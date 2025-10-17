નવા મંત્રીઓને ખાતાંની ફાળવણી, હર્ષ સંઘવી ગૃહ મંત્રી, જાણો કોને કયો વિભાગ મળ્યો
Gujarat New Cabinet: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે નવા મંત્રીઓ સાથે મંત્રીમંડળની બેઠક યોજી હતી. ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં નવા 19 ચહેરાઓને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. કેબિનેટની બેઠકમાં નવા મંત્રીઓને વિભાગની ફાળવણી કરી દેવામાં આવી છે.
ગાંધીનગરઃ ગુજરાત સરકારમાં મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ બાદ ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટની બેઠક મળી હતી. કેબિનેટની બેઠકમાં નવા મંત્રીઓને ખાતાની ફાળવણી કરી દેવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારમાં નવા 19 ચહેરાઓને મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે હર્ષ સંઘવીને નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે. ત્યારે તમે પણ જાણો કયા મંત્રીને કયો વિભાગ આપવામાં આવ્યો છે.
ભૂપેન્દ્ર પટેલ, મુખ્યમંત્રીઃ ભૂપેન્દ્ર પટેલ, મુખ્યમંત્રી : સામાન્ય વહીવટ, વહીવટી સુધારા અને તાલીમ, રેવેન્યુ અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, માહિતી અને પ્રસારણ
હર્ષ સંઘવી, નાયબ મુખ્યમંત્રીઃ ગૃહ, પોલીસ હાઉસિંગ, જેલ, સરહદ સુરક્ષા, રમત-ગમત વિભાગ
કેબિનેટ મંત્રી
ઋષિકેશ પટેલઃ ઉર્જા, પંચાયત અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ
જીતુ વાઘાણીઃ કૃષિ મંત્રી
કનુભાઈ દેસાઈઃ નાણા, અર્બન ડેવલોપમેન્ટ અને અર્બન હાઉસિંગ
કુંવરજી બાવળીયાઃ શ્રમ અને ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય
નરેશ પટેલઃ આદિવાસી વિકાસ, ખાદી
અર્જુન મોઢવાડિયાઃ ક્લાઈમેટ ચેન્જ, ફોરેસ્ટ, સાયન્સ અને ટેક્નોલોજી
પ્રદ્યુમન વાજાઃ સામાજિક ન્યાય અને આધિકારિતા, પ્રાઇમરી, સેકેન્ડરી અને પ્રૌઢ શિક્ષણ
રમણ સોલંકીઃ ફુડ, સિવિલ સપ્લાય અને ગ્રાહકોની બાબતો
રાજ્ય કક્ષા સ્વતંત્ર હવાલો
ઇશ્વર પટેલઃ પાણી પુરવઠા અને જળ સંપત્તિ
પ્રફુલ પાનસેરીયાઃ સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય
મનિષા વકીલઃ મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય
રાજ્યકક્ષા ના મંત્રીઓ
પુરષોત્તમ સોલંકીઃ મત્સ્ય વિભાગ
કાંતિ અમૃતિયાઃ શ્રમ અને રોજગાર
રમેશ કટારાઃ કૃષિ, સહકાર
દર્શના વાઘેલાઃ અર્બન ડેવલોપમેન્ટ અને હાઉસિંગ
પ્રવીણ માલીઃ વન અને પર્યાવરણ, વાહન-વ્યવહાર
સ્વરૂપજી ઠાકોરઃ ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ
જયરામ ગામીતઃ રમત ગમત
રિવાબા જાડેજાઃ પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને પૌઢ શિક્ષણ
પી સી બરંડાઃ આદિવાસી વિકાસ, ફુડ પુરવઠો અને ગ્રાહકોની બાબતો
સંજય મહિડાઃ મહેસૂલ, ગ્રામિણ વિકાસ અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ
કમલેશ પટેલઃ નાણા, પોલીસ હાઉસિંગ, જેલ, સરહદ સુરક્ષા
ત્રિકમ છાંગાઃ ઉચ્ચ અને ટેક્નિકલ શિક્ષણ
કૌશિક વેકરિયાઃ કાયદો અને ન્યાય, એનર્જી અને પેટ્રોલ કેમિકલ્સ
