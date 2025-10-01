Prev
Next

ચોમાસાની વિદાય વચ્ચે ઉત્તર ગુજરાતમાં મેઘરાજા ભૂક્કા બોલાવશે! ફરી અંબાલાલની સૌથી ઘાતક આગાહી

Gujarat Rain Forecast: અંબાલાલ પટેલે વરસાદને લઈને કરી મોટી આગાહી. બંગાળના ઉપસાગરમાં એક મજબૂત સિસ્ટમ બનશે. જેના લીધે તારીખ 4 થી 7 માં  વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. ઉત્તર ગુજરાત મધ્ય ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રના કેટલા ભાગોમાં પણ વરસાદ થશે. ઉત્તર ગુજરાતમાં મુશળધાર વરસાદ થશે ચોમાસાની પીછે હઠ વચ્ચે પણ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. બીજી સિસ્ટમ બંગાળના ઉપસાગરમાં સક્રિય થતા 10 થી 13 તારીખમાં પણ કંઈક અંશે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 01, 2025, 12:58 PM IST

Trending Photos

ચોમાસાની વિદાય વચ્ચે ઉત્તર ગુજરાતમાં મેઘરાજા ભૂક્કા બોલાવશે! ફરી અંબાલાલની સૌથી ઘાતક આગાહી

Gujarat Rain Forecast: હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતમાં આગામી વરસાદી માહોલ અંગે મોટી આગાહી કરી છે, જે દર્શાવે છે કે ચોમાસાની વિદાયની વચ્ચે પણ રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેશે.

Add Zee News as a Preferred Source

નવેમ્બરની શરૂઆતમાં વાતાવરણમાં પલટો
લાંબા ગાળાની આગાહી કરતાં અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે નવેમ્બર મહિનાની શરૂઆતમાં દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદ થશે, જેના કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પણ પલટો આવશે. આ આગાહીઓને ધ્યાનમાં લેતા, ખેડૂતો અને સામાન્ય નાગરિકોએ આગામી દિવસોમાં સંભવિત વરસાદને અનુલક્ષીને જરૂરી તૈયારીઓ કરવી હિતાવહ છે. જોકે, આ માત્ર આગાહી હોવાથી હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા જાહેર થતી સત્તાવાર માહિતી પર પણ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે.

બીજી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય
વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ પણ ટૂંક સમયમાં આવવાની શક્યતા છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં બીજી એક સિસ્ટમ સક્રિય થતાં, તારીખ 10 થી 13 ઓક્ટોબરમાં પણ કંઈક અંશે વરસાદ થવાની સંભાવના રહેશે.

ઓક્ટોબરના પ્રથમ સપ્તાહમાં વરસાદનો વરતારો
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, બંગાળના ઉપસાગરમાં એક મજબૂત સિસ્ટમ બનવાની સંભાવના છે. આ સિસ્ટમની અસર હેઠળ, ગુજરાતમાં તારીખ 4 થી 7 ઓક્ટોબર દરમિયાન વરસાદ થવાની શક્યતા છે.

આ સમયગાળા દરમિયાન, ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ પડશે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતમાં મુશળધાર વરસાદ થવાનો વરતારો છે, જે ચોમાસાની પીછેહઠ વચ્ચે પણ સારો એવો વરસાદ લાવશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujarat rainsHeavy RainsHeavy rainfallheavy rainfall alertHeavy Rain Alertgujarat weather forecastGujarat Weather

Trending news