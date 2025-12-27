Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

કાંકરિયા કાર્નિવલ: ત્રીજા દિવસે માનવ મહેરામણ, 1 લાખથી વધુની ભીડ થતા તમામ 7 ગેટ બંધ કરાયા

Ahmdabad News: અમદાવાદના કાંકરિયા ખાતે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આયોજિત કાંકરિયા કાર્નિવલ 2025 માં 1 લાખથી વધારે લોકો કાંકરિયા પરિસરમાં ભેગા થતા ભીડને કાબુમાં કરવા માટે કાંકરિયા કાર્નિવલના તમામ સાત ગેટ એન્ટ્રી માટે બંધ કરવામાં આવ્યા છે. તમામ ગેટ પરથી અત્યારે હાલમાં એન્ટ્રી બંધ કરી દેવામાં આવી છે. કોઈપણ નાગરિકને કાંકરિયા કાર્નિવલમાં પ્રવેશ આપવામાં આવી રહ્યો નથી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 27, 2025, 10:38 PM IST

Trending Photos

કાંકરિયા કાર્નિવલ: ત્રીજા દિવસે માનવ મહેરામણ, 1 લાખથી વધુની ભીડ થતા તમામ 7 ગેટ બંધ કરાયા

Ahmdabad News: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આયોજિત 'કાંકરિયા કાર્નિવલ 2025' અત્યારે તેના પૂરા જોશમાં છે. આજે શનિવાર અને વીકએન્ડ હોવાને કારણે કાંકરિયા પરિસરમાં લોકોનું કીડિયારું ઉભરાયું હતું. રાત્રિના સમયે ભીડનો આંકડો 1 લાખને પાર કરી જતાં સુરક્ષાના ભાગરૂપે ક્રાઉડ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ હેઠળ તમામ એન્ટ્રી ગેટ બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી.

ક્રાઉડ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ એક્શનમાં
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાનીની સૂચના મુજબ, આ વર્ષે ભીડને નિયંત્રિત કરવા માટે ખાસ હેડ કાઉન્ટ કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે. રાત્રે 9:15 વાગ્યાની આસપાસ જ્યારે કેમેરામાં નોંધાયેલ સંખ્યા 80 હજારથી 1 લાખની વચ્ચે પહોંચી, ત્યારે તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક નિર્ણય લઈને સાતેય ગેટ પરથી પ્રવેશ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. ભીડમાં ભાગદોડ ન થાય અને કોઈ અપ્રિય ઘટના ન બને તે માટે આ કડક પગલું લેવાયું હતું. જ્યાં સુધી પરિસરમાંથી લોકો બહાર ન નીકળે, ત્યાં સુધી નવા લોકોને પ્રવેશ ન આપવાની નીતિ અપનાવવામાં આવી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

પાર્થ ઓઝાના સૂર અને વીકએન્ડનો માહોલ
આજે કાર્નિવલનો ત્રીજો દિવસ હતો. પુષ્પકુંજ ગેટ નંબર-1 પાસેના મુખ્ય સ્ટેજ પર જાણીતા ગુજરાતી ગાયક પાર્થ ઓઝાએ પોતાના સૂર રેલાવી પ્રેક્ષકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા. આવતીકાલે રવિવારની રજા હોવાથી માત્ર અમદાવાદ જ નહીં, પરંતુ આસપાસના શહેરોમાંથી પણ લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા.

ગેટ બંધ થતા બહાર લાંબી કતારો
કાંકરિયાની અંદર ક્ષમતા કરતા વધુ ભીડ થઈ જતાં રાત્રે 9:15 પછી એન્ટ્રી બંધ કરાઈ હતી. જોકે, બહાર હજુ પણ હજારો લોકો પ્રવેશ મેળવવા માટે લાઈનમાં ઉભા હતા. સુરક્ષાના કારણોસર રાત્રે 10 વાગ્યે કાર્નિવલનો સમય પૂર્ણ થયો ત્યાં સુધી એક પણ ગેટ ફરીથી ખોલવામાં આવ્યો ન હતો. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ ક્રાઉડ મેનેજમેન્ટમાં સહકાર આપે અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં મદદ કરે. 25મીથી શરૂ થયેલો આ ઉત્સવ 31મી ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે, જેમાં આગામી દિવસોમાં પણ ભીડ વધવાની શક્યતા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratAhmdabadAll gates closed1 lakh peopleKankaria carnival

Trending news