/ઉત્તર ગુજરાતમાં સૌથી ઓછો વરસાદ! આ વર્ષે ચોમાસું નબળું રહેશે: અલનીનો વાળશે સત્યનાશ, ખેડૂતોની ચિંતા વધી

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં આ વર્ષે ચોમાસું કેવું રહેશે તેને લઈને હવામાન નિષ્ણાંતો દ્વારા ચિંતાજનક સંકેતો આપવામાં આવ્યા છે. તાજેતરમાં Zee 24 કલાક સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત ચિરાગ શાહ દ્વારા ચોમાસાને લઈને કેટલાક ચોંકાવનારા ખુલાસા કરવામાં આવ્યા છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને અલનીનો (El Niño) ની સક્રિયતાના કારણે રાજ્યમાં સરેરાશ કરતાં ઓછો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે.
માત્ર 85 ટકા વરસાદની શક્યતા: ઉત્તર ગુજરાત પર સંકટ
હવામાન નિષ્ણાંત ચિરાગ શાહે જણાવ્યું કે, આ વર્ષે અલનીનોની મજબૂત અસર જોવા મળી રહી છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં ચોમાસું નબળું રહી શકે છે. ચાલુ વર્ષે રાજ્યમાં માત્ર 85 ટકા જેટલો જ વરસાદ થવાની શક્યતા છે. આ પરિસ્થિતિના કારણે ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં વરસાદનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું રહેશે. ઉત્તર ગુજરાતમાં ઓછો વરસાદ થવાના કારણે આગામી સમયમાં ખેડૂતો માટે ખેતી અને સિંચાઈને લઈને મોટી મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે, જે ચિંતાનો વિષય છે.
ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે બદલાઈ કુદરતી પેટર્ન
સામાન્ય રીતે કુદરતમાં અલનીનો અને લાનીનોની પેટર્ન દર ચાર વર્ષે બદલાતી હોય છે. પરંતુ આ વખતે હવામાન ચક્રમાં મોટો ફેરફાર નોંધાયો છે. ચિરાગ શાહના જણાવ્યા મુજબ ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે વૈશ્વિક સ્તરે ગરમીમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. આ જ કારણે સામાન્ય રીતે ચાર વર્ષ સુધી ચાલતી 'લાનીનો'ની અસર આ વખતે માત્ર એક જ વર્ષ માટે મર્યાદિત રહી છે. લાનીનોની અસર એક વર્ષમાં જ સમાપ્ત થતાંની સાથે જ તરત જ 'અલનીનો'ની અસર વર્તાવવાની શરૂ થઈ ગઈ છે.
હવામાન નિષ્ણાંત ચિરાગ શાહે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વિશ્વભરમાં ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે દરિયાની સપાટીનું તાપમાન સરેરાશ 2 ડિગ્રી જેટલું વધુ નોંધાયું છે. દરિયાઈ તાપમાનમાં થયેલા આ વધારાની સીધી અસર વૈશ્વિક હવામાન પર પડી રહી છે અને તેના કારણે જ ભારતીય ચોમાસા પર અલનીનોનું ગ્રહણ લાગ્યું છે.
ખેડૂતો માટે મુશ્કેલ સમય
ચોમાસું નબળું રહેવાની આ આગાહીના પગલે હવે જગતનો તાત ચિંતામાં મુકાયો છે. જો વરસાદ માત્ર 85 ટકા જ રહેશે અને તે પણ અનિયમિત હશે, તો ખરીફ પાકના વાવેતર અને ઉત્પાદન પર તેની માઠી અસર પડી શકે છે. વહીવટી તંત્ર અને ખેડૂતોએ અત્યારથી જ પાણીના સંગ્રહ અને વૈકલ્પિક આયોજન તરફ ધ્યાન આપવું જરૂરી બનશે.