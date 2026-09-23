Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /અંબાજી ભાદરવી પૂનમના મેળાનો આજે ચોથા દિવસે ભક્તોનું મહેરામણ ઉમટ્યું, 3 દિવસમાં 16 લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓએ કર્યા દર્શન

અંબાજી ભાદરવી પૂનમના મેળાનો આજે ચોથા દિવસે ભક્તોનું મહેરામણ ઉમટ્યું, 3 દિવસમાં 16 લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓએ કર્યા દર્શન

Ambaji Temple: અંબાજી ખાતે ચાલી રહેલા ભાદરવી પૂનમના મેળામાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું છે, ત્યારે અંબાજી મંદિર દેવસ્થાન ટ્રસ્ટે મેળાના પ્રથમ ત્રણ દિવસના સત્તાવાર આંકડા જાહેર કર્યા છે. મેળાના ત્રીજા દિવસે જ 7.21 લાખ શ્રદ્ધાળુઓ અંબાજી પહોંચ્યા હતા, જ્યારે ત્રણ દિવસમાં કુલ 16 લાખ જેટલા શ્રદ્ધાળુઓએ મા અંબાના દર્શનનો લાભ લીધો છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 23, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 10:34 AM IST
અંબાજી ભાદરવી પૂનમના મેળાનો આજે ચોથા દિવસે ભક્તોનું મહેરામણ ઉમટ્યું, 3 દિવસમાં 16 લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓએ કર્યા દર્શન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સાબરકાંઠામાં વધુ એક ગમખ્વાર અકસ્માત: અંબાજીથી પરત ફરતા 8 પદયાત્રીઓ ઈજાગ્રસ્ત, અકસ્મા
2
3
4
5