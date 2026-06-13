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ઉત્તર ગુજરાતમાં સૌથી ઓછો વરસાદ! આ વર્ષે ચોમાસું નબળું રહેશે: અલનીનો વાળશે સત્યનાશ, ખેડૂતોની ચિંતા વધી

Gujarat Monsoon 2026: ચોમાસાને લઈને હવામાન નિષ્ણાંત ચિરાગ શાહ સાથે zee 24 કલાકની વાતચીત. આ વર્ષે અલનીનોની અસરના કારણે ચોમાસામાં ઓછો વરસાદ પડવાની શક્યતા. ચિરાગ શાહે જણાવ્યું છે કે આ વર્ષે ગુજરાતમાં માત્ર 85 ટકા વરસાદ રહેવાની શક્યતા. ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં આ વર્ષે ઓછો વરસાદ થતાં ખેડૂતો માટે મુશ્કેલી. દર ચાર વર્ષે બદલાતી અલનીનો અને લાનીનોની પેટર્નમાં ફેરફાર નોંધાયો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 13, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:13 PM IST
ઉત્તર ગુજરાતમાં સૌથી ઓછો વરસાદ! આ વર્ષે ચોમાસું નબળું રહેશે: અલનીનો વાળશે સત્યનાશ, ખેડૂતોની ચિંતા વધી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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ઉત્તર ગુજરાતમાં સૌથી ઓછો વરસાદ! આ વર્ષે ચોમાસું નબળું રહેશે: અલનીનો વાળશે સત્યનાશ...
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