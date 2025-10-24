અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગની આગાહી : આવી રહ્યું છે વાવાઝોડું, આજથી દેખાશે અસર
Ambalal Patel Alert : ખેડૂતો માટે માઠા સમાચાર આવ્યા છે. આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી આવી ગઈ છે. 24 ઓક્ટોબરથી વરસાદનું જોર વધશે. 27 થી 28 ઓક્ટોબરના સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદ માહોલ જોવા મળશે. ગાજવીજ સાથે સામાન્ય મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે.
ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી
હવામાન વિભાગે ૨૫-૨૬ ઓક્ટોબરના રોજ અનેક જિલ્લાઓમાં ચેતવણી જાહેર કરી છે. હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં ગુજરાત રાજ્યમાં ભારે વરસાદની શક્યતા અંગે ચેતવણી જારી કરી છે. વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ૨૩ ઓક્ટોબરથી ૨૯ ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં હળવો થી મધ્યમ વરસાદ ચાલુ રહેશે. ખાસ કરીને ૨૫ અને ૨૬ ઓક્ટોબરના રોજ ભારે વરસાદની આગાહી છે.
ફરી વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ૨૫ ઓક્ટોબરના રોજ સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી, ડાંગ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. ૨૬ ઓક્ટોબરના રોજ ભરૂચ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, રાજકોટ અને દીવમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે. માછીમારોને આ બે દિવસમાં દરિયામાં ન જવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. વિભાગે જણાવ્યું છે કે આ સમયગાળા દરમિયાન પવનની ગતિ 35 થી 45 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે, જેમાં 55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધીના પવનો ફૂંકાઈ શકે છે. પોર્ટ વોર્નિંગ DC 1 પણ હાલમાં અમલમાં છે.
વધુ એક વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે
24 થી 26 ઓક્ટોબર દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર ક્ષેત્રમાં 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાય તેવી ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના ડિરેક્ટર ડૉ. એ.કે. દાસે જણાવ્યું હતું કે દક્ષિણપૂર્વ અરબી સમુદ્રમાં છેલ્લા છ કલાકમાં 5 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ડિપ્રેશન સર્જાયું છે. આ ડિપ્રેશન ઉત્તર-ઉત્તરપૂર્વ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે.
અમદાવાદમાં વાતાવરણ કેવું રહેશે
અમદાવાદમાં આજે આંશિક વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. મહત્તમ તાપમાન 36 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને લઘુત્તમ તાપમાન 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આસપાસ રહેવાની ધારણા છે. વિભાગે જણાવ્યું હતું કે આગામી બે દિવસમાં મહત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થશે નહીં, પરંતુ તે પછી 2 થી 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો શક્ય છે. આગામી ચાર દિવસ સુધી લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ નોંધપાત્ર ફેરફાર થશે નહીં, જેના પછી 2 થી 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો શક્ય છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, બંગાળના ઉપસાગરમાં એક વાવાઝોડું બનવાની શક્યતાના કારણે 24 ઓક્ટોબરથી એક સિસ્ટમ મજબૂત થઈ તારીખ 28 અને 29 ઓક્ટોબર સુધીમાં ભારે ચક્રવાત થવાની શકયતા છે. જેમાં પવનની ગતિ 100 થી 150 પ્રતિ કલાક જેટલી રહશે. બંગાળના ઉપસાગરમાં 23 અને 24 ઓક્ટોબરમાં એક વાવાઝોડું આકાર લેતું જોવા મળશે. તારીખ 28 અને 29 સુધીમાં આ વાવાઝોડું ભારે ચક્રવાતમાં ફેરવાઈ શકે છે.
અંબાલાલ પટેલે વધુમાં કહ્યું કે, બંગાળ ઉપ સાગરમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. તારીખ 19 ઓક્ટોબરના દિવસે વાવાઝોડું અરબી સમુદ્રમાં આકાર લેતા જોવું મળશે. બંગાળ ઉપસાગરનો વાવાઝોડું દક્ષિણ ભારતમાં અસર કરતા. વાવાઝોડું અરબી સમુદ્રમાં પ્રવેશતા ભારે ચક્રવાતમાં ફેરવાઈ શકે છે. આ વાવાઝોડું પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રથી દુર રહીને રાજસ્થાના ભાગો, પાકિસ્તાનના ભાગો, તે ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં જવાની શક્યતા રહેશે. જો કે એનો ટ્રેક હાલમાં કહી શકાય નહીં.
આ માસના અંતમાં એક મજબૂત પશ્ચિમ વિક્ષેપ દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય ભાગોમાં આવવાની શક્યતા રહેશે
અરબી સમુદ્રનું વાવાઝોડું બંગાળ ઉપસાગરનો ચક્રવાતના અસરથી ગુજરાતનું હવામાન પલટશે
7 નવેમ્બર બાદ પણ દક્ષિણ ભારતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ શક્યતા છે, જેની અસર પણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં રહેશે
નવરમ્બર માસમાં દેશ સહિત ગુજરાતનો હવામાન પલટાશે અને શિયાળે અને ચોમાસું આવ્યું હોય તેવું જણાશે. બંગાળ ઉપસાગરમાં ગતિ વિધિ દક્ષિણ ભારતમાં પ્રવેશી અરબી સમુદ્રમાં વાવાઝોડું પ્રવેશી શકે છે. અરબી સમુદ્રનો ચક્રવાત આવે તો રાજસ્થાન ઉત્તર ભારતના ભાગો ત્યાર બાદ ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં તેની અસર થઈ શકે છે.
