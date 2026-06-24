/ગુજરાતમાં કેમ ખેંચાયો વરસાદ? અંબાલાલે જણાવ્યું કારણ, સર્પાકાર વિજળી વિશે શું કહ્યું તે પણ જાણો

Ambalal Patel Latest Agahi: હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની લેટેસ્ટ આગાહી આવી છે. તેમના કહેવા મુજબ રાજ્યમાં ચોમાસું વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ચોમાસું સક્રિય થશે. જો કે તેમની આગાહી મુજબ ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદના વાવડ નથી. પૂર્વ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. અંબાલાલે આ ઉપરાંત ગ્રહોની સ્થિતિ જોઈને પણ આગાહી કરી છે કે વરસાદની શું સ્થિતિ રહી શકે અને આ ઉપરાંત વરસાદમાં વિલંબ થવા પાછળનું કારણ પણ જણાવ્યું. વિગતો ખાસ જાણો.
ખેડૂતો માટે શું કહ્યું અંબાલાલે
અંબાલાલ પટેલના કહેવા મુજબ આગામી 7 જુલાઈનું વરસાદી પાણી કિસાનો માટે યોગ્ય નથી. અષાઢી બીજ અને પાંચમ ઈશાન દિશામાં વીજળી થશે તો વરસાદ પડશે. મજબૂત અલનીનો બનશે જેના કારણે વરસાદની સ્થિતિ સારી રહેવાની શક્યતાઓ છે.
ગ્રહોના આધારે શું કરી આગાહી
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે બુધ અને શુક્ર ગ્રહો ભેગા થશે. 23 જૂન પછી ગ્રહો એકત્રિત થશે. તેમના કહેવા મુજબ બુધ શુક્ર હવામાનમાં મોટો ભાગ ભજવે છે. જે મુજબ આગામી 23 જૂનથી ચોમાસુ આગળ વધ્યું છે અને 29 જૂનથી જુલાઈ 7 વચ્ચે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડશે.
સર્પ આકારની ઈશાની વીજળી થાય તો 3 દિવસમાં વરસાદ!
અંબાલાલે એમ પણ કહ્યું કે 29 જૂન પછી ગ્રહો સાનુકૂળ બનશે. 13 જુલાઈ બાદ વરસાદ પડશે. અષાઢી બીજના બીજા દિવસે સૂર્ય કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. 16 જુલાઈ સમી સાંજે સર્પ આકારની ઈશાની વીજળી થશે તો ત્રણ દિવસમાં વરસાદ પડશે. અષાઢી પાંચમ વીજળી થશે તો સારો વરસાદ થશે.
મોડો વરસાદ થવાનું કારણ
ગુજરાતમાં હજુ પણ સત્તાવાર રીતે ચોમાસું બેસી ગયાની જાહેરાત થઈ નથી. અંબાલાલ પટેલે વરસાદમાં વિલંબ થવા પાછળનું કારણ જણાવતા કહ્યું કે આ વખતે પવનની ગતિ વધુ હતી, જે ધીરે ધીરે ઘટી રહી છે. જો પવન પડી જાય તો વરસાદ પડશે. તેમના કહેવા મુજબ રોહિણી નક્ષત્રના પાયા બગડવાથી વરસાદ ખેંચાયો છે.
હાલ ચોમાસું ક્યાં પહોંચ્યું?
ચોમાસું હાલ આગળ વધીને મહારાષ્ટ્ર, ઓડિશા, ઝારખંડ, બિહારમાં પ્રવેશ્યું છે. 26 આસપાસ ગુજરાતમાં સત્તાવાર એન્ટ્રી કરે તેવી શક્યતા છે.
ગુજરાતમાં વરસાદની ગુજરાતમાં શું સ્થિતિ
FAQ...
પ્રશ્ન ૧: અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર ચોમાસું કયા વિસ્તારોમાં સક્રિય થશે?
જવાબ: અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર ચોમાસું સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સક્રિય થશે.
પ્રશ્ન ૨: ગુજરાતના કયા ભાગોમાં ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે?
જવાબ: પૂર્વ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે, જ્યારે મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા દર્શાવી છે. જોકે શરૂઆતમાં ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદના ખાસ વાવડ નથી.
પ્રશ્ન ૩: આ વર્ષે વરસાદ મોડો થવાનું મુખ્ય કારણ શું દર્શાવવામાં આવ્યું છે?
જવાબ: વરસાદ મોડો થવાના મુખ્ય બે કારણો છે:
૧. આ વખતે પવનની ગતિ વધુ હતી, જે હવે ધીરે ધીરે ઘટી રહી છે. પવન પડી જશે એટલે વરસાદ આવશે.
૨. રોહિણી નક્ષત્રના પાયા બગડવાથી પણ વરસાદ ખેંચાયો છે.
પ્રશ્ન ૪: ગ્રહોની દશાના આધારે ચોમાસું ક્યારથી આગળ વધશે અને કયા ગ્રહો હવામાનમાં મોટો ભાગ ભજવે છે?
જવાબ: ૨૩ જૂન પછી ગ્રહો એકત્રિત થશે અને ૨૩ જૂનથી જ ચોમાસું આગળ વધશે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ બુધ અને શુક્ર ગ્રહો એકઠા થશે જે હવામાનમાં મોટો ભાગ ભજવે છે. ૨૯ જૂન પછી ગ્રહો વધુ સાનુકૂળ બનશે.
પ્રશ્ન ૫: કયા સમયગાળા દરમિયાન ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે?
જવાબ: ૨૯ જૂનથી ૭ જુલાઈ વચ્ચે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી છે. આ ઉપરાંત ૧૩ જુલાઈ બાદ પણ વરસાદ પડશે.
પ્રશ્ન ૬: 'અલનીનો' અંગે અંબાલાલ પટેલે શું શક્યતા દર્શાવી છે?
જવાબ: મજબૂત અલનીનો બનશે, જેના કારણે વરસાદની સ્થિતિ સારી રહેવાની શક્યતાઓ છે.
પ્રશ્ન ૭: ખેડૂતો માટે કયા દિવસનું વરસાદી પાણી યોગ્ય નથી?
જવાબ: આગામી ૭ જુલાઈનું વરસાદી પાણી કિસાનો (ખેડૂતો) માટે યોગ્ય નથી.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કરતું નથી.)