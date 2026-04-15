Kheda News: ફાગવેલ તાલુકા પંચાયતની ચિખલોડ બેઠક પરથી BJP સહિત બધા ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચ્યા, જાણો કારણ

Prev
Next
ખેડા જિલ્લાના નવરચિત ફાગવેલ તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં અનોખા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. તાલુકા પંચાયતની ચિખલોડ બેઠક પરથી ભાજપ, કોંગ્રેસ સહિત અપક્ષ ઉમેદવારોએ પોતાના ફોર્મ પરત ખેંચી લીધા છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 15, 2026, 04:38 PM IST
  • ફાગવેલ તાલુકા પંચાયતની 16 બેઠકો માટે યોજવાની હતી ચૂંટણી
  • ફાગવેલ તાલુકાની ચિખલોડ બેઠક પરથી તમામ ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચ્યા
  • તમામ ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચવાની ગુજરાતમાં પ્રથમ ઘટના

Trending Photos

Gujarat Local Body Election: ગુજરાતમાં 26 એપ્રિલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મતદાન થવાનું છે. ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાયા બાદ આજે ફોર્મ પરત ખેંચવાનો છેલ્લો દિવસ હતો. ફોર્મ પરત ખેંચવાના છેલ્લા દિવસે અનેક જગ્યાએથી વિવાદ સામે આવ્યા છે. આ વચ્ચે ખેડા જિલ્લાના ફાગવેલ તાલુકા પંચાયતની 16 બેઠકો પર ચૂંટણી યોજાવાની હતી. પરંતુ ચિખલોડ બેઠક પરથી તમામ ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચી લીધા છે.

ચારેય ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચ્યા
ગુજરાતમાં મહાનગર પાલિકા, નગરપાલિકા, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. જેમાં ખેડા જિલ્લાના નવરચિત ફાગવેલ તાલુકા પંચાયતની 16 બેઠકો પર પણ ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. ફાગવેલ તાલુકા પંચાયતની ચિખલોડ બેઠક પરથી તમામ ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચ્યા છે. ભાજપ, કોંગ્રેસ અને બે અપક્ષ ઉમેદવારોએ પોતાના ફોર્મ પરત ખેંચી લીધા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ચિખલોડમાં અનોખો વિરોધ
નોંધનીય છે કે નવા સિમાંકન બાદ ચિખલોડ ગામનો કપડવંજથી ફાગવેલ તાલુકામાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. જેનો લોકો વિરોધ કરી રહ્યાં છે. હવે આ વિરોધ ચૂંટણીમાં પણ જોવા મળ્યો છે. ચિખલોડ બેઠક પરથી દરેક ઉમેદવારોએ પોતાના ફોર્મ પરત ખેંચી લીધા છે. ફોર્મ પરત ખેંચવાના છેલ્લા દિવસે ભાજપ ઉમેદવાર ભાવનાબેન પરમાર, કોંગ્રેસ ઉમેદવાર સોનલબેન પરમાર અને અપક્ષ ઉમેદવાર ઈલાબેન શર્મા અને ધ્રુમાબેન શર્માએ પોતાના ફોર્મ પરત ખેંચી લીધા છે.

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) April 15, 2026

ચિખલોડ બેઠક પર ફાગવેલ તાલુકા પંચાયતમાં આવે છે. ત્યાં 26 એપ્રિલે મતદાન થવાનું હતું. પરંતુ લોકોમાં જોવા મળેલા રોષ બાદ ચારેય ઉમેદવારોએ પોતાના ફોર્મ પરત ખેંચી લીધા છે. હવે આ બેઠક પર કોઈ ઉમેદવાર નથી. તેવામાં આગામી સમયમાં ચૂંટણી પંચ દ્વારા શું નિર્ણય લેવામાં આવશે તે જોવાનું રહેશે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Trending news