ગુજરાત પર મોટું સંકટ : વાવાઝોડું ત્રાટકવાની સાથે કમોસમી વરસાદનો કહેર, અંબાલાલે ચેતવ્યા
Ambalal Ni Agahi : ગુજરાતમાં માવઠું આવવાની અંબાલાલ પટેલની આગાહી. આજથી 30 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદી માહોલ રહી શકે
Ambalal Patel Prediction : અરબ સાગરની સિસ્ટમ ડિપ ડિપ્રેશન બનીને ગુજરાત તરફ આવતા ગુજરાતમા ભાગોમા દેશના પુર્વીય ભાગોમા જતા રાજસ્થાનમા સાયકલોન બનવાની શક્યતા, જેના કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે. 30 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યના અનેક ભાગોમાં વરસાદ આવી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે નવી આગાહી કરીને ચોંકાવ્યા છે .
ખેડૂતો માટે માઠા સમાચાર
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, આગામી 48 કલાકમાં ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે. બંગાળના ઉપસાગરની સિસ્ટમ અને અરબી સમુદ્રમાં લો પ્રેશર સિસ્ટમના કારણે અને ઉત્તર ભારતમાં આવતા પશ્ચિમની વિક્ષેપના કારણે વરસાદની શક્યતા છે. જેમાં નવસારી, સુરત, ભરૂચ, વલસાડમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. તો કેટલાક ભાગોમાં પૂર આવે તેવા વરસાદની શક્યતા જેમાં વલસાડ, નવસારી, સુરત અને ભરૂચના ભાગમાં ભારેથી અતિભારે આગાહી છે.
ક્યાં ક્યા વરસાદ આવશે
આગાહી અનુસાર, સૌરાષ્ટ્રના ઘણા ભાગોમાં પણ દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. ભાવનગર, જુનાગઢ, અમરેલી, ગીરના ભાગોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. તો પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં જામનગર અને ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ વરસાદની આગાહી છે. મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદની આગાહી છે, જેમાં વડોદરા, આણંદ, અમદાવાદ ભારે વરસાદ આવી શકે છે. ગાંધીનગર, દસાડા, પાટડી, વિરમગામ, સાણંદ, ધોળકા, ધંધુકા, બરવાળા, કડી ભારે વરસાદની શક્યતા છે. મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદમાં પણ વરસાદની આગાહી છે. અરવલ્લી અને સાબરકાંઠાના ભાગોમાં પણ આજથી જ વાતાવરણમાં પલટો આવી ગયો છે.
નવેમ્બર પણ ભારે જશે
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, નવેમ્બર માસના શરૂઆતમાં પણ દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. બીજા સપ્તાહમાં પણ અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા છે, જેના કારણે ગુજરાતના હવામાનમાં પણ પલટો આવશે. બંગાળ ઉપસાગરમાં પણ નવેમ્બરની શરૂઆતમાં વાવાઝોડું બનવાની શક્યતા છે. આમ ફરી બંગાળ ઉપસાગર અને અરબી સમુદ્ર સક્રિય થવાની શક્યતા છે. દક્ષિણ ચીનમાં ચક્રવાત બનવાની શક્યતા રહેતા તેના અવશેષો બંગાળના ઉપસાગરમાં આવતા બંગાળ ઉપસાગર ફરી સક્રિય થઈ શકે છે.
7 નવેમ્બર બાદ દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા જેના કારણે ગુજરાતમાં પણ વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે. 18 નવેમ્બર બાદ બંગાળ ઉપસાગરમાં ફરી એક વાર ચક્રવાત થવાની શક્યતા છે. જેના કારણે 15મી ડિસેમ્બર સુધીમાં માવઠાની આગાહી છે.
આ વખતે કાતિલ ઠંડી પડશે
જોકે આ વર્ષે શિયાળામાં સૌથી વધુ ઠંડી પડવાની શક્યતા અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી છે. 22 ડિસેમ્બર બાદ રાજ્યમાં હાડ થીજવતી ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળશે. 14 જાન્યુઆરી બાદ પણ ગાત્રો ઠંડી પડશે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામા વિભાગના વૈજ્ઞાનિક રામાશ્રય યાદવે ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, અરબી સમુદ્રમાં ડિપ્રેશન સક્રિય થયુ છે. જેથી આગામી 4 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી છે. 26 ઓક્ટોબરના ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. અરબી સમુદ્રમાં સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી માછીમારો દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ. દક્ષિણ ગુજરાતના પોર્ટ પર 3 નંબરનું સિગ્નન લગાવવામાં આવ્યું. ઉત્તર ગુજરાતના તરફના પોર્ટ પર 1 નંબર નું સિગ્નલ લગાવાયું છે. 26 અને 27 ઓક્ટોબરના અમદાવાદમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. 27 ઓક્ટોબરના ગાંધીનગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે.
