અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી, દિવાળી પછી પણ ગુજરાતમાં ભુક્કા બોલાવશે વરસાદ !
ગુજરાતમાં દિવાળી બાદ પણ વરસાદી માહોલ જામશે. જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ આગાહી કરી છે કે, ઓક્ટોબરના અંત અને નવેમ્બરની શરૂઆતમાં રાજ્યમાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે.
ગુજરાતમાં ચોમાસા પછી શિયાળો શરૂ થઈ ગયો છે, પરંતુ મેઘરાજા હજી પણ વિદાય લેવા તૈયાર નથી. જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે ઓક્ટોબરના અંત અને નવેમ્બરની શરૂઆતમાં રાજ્યમાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદ પડશે. આ અચાનક પડતો વરસાદ રાજ્યના ખેડૂતો માટે ચિંતા વધારનાર સાબિત થઈ શકે છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, અરબી સમુદ્ર અને બંગાળના ઉપસાગરમાં એકસાથે વરસાદી સિસ્ટમો સક્રિય થઈ રહી છે. આ બંને સિસ્ટમની સંયુક્ત અસરના કારણે 4 નવેમ્બર સુધીમાં ગુજરાતના હવામાનમાં મોટો પલટો આવી શકે છે. એટલે કે ભરશિયાળે પણ ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાઈ શકે છે.
હવામાન નિષ્ણાતોના અનુમાન મુજબ, જો અરબી સમુદ્રમાં ચક્રવાત બને તો તેની અસર રાજસ્થાન, ઉત્તર ભારત અને ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં થઈ શકે છે. સાથે જ એક મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ (પશ્ચિમી વિક્ષોભ) પણ હવામાનમાં અસ્થિરતા લાવશે, જેના કારણે પવનના વેગમાં વધારો અને તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાશે.
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે આ સિસ્ટમના પ્રભાવથી સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદ, દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતમાં છાંટા પડવાની સંભાવના છે. એટલે કે, કચ્છથી ગાંધીનગર સુધી કોઈ વિસ્તાર કોરો નહીં રહે. આ કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોની પાકની સ્થિતિ અને રવિ વાવેતર પર અસર થવાની આશંકા છે.
ખાસ કરીને કપાસ, મગફળી અને શિયાળાના પાક માટે આ વરસાદ જોખમરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. ખેડૂતોએ હવામાનની સતત દેખરેખ રાખવી અને પાકને બચાવવા માટે જરૂરી પગલાં લેવા જરૂરી છે.
આગામી દિવસોમાં ગુજરાતનું હવામાન ચોમાસા જેવું દેખાવા લાગશે અને તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાશે. નવેમ્બર માસ દરમિયાન પણ વરસાદી માહોલ રહેવાની શક્યતા છે, જેના કારણે રાજ્યના હવામાનમાં અચાનક ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.
