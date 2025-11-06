ભયાનક છે લા નીનોના સંકેત! ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરીમાં પડશે કમોસમી વરસાદ, ભયાનક આગાહી
Ambalal Patel Prediction: ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગામી દિવસોના હવામાન અંગે મહત્વપૂર્ણ આગાહી કરવામાં આવી છે. તેમની આગાહી મુજબ, રાજ્યમાં હવે ઠંડા પવનો ફૂંકાવાની શરૂઆત થશે, જે ખેડૂતો અને નાગરિકો માટે નવા હવામાનની શરૂઆત સૂચવે છે.
Ambalal Patel Prediction: અંબાલાલ પટેલના મતે, આગામી 15 નવેમ્બર સુધીનું હવામાન રવી પાકો માટે સુધરતું જશે. આ સમયગાળો ખેતી માટે પ્રમાણમાં અનુકૂળ રહેવાની સંભાવના છે. હવે રાજ્યમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે, જેનું મુખ્ય કારણ ઉત્તર એશિયાના ઠંડા પવનો તથા કેસ્પિયન સમુદ્રના પવનો છે, જે પાકિસ્તાન થઈને ઉત્તર ભારતમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. રાજ્યમાં ન્યૂનતમ ઉષ્ણતામાન 17 થી 18 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું રહેવાની શક્યતા છે. 16 નવેમ્બર બાદ મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 31 ડિગ્રી આસપાસ રહેશે. લાંબા ગાળે લા નીનોના સંકેતો સાંપડવાના કારણે આ વર્ષે ઠંડી વધુ પડવાની શક્યતા પણ અંબાલાલ પટેલ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
પશ્ચિમી વિક્ષેપ અને કમોસમી વરસાદ
15 નવેમ્બર બાદ ઉત્તર ભારતમાં પર્વતીય પ્રદેશોમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ (Western Disturbance) આવવાની શરૂઆત થશે, જે 15 દિવસના તબક્કામાં આવશે. 24 નવેમ્બર બાદ ઉત્તર પર્વતીય પ્રદેશોમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપના આગમનથી મેદાની વિસ્તારોમાં ઠંડીનું મોજું લાવી શકે છે.
બંગાળના ઉપસાગરમાં હલચલ
બંગાળના ઉપસાગરના ભેજના કારણે, ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં માવઠા (કમોસમી વરસાદ) આવી શકે છે. 18 નવેમ્બર બાદ બંગાળના ઉપસાગરમાં હલચલ જોવા મળશે, અને 24 નવેમ્બર બાદ અહીં વાવાઝોડું બનવાની પણ શક્યતા છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત તથા મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
ડિસેમ્બર અને શિયાળાની આગાહી
ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં રાજ્યમાં ફરી એકવાર ઠંડા પવનો ફૂંકાવાની શક્યતા રહેશે. ડિસેમ્બર મહિનામાં ક્યારેક વાદળછાયું વાતાવરણ સાથે માવઠું આવી શકે છે. ડિસેમ્બર, જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં પણ તબક્કાવાર કમોસમી વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
