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રામ મંદિરની જેમ અંબાજી મંદિરમાં પણ દાનચોરી ! નોટોનું બંડલ સંતાડતો કર્મચારી CCTVમાં કેદ

Ambaji Temple Theft  : અંબાજી મંદિરના ભંડારની ગણતરી દરમિયાન ચોરીનો પ્રયાસ કરવાની ઘટના સામે આવી છે. રૂપિયા 1.04 લાખની નોટોનું બંડલ ચોરવાનો પ્રયાસ કરનાર હંગામી કર્મચારીને ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. CCTV ફૂટેજના આધારે પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 12, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:03 PM IST
રામ મંદિરની જેમ અંબાજી મંદિરમાં પણ દાનચોરી ! નોટોનું બંડલ સંતાડતો કર્મચારી CCTVમાં કેદ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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