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ગુજરાતીઓને આબુ લઈ જતો આ રસ્તો 9 મહિના માટે બંધ રહેશે, તો પછી કયા રસ્તેથી આબુ પહોંચશો જોઈ લો ડાયવર્ઝન રુટ

Ambaji To Abu Road Close Update : વિકાસકાર્યોની કામગીરી અંતર્ગત અંબાજી-આબુ રોડ 9 મહિના બંધ રહેવાનો છે. આ માટે સ્થાનિક પોલીસે જાહેરનામુ બહાર પાડીને માઉન્ટ આબુ અને અંબાજી જવા માટે આ વૈકલ્પિક રૂટ જાહેર કર્યો, જુઓ અંબાજીથી માઉન્ટ આબુ કેવી રીતે જવું, અને હવે કયા રસ્તાનો ઉપયોગ કરવો પડશે

Written ByDipti Savant
Published: Jun 12, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:46 AM IST
ગુજરાતીઓને આબુ લઈ જતો આ રસ્તો 9 મહિના માટે બંધ રહેશે, તો પછી કયા રસ્તેથી આબુ પહોંચશો જોઈ લો ડાયવર્ઝન રુટ

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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