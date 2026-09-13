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અંબાલાલની ડરામણી આગાહી, તોળાઈ રહ્યું છે વાવાઝોડાનું જોખમ, ડિસેમ્બર સુધી પીછો નહીં છોડે!

Ambalal Patel Cyclone Prediction: એકબાજુ જ્યાં ગુજરાતમાં હાલ બરાબર વરસાદી માહોલ જામ્યો છે અને હવામાન વિભાગના જણાવ્યાં મુજબ હાલ 4 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય છે. ત્યારે અંબાલાલ પટેલે પણ આવનારા સમયમાં વાવાઝોડાની આગાહી કરી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 13, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:49 PM IST
અંબાલાલની ડરામણી આગાહી, તોળાઈ રહ્યું છે વાવાઝોડાનું જોખમ, ડિસેમ્બર સુધી પીછો નહીં છોડે!
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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