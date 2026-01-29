જયરાજસિંહનું ધાર્યું થયું! અલ્પેશ ઢોલરિયાને ફરી રાજકોટ મળ્યું, પ્રમુખ પદે યથાવત રાખવાનું આ છે કારણ
Rajkot Politics : અલ્પેશ ઢોલરિયાને જયરાજસિંહની સંગત ફરી એકવાર ફળી ગઈ છે, રાજકોટ જિલ્લા ભાજપનું નવું સંગઠન ગત રોજ જાહેર કરાયું છે, જેમાં અલ્પેશ ઢોલરિયા પ્રમુખ પદે યથાવત રખાયા છે, ત્યારે પ્રદેશ નેતાઓની ભલામણથી અલ્પેશ ઢોલરિયાનું પ્રમુખ પદ જળવાઈ રહ્યું તેવી વ્યાપક ચર્ચા રાજકોટના રાજકારણમાં થઈ રહી છે
Trending Photos
Rajkot Politics દિપ્તી સાવંત / અમદાવાદ : અલ્પેશ ઢોલરિયાને જયરાજસિંહની સંગત ફરી એકવાર ફળી ગઈ છે, રાજકોટ જિલ્લા ભાજપનું નવું સંગઠન ગત રોજ જાહેર કરાયું છે, જેમાં અલ્પેશ ઢોલરિયા પ્રમુખ પદે યથાવત રખાયા છે, ત્યારે પ્રદેશ નેતાઓની ભલામણથી અલ્પેશ ઢોલરિયાનું પ્રમુખ પદ જળવાઈ રહ્યું તેવી વ્યાપક ચર્ચા રાજકોટના રાજકારણમાં થઈ રહી છે
Gujarat Politics : ગતરોજ રાજકોટ જિલ્લાના નવા માળખાની જાહેરાત ભાજપ દ્વારા કરવામાં આવી છે. રાજકોટનું નવું સંગઠન રચાયું છે, પરંતું પ્રમુખ તો એના એ જ રહ્યાં છે. ગત રોજ રાજકોટ જિલ્લાના નવા સંગઠન માળખાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, પરંતું અલ્પેશ ઢોલરિયાને પ્રમુખ પદે યથાવત રખાયા છે. જોકે, રાજકોટમાં જોરશોરથી ચર્ચા ચાલી રહી છે કે, જયરાજસિંહ જાડેજાના કારણે અલ્પેશ ઢોલિરયાનું પ્રમુખ પદ બચી રહ્યું છે. નહિ તો રાજકોટના પ્રમુખ પણ બદલાવાનું નક્કી જ હતું.
તાજેતરમાં પ્રદેશપ્રમુખ પદે જગદીશ વિશ્વકર્માની વરણી પછી ભાજપના રાજ્ય સંગઠનમાં વ્યાપક ફેરફાર થઈ રહ્યા છે. તેમાં અગાઉ થઈ ચૂકેલી કેટલીક નિમણૂંકો પણ રદ થાય એવી શક્યતા વર્તાઈ રહી છે. સૌથી વધુ ચર્ચા રાજકોટ જિલ્લા પ્રમુખના સંભવિત બદલાવ અંગેની ઉઠી હતી. ગોંડલના જયરાજસિંહ જાડેજાના માનીતા અલ્પેશ ઢોલરિયા જિલ્લા પ્રમુખ છે પરંતુ જયરાજસિંહની મનમાની અને ખાસ તો જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે ઢોલરિયાને બદલવા અનેક મોટા નેતાઓ આતુર છે. તેમ છતાં ગતરોજ થયેલી જાહેરાત મુજબ, અલ્પેશ ઢોલરિયાનું પ્રમુખ પદ યથાવત રહ્યુ છે.
જયરાજસિંહના ખાસ
ગોંડલ તાલુકાના નાના લિલાખા ગામના વતની અલ્પેશ ઢોલરિયાએ મામૂલી ટેમ્પો ડ્રાઈવર તરીકે કામ કરતાં કરતાં રાજકારણમાં બહુ ઊંચી છલાંગ લગાવી દીધી છે. ગોંડલ પંથકમાં હાક ધરાવતા જયરાજસિંહ જાડેજાના ખાસમખાસ બન્યા પછી તેઓ ગોંડલના પ્રતિષ્ઠિત માર્કેટ યાર્ડના ચેરમેન બન્યા અને 2023માં તેમને જિલ્લા પ્રમુખ પણ બનાવી દેવાયા. એ વખતે સૌને આશ્ચર્ય થયું હતું. કારણ કે ઢોલરિયા ભાજપના સંગઠનની પરિપાટી પર ઘડાયેલા નેતા નથી. ન તો રાષ્ટ્રીય સ્વંય સંઘ સાથે તેમને કશો નાતો છે. આમ છતાં માત્ર જયરાજસિંહની મહેરબાનીને લીધે જ તેમને આ પદ બચી રહ્યું હોવાનું કહેવાય છે.
આ પણ વાંચો :
વિવાદ સાથે ઢોલરિયાનો કાયમી નાતો
ઉઘાડેછોગ પોતાને જયરાજસિંહના પ્રતિબદ્ધ સૈનિક ગણાવતા ઢોલરિયા અગાઉ પરીક્ષામાં ડમી વિદ્યાર્થી બેસાડવાના મુદ્દે ૪ વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ પણ થઈ ચૂક્યા હતા. પોતાના બદલે અન્યને પરીક્ષા આપવા મોકલવાના કેસમાં સીસીટીવી ફૂટેજ પૂરાવો બનતાં ઢોલરિયા પર પસ્તાળ પડી હતી. છ વર્ષ પહેલાંની એ ઘટનાનો દાગ હોવા છતાં તેનાં ત્રણ જ વર્ષ પછી ઢોલરિયાને પ્રમુખપદનો શિરપાવ આપી દેવાયો હતો. એ પછી ક્રિપ્ટો કરન્સીના મુદ્દે આર્થિક છેતરપીંડીનો પણ તેમના પર આક્ષેપ મૂકાયો હતો. એક તરફ ભાજપ પદાધિકારીઓની સ્વચ્છ છબીનો દાવો કરતો હોય ત્યારે રાજકોટ જિલ્લા પ્રમુખની દાગદાર છાપ જયરાજસિંહના તાપ આડે ઢંકાઈ ગઈ હતી.
જયરાજસિંહ કેમ ઢોલરિયા પર મહેરબાન?
જયરાજસિંહ ગોંડલ વિધાનસભા બેઠક કોઈપણ પ્રકારે પોતાના પરિવારમાં જ રાખવા માંગે છે એ જાણીતી બાબત છે. પોતે ધારાસભ્ય હતા પરંતુ મર્ડર કેસમાં સજા થયા પછી ગેરલાયક ઠર્યા તો તેમણે પોતાના પત્ની ગીતાબાને ટીકિટ અપાવીને જીતાડી દીધા. હવે તેઓ પુત્ર જ્યોતિરાદિત્ય ઉર્ફે ગણેશ ગોંડલને ધારાસભ્ય બનાવવા પ્રયત્નશીલ છે. વિધાનસભાની ચૂંટણી વખતે જિલ્લા પ્રમુખનો અભિપ્રાય જ સૌથી મહત્વપૂર્ણ હોય છે. આથી એ પદ પર પોતાનો કહ્યાગરો નેતા હોય તો ગણેશ ગોંડલનો રસ્તો આસાન બની જાય. આથી કોઈ રાજકીય જનાધાર કે પીઠબળ ન ધરાવતા ઢોલરિયાને પ્રમુખ બનાવીને જયરાજસિંહ ગણેશને બિનહરિફ બનાવવા માંગતા હોય તેમ કહેવાય છે.
રાજકોટના રાજકારણમાં લડાઈ
હાલ રાજકોટના રાજકારણમાં રાદડિયા જૂથ અને રૂપાણી જૂથ વચ્ચે સ્પર્ધા છે. અલબત્ત, જે કોઈ પ્રમુખ બને તે ગોંડલના દાવેદારના મુદ્દે જયરાજસિંહ કહે તેમ ડોકું ધૂણાવે એ શક્ય નહિ બને. ત્યારે જયરાજસિંહે છેક ઉપર સુધી લોબિંગ કરીને અલ્પેશ ઢોલરિયાનું પ્રમુખ પદ યથાવત રખાવ્યુ છે તેવી ચર્ચા ચાલી રહી છે.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે