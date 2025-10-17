Prev
નવા મંત્રીઓને ખાતાંની ફાળવણી, હર્ષ સંઘવી ગૃહ મંત્રી, જાણો કોને કયો વિભાગ મળ્યો

Gujarat New Cabinet: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે નવા મંત્રીઓ સાથે મંત્રીમંડળની બેઠક યોજી હતી. ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં નવા 19 ચહેરાઓને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. કેબિનેટની બેઠકમાં નવા મંત્રીઓને વિભાગની ફાળવણી કરી દેવામાં આવી છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 17, 2025, 07:35 PM IST

ગાંધીનગરઃ ગુજરાત સરકારમાં મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ બાદ ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટની બેઠક મળી હતી. કેબિનેટની બેઠકમાં નવા મંત્રીઓને ખાતાની ફાળવણી કરી દેવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારમાં નવા 19 ચહેરાઓને મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે હર્ષ સંઘવીને નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે. ત્યારે તમે પણ જાણો કયા મંત્રીને કયો વિભાગ આપવામાં આવ્યો છે. 

હર્ષ સંઘવી નાયબ મુખ્યમંત્રી ગૃહ, કાયદો અને ન્યાય, રમત-ગમત અને યુવા
કનુ દેસાઈ કેબિનેટ મંત્રી નાણા અને શહેરી વિકાસ
ઋષિકેશ પટેલ કેબિનેટ મંત્રી ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ
કુંવરજી બાવળિયા કેબિનેટ મંત્રી શ્રમ અને રોજગાર
અર્જુન મોઢવાડિયા કેબિનેટ મંત્રી વન અને પર્યાવરણ, સાયન્સ ટેક્નોલોજી
જીતુ વાઘાણી કેબિનેટ મંત્રી કૃષિ અને સહકાર
રમણ સોલંકી કેબિનેટ મંત્રી અન્ન અને નાગરિક પુરવઠો, ગ્રાહક સુરક્ષા
પ્રદ્યુમન વાજા કેબિનેટ મંત્રી સામાજિક ન્યાય તથા પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષણ
નરેશ પટેલ કેબિનેટ મંત્રી આદિજાતિ વિકાસ
પ્રફુલ પાનશેરિયા રાજ્યકક્ષા (સ્વતંત્ર હવાલો) આરોગ્ય
ઈશ્વરસિંહ પટેલ રાજ્યકક્ષા (સ્વતંત્ર હવાલો) પાણી પુરવઠા અને જળ સંપત્તિ
મનીષા વકીલ રાજ્યકક્ષા (સ્વતંત્ર હવાલો) મહિલા અને બાળ વિકાસ
પરસોત્તમ સોલંકી રાજ્યકક્ષા મત્સ્ય ઉદ્યોગ
રીવાબા જાડેજા રાજ્યકક્ષા પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષણ
પી.સી. બરંડા રાજ્યકક્ષા આદિજાતિ વિકાસ, અન્ન-નાગરિક પુરવઠો, ગ્રાહક બાબત
કાંતિ અમૃતિયા રાજ્યકક્ષા શ્રમ અને રોજગાર
કૌશિક વેકરિયા રાજ્યકક્ષા કાયદો અને ન્યાય, ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ, સંસદીય બાબતો
રમેશ કટારા રાજ્યકક્ષા કૃષિ, પશુપાલન અને ગૌસંવર્ધન
જયરામ ગામિત રાજ્યકક્ષા રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક તથા નાગરિક ઉડ્ડયન
દર્શના વાઘેલા રાજ્યકક્ષા શહેરી વિકાસ અને ગૃહ નિર્માણ
પ્રવીણ માળી રાજ્યકક્ષા વન અને પર્પાવરણ, ક્લાઈમેન્ટ ચેન્જ, વાહન-વ્યવહાર
સંજયસિંહ મહીડા રાજ્યકક્ષા મહેસૂલ, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, ગ્રામીણ વિકાસ
કમલેશ પટેલ રાજ્યકક્ષા નાણાં, પોલીસ હાઉસિંગ, નશાબંધી-આબકારી
ત્રિકમ છાંગા રાજ્યકક્ષા ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ
સ્વરૂપજી ઠાકોર રાજ્યકક્ષા ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ

