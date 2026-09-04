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ગુજરાત હવામાન અપડેટઃ 3-3 સિસ્ટમ સક્રિય થતાં આગામી 7 દિવસ છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી

રાજ્યમાં ખેડૂતો વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યાં છે, પરંતુ તાજેતરમાં વરસાદની સંભાવના ઓછી છે. અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે 15 સપ્ટેમ્બર બાદ રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ સર્જાય શકે છે. જ્યારે હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 04, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:20 PM IST
ગુજરાત હવામાન અપડેટઃ 3-3 સિસ્ટમ સક્રિય થતાં આગામી 7 દિવસ છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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