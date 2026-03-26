હવા, પાણી અને જમીન...ત્રણેય મોરચે ખેલાશે જંગ! મિડલ ઈસ્ટ સંઘર્ષ પર અંબાલાલની સૌથી ભયાનક આગાહી
Ambalal Patel's Big Prediction: ગુજરાતમાં જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલ તેમની સચોટ હવામાન આગાહી માટે જાણીતા છે, પરંતુ હવે ગ્રહોની ચાલ અને જ્યોતિષીય ગણતરીને આધારે તેમની ઈરાન, ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની આગાહીએ સોશિયલ મીડિયા અને રાજકીય ગલિયારાઓમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે.
Trending Photos
Ambalal Patel's Big Prediction: ગુજરાતમાં જાણીતા આગાહીકાર અને 'ગુજરાતના બાબા વેંગા' તરીકે ઓળખાતા અંબાલાલ પટેલે હવે વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ પર ચોંકાવનારી આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલ જ્યારે પણ આગાહી કરે છે, ત્યારે 'પથ્થરની લકીર' સમાન ગણાય છે. એટલે કે તેઓ જ્યારે પણ આગાહી કરે છે ત્યારે લોકો તેના પર વિશ્વાસ કરે છે. તાજેતરમાં ઈરાન, ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા વચ્ચે વણસી રહેલા સંબંધો અને મિડલ ઈસ્ટમાં ફાટી નીકળેલા ભીષણ યુદ્ધને લઈને અંબાલાલ પટેલે આગામી સમય કેવો રહેશે તેની સ્પષ્ટતા કરી છે.
મે મહિના સુધી રહેશે અશાંતિ
ગુજરાતના બાબા વેંગા તરીકે ઓળખતા અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, વિશ્વમાં અત્યારે જે યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે તે ટૂંક સમયમાં શાંત થાય તેવા સંકેતો ઓછા છે. તેમણે આગાહી કરી છે કે આગામી મે મહિના સુધી યુદ્ધ જેવી આ સ્થિતિ યથાવત રહેશે. વિશ્વના દેશો વચ્ચે તણાવ ઓછો થવાને બદલે હજુ થોડો સમય ખેંચાઈ શકે છે.
આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ પર લેટેસ્ટ આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે આગામી મે મહિના સુધી યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ ચાલુ રહેશે. આજથી યુદ્ધમાં અન્ય દેશો પણ શાંતિ માટે આગળ આવશે. જો કે આગામી દિવસોમાં યુદ્ધ હવા પાણી અને જમીન પર પણ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.
ત્રણેય મોરચે યુદ્ધની સંભાવના
અંબાલાલ પટેલે આ વખતે યુદ્ધના સ્વરૂપ વિશે પણ ગંભીર આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલના મતે આગામી દિવસોમાં આ સંઘર્ષ માત્ર સીમાઓ પૂરતો મર્યાદિત નહીં રહે, પરંતુ હવાઈ માર્ગે મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલાઓ વધી શકે છે. જમીન પર સૈન્ય કાર્યવાહીમાં તેજી આવી શકે છે. પાણીમાં સમુદ્રી માર્ગો અને જળસીમાઓ પર પણ યુદ્ધના ભણકારા વાગી રહ્યા છે.
વિશ્વમાં શાંતિના પ્રયાસો શરૂ
જોકે, આ ભયાનક આગાહીની વચ્ચે અંબાલાલ પટેલે એક આશાનું કિરણ પણ બતાવ્યું છે. અંબાલાલ પટેલના મતે, આજથી જ વિશ્વના અન્ય શક્તિશાળી દેશો શાંતિ સ્થાપવા માટે સક્રિય થશે. યુદ્ધને રોકવા અને મધ્યસ્થી કરવા માટે અન્ય દેશો આગળ આવશે, જે વૈશ્વિક અર્થતંત્ર અને માનવતા માટે રાહતના સમાચાર બની શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે