/ગુજરાત હવામાન અપડેટઃ 3-3 સિસ્ટમ સક્રિય થતાં આગામી 7 દિવસ છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી

ગુજરાતમાં હાલ વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. મેઘરાજાની મહેરબાની માટે હજુ થોડી રાહ જોવી પડશે.. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. 15 સપ્ટેમ્બરથી રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ સર્જાઈ શકે છે. ખાસ કરીને મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં હળવાથી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
આગામી 7 દિવસ દરમિયાન રાજ્યમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હાલમાં મોન્સુન ટ્રફ, ટ્રફ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ એમ ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય છે. ગુજરાત રાજ્યમાં હાલ વરસાદની 16 ટકા ઘટ નોંધાઈ છે. ગુજરાત રિજનમાં 1 ટકા જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ રિજનમાં 37 ટકા વરસાદની ઘટ છે.
નવી સિસ્ટમ સક્રિય થતા ફરી જામશે વરસાદી મહોલ, જાણો અંબાલાલ પટેલની લેટેસ્ટ આગાહી....#AmbalalPatel #RainForecast #WeatherUpdate #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/TkpsqBxaGZ
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 4, 2026
ત્રણ સિસ્ટમની વાત કરવામાં આવે તો મોન્સૂન ટ્રફ શ્રી ગંગાનગર, એક અન્ય સિસ્ટમ અરબી સમુદ્રથી ઝારખંડ સુધી છે. જ્યારે એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય છે. આ સિસ્ટમ ગુજરાતમાં વરસાદ લાવી શકે છે.
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— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 4, 2026
રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદની સ્થિતિમાં તફાવત જોવા મળી રહ્યો છે. અમદાવાદમાં 34 ડિગ્રી જ્યારે ગાંધીનગરમાં 33 ડિગ્રી આસપાસ તાપમાન રહેવાની શક્યતા છે. આગામી દિવસોમાં છૂટાછવાયા વરસાદ સાથે તાપમાનમાં પણ ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.