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ગુજરાતમાં કેમ ખેંચાયો વરસાદ? અંબાલાલે જણાવ્યું કારણ, સર્પાકાર વિજળી વિશે શું કહ્યું તે પણ જાણો

Ambalal Patel Monsoon Forecast: હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે તો કહી દીધુ છે કે રાજ્યમાં ચોમાસું શરૂ થઈ ગયું. કયા વિસ્તારોમાં વરસાદ પડશે તેની પણ આગાહી કરી છે. આ ઉપરાંત તેમણે ગ્રહોની સ્થિતિ જોઈને પણ આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યાં મુજબ બુધ અને શુક્ર હવામાનમાં મોટો ભાગ ભજવે છે. જેને લઈને ક્યારે ભારે વરસાદ પડશે તે તારીખો સાથે જણાવ્યું છે. વરસાદમાં વિલંબ અને નક્ષત્ર કનેક્શન તથા સર્પાકાર વિજળી વિશે શું કહ્યું એ પણ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 24, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:57 PM IST
ગુજરાતમાં કેમ ખેંચાયો વરસાદ? અંબાલાલે જણાવ્યું કારણ, સર્પાકાર વિજળી વિશે શું કહ્યું તે પણ જાણો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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