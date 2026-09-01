/ગુજરાતમાં તમાકુના કાળા કારોબારનો ચિંતાજનક રિપોર્ટ: કાગળ પર પ્રતિબંધ, છતાં ગલીએ-ગલીએ ખુલ્લેઆમ વેચાય છે કેન્સર

Ban On Gutka And Pan Malsala In Gujarat: ગુજરાતમાં તમાકુ સેવનને લઈને એક અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં રાજ્યમાં દર 100માંથી 38 પુરુષો અને 7 મહિલાઓ તમાકુનું સેવન કરતી હોવાનો ખુલાસો થયો છે. રાજ્યમાં 14 વર્ષથી તમાકુ અને પાન મસાલાના વેચાણ પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં કરોડોનો વ્યવસાય કરવામાં આવ્યો છે. પ્રતિબંધ હોવા છતાં વર્ષે રૂ. 3000 કરોડથી વધુ રકમના તમાકુ અને પાન મસાલાનું બેરોકટોક વેચાણ થઈ રહ્યું છે.
ચિંતાજનક આંકડા: દર 100માંથી 38 પુરુષો વ્યસની હોવાનો ખુલાસો
ગુજરાતમાં તમાકુ સેવનનું પ્રમાણ અત્યંત ભયજનક સ્તરે પહોંચી ગયું છે. એક તાજા અહેવાલ મુજબ, રાજ્યમાં દર 100માંથી 38 પુરુષો અને 7 મહિલાઓ નિયમિતપણે તમાકુનું સેવન કરે છે. આ આંકડાઓ દર્શાવે છે કે સામાજિક જાગૃતિના અભિયાનો છતાં લોકોમાં વ્યસનનું પ્રમાણ ઘટવાને બદલે ચિંતાજનક રીતે વધી રહ્યું છે.
14 વર્ષનો પ્રતિબંધ અને 3000 કરોડનો વેપાર
ગુજરાતમાં ગુટખા અને નિકોટિનયુક્ત પાન મસાલા પર છેલ્લા 14 વર્ષથી સત્તાવાર રીતે પ્રતિબંધ છે. તેમ છતાં, આ પ્રતિબંધની વાસ્તવિકતા સાવ અલગ છે. રાજ્યભરમાં દર વર્ષે રૂ. 3000 કરોડથી વધુ રકમના તમાકુ અને પાન મસાલાનું બેરોકટોક વેચાણ થઈ રહ્યું છે. પ્રતિબંધિત હોવા છતાં આટલો મોટો વેપાર તંત્રની કામગીરી સામે મોટા સવાલો ઊભા કરે છે.
દિવસમાં 6 થી 10 વખત માવા-ગુટખાનું સેવન
વ્યસનની તીવ્રતાનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે તમાકુનું સેવન કરનાર લોકો ભારે બંધાણી બની ગયા છે. હાથ ધરાયેલા વિવિધ અભ્યાસો અનુસાર, તમાકુનું સેવન કરનારા મોટાભાગના લોકો દિવસમાં 6 થી 10 વખત ગુટખા, માવો કે તમાકુ ખાય છે, જે તેમના સ્વાસ્થ્યને અંદરથી ખોખલું કરી રહ્યું છે.
દર વર્ષે આવા કેન્સરના હજારો નવા કેસો
આ બેફામ વ્યસનની સીધી અસર લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર પડી રહી છે. ટાટા મેમોરિયલ હોસ્પિટલના સંશોધન મુજબ, ગુજરાતમાં મોં અને ગળાના કેન્સરના જોખમમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલ સહિત રાજ્યની મોટી હોસ્પિટલોના ઓન્કોલોજી વિભાગમાં દર વર્ષે આવા કેન્સરના હજારો નવા કેસો નોંધાઈ રહ્યા છે.
કડક કાયદા માત્ર કાગળ પર સીમિત
સરકાર દ્વારા કડક કાયદાકીય જોગવાઈઓ કરવામાં આવી હોવા છતાં, સ્થાનિક બજારોમાં નિકોટિનયુક્ત પ્રોડક્ટ્સનું ખુલ્લેઆમ વેચાણ ચાલુ જ છે. કાળા બજારિયાઓ અને વેપારીઓ કાયદાની છટકબારીઓનો લાભ લઈને યુવા પેઢીને બરબાદી તરફ ધકેલી રહ્યા છે.