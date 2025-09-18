Prev
પાયલ સાકરિયાને પેટમાં વાગતા દુઃખાવો ઉપડ્યો! 'AAP'ના કોર્પોરેટરો પર પોલીસ દમનનો આક્ષેપ, ઈસુદાન ગઢવી બગડ્યાં!

Aam Aadmi Party: આમ આદમી પાર્ટીના કોર્પોરેટરો ઉપર પોલિસ દ્વારા દમનનો આક્ષેપ. પોલીસે વિપક્ષ નેતા પાયલ સાકરીયા સહિત AAP કોર્પોરેટરો સાથે મારપીટનો ગંભીર આક્ષેપ. AAP પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવીએ વ્યક્ત કરી નારાજગી, પોલીસ અધિકારીઓને ડિસમિસ કરવાની કરી માંગ, સુરતમાં હોસ્પિટલના ઉદ્ઘાટનમાં જતા AAP કોર્પોરેટરોને પોલીસે ઢોરમાર મારી અટકાયત કરી હોવાનો આરોપ.

પાયલ સાકરિયાને પેટમાં વાગતા દુઃખાવો ઉપડ્યો! 'AAP'ના કોર્પોરેટરો પર પોલીસ દમનનો આક્ષેપ, ઈસુદાન ગઢવી બગડ્યાં!

Aam Aadmi Party: આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના કોર્પોરેટરોએ પોલીસ પર ગંભીર દમનનો આરોપ લગાવ્યો છે. આક્ષેપ મુજબ, સુરતમાં હોસ્પિટલના ઉદ્ઘાટનમાં જઈ રહેલા 'આપ'ના કોર્પોરેટરોને પોલીસે માર મારીને અટકાયત કરી છે. આ ઘટનામાં વિપક્ષ નેતા પાયલ સાકરિયાને પણ પેટમાં માર વાગતા દુખાવો ઉપડ્યો છે અને હાલ તેઓ સારવાર હેઠળ છે.

શું બની હતી ઘટના?
આ ઘટનાને પગલે 'આપ'ના પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવીએ તીવ્ર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે આ ઘટનાને અત્યંત ગંભીર ગણાવી છે અને પોલીસ અધિકારીઓને તાત્કાલિક બરતરફ કરવાની માગણી કરી છે. 'આપ' દ્વારા જણાવ્યા મુજબ, પોલીસ અધિકારીઓએ કોર્પોરેટરોને ઢોરમાર માર્યો હતો. આ ઘટનામાં વિપક્ષ નેતા પાયલ સાકરિયાને પેટમાં ગંભીર ઈજા પહોંચી છે. આ ઘટના બાદ તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.

આગળની કાર્યવાહીની ચીમકી
આ મામલે 'આપ' દ્વારા ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસની માગણી કરવામાં આવી છે અને જવાબદાર પોલીસ અધિકારીઓ પર કડક પગલાં લેવા માટે રજૂઆત કરવામાં આવી છે. 'આપ' એ ચેતવણી પણ આપી છે કે જો આ મામલે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે, તો પુણા પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવ કરવામાં આવશે. આ ઘટનાને પગલે સુરતના રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે.

આ મામલો હવે રાજ્યના રાજકારણમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે, અને જોવું રહ્યું કે સરકાર અને પોલીસ તંત્ર આ મામલે શું કાર્યવાહી કરે છે.

