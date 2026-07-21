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ભાદરવી પૂનમના મહામેળાની તૈયારીઓ શરૂ! અંબાજી ખાતે ગબ્બર રોપ-વે સેવા 4 દિવસ રહેશે બંધ, જાણો દર્શનાર્થીઓ માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા

Ambaji Temple: અંબાજી આવતા યાત્રાળુઓ માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. અંબાજી ખાતે આવેલ ગબ્બર રોપ-વે (ઉડન ખટલો) ની સેવા તારીખ 21/07/2026 થી 24/07/2026 સુધી એમ કુલ ચાર દિવસ માટે મેન્ટેનન્સ કામગીરીને કારણે બંધ રહેશે. આગામી સમયમાં ભાદરવી પૂનમના મહામેળાને લઈને યાત્રિકોનો ભારે ઘસારો રહેવાનો હોવાથી સુરક્ષા અને તકનીકી ચકાસણી અર્થે આ મેન્ટેનન્સ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. આ ચાર દિવસ દરમિયાન માઈભક્તો પગપાળા પગથિયાં ચઢીને ગબ્બર ગોખના દર્શન કરી શકશે. ત્યારબાદ 25 તારીખથી રોપ-વે સેવા ફરીથી રાબેતા મુજબ શરૂ કરી દેવામાં આવશે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 21, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:31 AM IST
ભાદરવી પૂનમના મહામેળાની તૈયારીઓ શરૂ! અંબાજી ખાતે ગબ્બર રોપ-વે સેવા 4 દિવસ રહેશે બંધ, જાણો દર્શનાર્થીઓ માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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