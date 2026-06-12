/ગુજરાતીઓને આબુ લઈ જતો આ રસ્તો 9 મહિના માટે બંધ રહેશે, તો પછી કયા રસ્તેથી આબુ પહોંચશો જોઈ લો ડાયવર્ઝન રુટ

Banaskantha News : ઉત્તર ગુજરાતના રહેવાસીઓનું એકમાત્ર ફેવરિટ હિલ સ્ટેશન માઉન્ટ આબુ જવા માટે હવે લાંબા ચક્કર કાપવા પડશે. કારણ કે, અંબાજીથી આબુ રોડ સુધીનો રસ્તો 9 મહિના સુધી બંધ રહેશે. કારણ કે, અંબાજી માતાના વિકાસકામની કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે, જેને પગલે અંબાજીથી આબુ રોડનો રસ્તો 9 માસ બંધ રહેશે. આ માટે તંત્રએ વૈકલ્પિર રુટની પણ જાહેરાત કરી છે. જેથી હવે માઉન્ટ આબુ જવું હશે તો કયા રસ્તાઓ પરથી નીકળશો તે જાણી લો. તેમજ અંબાજી મંદિરે દર્શન કરવા જતા શ્રદ્ધાળુઓને પણ વૈકલ્પિક રુટ પરથી પસાર થવું પડશે.
રસ્તાઓ બંધ રાખવા અંગેનું જાહેરનામું બહાર પાડ્યું
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધા વિકાસબોર્ડ અંતર્ગત અંબાજી મંદિરના વિકાસકાર્યો હાથ ધરાયા છે. અંબાજી પંથકમાં ઠેર ઠેર વિકાસકામ ચાલી રહ્યાં છે. જેની સીધી અસર અહીથી પસાર થતા વાહનોને પડશે. લગભગ 9 મહિના સુધી આ રુટ પરના કેટલાક રસ્તા બંધ રહેશે. જેની સીધી અસર અંબાજી આવતા શ્રદ્ધાળુ અને આબુ જતા પ્રવાસીઓ પર થશે. તેથી અંબાજી ટાઉનમાંથી પસાર થતા ભારે વાહનોના ટ્રાફિકને આબુ રોડથી ડી.કે.ત્રિવેદી સર્કલ (હડાદ અને દાંતા) તરફ વાળવા અને રસ્તો બંધ કરવા તથા જુના નાકા અંબાજીથી અંબાજી આબુરોડ સુધી અંબાજી ટાઉનને જોડતો રસ્તો પણ બંધ કરવા અને ડાયવર્ઝન અંગેનું જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.
કયો રસ્તો બંધ રહેશે, જોઈ લો
ડી. કે. ત્રિવેદી સર્કલથી ગબ્બર સર્કલ સુધીઃ ૧૨ મીટરથી વધુ લંબાઈ ધરાવતા અને બે કે તેથી વધુ એક્સલવાળા ભારે વાહનો (HGV) તેમજ ૧૫ મીટરથી વધુ લંબાઈના આર્ટીક્યુલેટેડ વાહનો માટે આ માર્ગ તા. ૨૫/૦૫/૨૦૨૬ થી ૨૮/૦૨/૨૦૨૭ દરમિયાન સવારે ૭:૦૦ વાગ્યા થી રાત્રે ૧૦:૦૦ વાગ્યા સુધી બંધ રહેશે.
વૈકલ્પિક અવર-જવરના રૂટ:-
1. આબુરોડથી અંબાજી તરફ આવતા ભારે વાહનોને આબુરોડથી જ સીધા પાલનપુર તરફ ડાયવર્ટ કરવાના રહેશે. .
2. હિંમતનગર તરફથી અંબાજી આવતા ભારે વાહનોને ડી.કે.ત્રિવેદી સર્કલ (ખોડીવલી) થી દાંતા થઈને પાલનપુર તરફ વાળવાના રહેશે.
3. ભાદરવી પૂનમ મહામેળા માટે ખાસ વૈકલ્પિક માર્ગ: મેળા દરમિયાન અતિશય ટ્રાફિકને નિયંત્રિત કરવા માટે ભારે વાહનોને હડાદ પોશીના (સાબરકાંઠા) દાણબોરા(રાજસ્થાન) → નીચલાગઢ (રાજસ્થાન) આબુરોડ વાળા રૂટ પર ડાયવર્ટ કરવાના રહેશે.
જૂના નાકા અંબાજીથી અંબાજી-આબુ રોડ: આ જોડાતો રસ્તો તમામ પ્રકારના ટ્રાફિક અને જાહેર/પદયાત્રીઓની અવરજવર માટે તા. ૨૫/૦૫/૨૦૨૬ થી ૧૫/૦૯/૨૦૨૬ સુધી સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે. તેથી જૂના નાકા અંબાજીથી અંબાજી-આબુ રોડ માર્ગના વિકલ્પે અંબાજી ટાઉનના અન્ય માર્ગોનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.
આ ઉપરાંત જાહેરનામામાં જણાવાયું કે, અંબાજી ટાઉનમાંથી પસાર થતા ભારે વાહનોને હાલમાં બની રહેલ અંબાજી બાયપાસ (આર.ટી.ઓ. થી કોટેશ્વર ત્રણ રસ્તા) રોડ તૈયાર ન થાય ત્યાર સુધી અંબાજી પોલીસ સ્ટેશન હદમાંથી અન્ય જગ્યાએ ડાયવર્ઝન આપી શકાય તેમ નથી. તે સિવાય આબુરોડથી અંબાજી તરફથી આવતા ભારે વાહનોને આબુરોડ થી પાલનપુર તરફ અને હિંમતનગરથી અંબાજી તરફ આવતા વાહનોને ડી.કે.ત્રિવેદી સર્કલ અંબાજી થી દાંતા થઇને પાલનપુર તરફ ડાયવર્ઝન આપી શકાય તેમ છે. તે સિવાય ભાદરવી પુનમ મહામેળા દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવાતા હડાદ (ખેરોજ)થી પોશીના(સાંબરકાઠા) થી દાણબોરા(રાજસ્થાન) થઇને આબુરોડ રૂટને વૈકલ્પીક ડાયવર્ઝન રૂટ તરીકે ઉપયોગમાં લઇ શકાય તેમ છે.