Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ગુજરાતમાં તમાકુના કાળા કારોબારનો ચિંતાજનક રિપોર્ટ: કાગળ પર પ્રતિબંધ, છતાં ગલીએ-ગલીએ ખુલ્લેઆમ વેચાય છે કેન્સર

ગુજરાતમાં તમાકુના કાળા કારોબારનો ચિંતાજનક રિપોર્ટ: કાગળ પર પ્રતિબંધ, છતાં ગલીએ-ગલીએ ખુલ્લેઆમ વેચાય છે કેન્સર

Ban On Gutka And Pan Malsala In Gujarat: ગુજરાતમાં પાન-મસાલા અને તમાકુના પ્રતિબંધના નિયમો માત્ર સરકારી ફાઈલોમાં જ દબાઈ ગયા હોય તેવી ગંભીર સ્થિતિ સર્જાઈ છે. રાજ્યમાં તમાકુના વ્યસનની જાળ એટલી હદે ફેલાઈ છે કે તેના સીધા અને જીવલેણ પરિણામો હવે સામે આવી રહ્યા છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 01, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 09:51 AM IST
ગુજરાતમાં તમાકુના કાળા કારોબારનો ચિંતાજનક રિપોર્ટ: કાગળ પર પ્રતિબંધ, છતાં ગલીએ-ગલીએ ખુલ્લેઆમ વેચાય છે કેન્સર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ઓગસ્ટમાં તૂટ્યો ગરમીનો 125 વર્ષનો રેકોર્ડ! સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદને લઈને IMDની આગાહી
2
3
4
5