીનું નામ ચર્ચામાં છે. તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા સતત નવા-નવા ખુલાસા થઈ રહ્યાં છે. આ વચ્ચે અમદાવાદમાં થયેલા 2008ના બ્લાસ્ટમાં આ યુનિવર્સિટીનું કનેક્શન સામે આવ્યું છે. યુનિવર્સિટીનો એક વિદ્યાર્થી શાદાબ બેગ 2008ના વિસ્ફોટોમાં સામેલ હતો.

દિલ્હી બ્લાસ્ટના તાર અલ-અલાહ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાઈ રહ્યાં છે. દિલ્હી બ્લાસ્ટનો આરોપી ડો. ઉમર નબી આ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલો હતો. હવે તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ યુનિવર્સિટીનું નામ આતંકી પ્રવૃત્તિ સાથે પહેલાં પણ જોડાયેલું હતું. અમદાવાદમાં થયેલા બોમ્બ બ્લાસ્ટમાં સામેલ એક વ્યક્તિ આ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતો હતો.

પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર ઈન્ડિયન મુજાહિદ્દીનનો સભ્ય મિર્ઝા શાદાબ બેગ અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટમાં અભ્યાસ કરી રહ્યો હતો. શાદાબે 2007મા ફરીદાબાદની અલ-અલાહ યુનિવર્સિટીમાંથી એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કર્યો હતો. 2008માં થયેલા અમદાવાદ બ્લાસ્ટમાં આ વિદ્યાર્થી હુમલાના આયોજનમાં સામેલ હતો. હાલ મિર્ઝા શાદાબ બેગ ફરાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

અત્યાર સુધી સામે આવેલી માહિતી અનુસાર શાદાબ બેગ ઈન્ડિયન મુજાહિદ્દીનનો સભ્ય હતો. તે 2008ના જયપુર બ્લાસ્ટ માટે વિસ્ફોટકો અકત્રિત કરવા માટે ઉડુપી પણ ગયો હતો. તેણે રિયાઝ અને યાસીન ભટકલને ડેટોનેટર અને બેરિંગ્સ પૂરા પાડ્યા હતા. જેનો ઉપયોગ આઈઈડી બોમ્બ બનાવવા માટે થયો હતો. 

શાદાબ બેગ 2008થી ફરાર છે. દિલ્હી, અમદાવાદ, જયપુર અને ગોરખપુર બ્લાસ્ટમાં તેનું નામ સામે આવ્યા હાત 1 લાખનું ઈનામ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. તે 2019મા અફઘાનિસ્તાનમાં હોવાની માહિતી પણ સામે આવી હતી.

 

