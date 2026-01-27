Prev
આ તારીખથી ગુજરાતમાંથી ઠંડી થઈ જશે ગાયબ : અંબાલાલ પટેલની આગાહી

Amabal Ni Agahi ; ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટા ફેરબદલ થવાના છે, આજથી ઠંડી ઘટી જશે, પરંતુ તેના બાદ ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદ આવશે, અને તેના બાદ ફરી ઠંડી ત્રાટકશે, અંબાલાલ પટેલની છે આગાહી 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 27, 2026, 11:25 AM IST

Gujarat Weather Forecast : ગુજરાતમાં પડી રહેલી હાડ થીજવતી ઠંડી વચ્ચે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે નવી આગાહી કરીને ગુજરાતમાં ઠંડીનું જોર ક્યારે ઘટશે તેની તારીખ સાથે આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, આજથી ઠંડીમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા રહેશે. 

ઠંડી ગાયબ થશે, ને ફરી માવઠું આવશે 
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, લધુત્તમ તાપમાન 16 ડિગ્રીની આસપાસ અને મહત્તમ 29 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાની શક્યતા રહેશે. પરંતુ આ પશ્ચિમ વિક્ષેપો‌ હેઠળ ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવશે. 28-29-30 વાદળ વાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે. જેમાં ગુજરાત અને રાજસ્થાન સરહદના ભાગો અને મધ્ય પ્રદેશમાં સરહદના ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. 

ખેડૂતો સાચવજો, અંબાલાલની સલાહ
હવામાન નિષ્ણાતે ખેડૂતોને સલાહ આપતા કહ્યું કે, ગુજરાતમાં આવી રહેલા વાદળછાયુ વાતાવરણ કારણે જીરા પાકોમાં રોગ આવવાની શક્યતા રહેશે. ખેડૂતો મિત્રોએ આ માટે પાક સંરક્ષણ પગલાં લેવા સારા. પવનની ગતિની અસર બાગાયતી પાકો પર પણ થતી હોય છે. 

માવઠા બાદ ફરી ઠંડી આવશે
તેઓએ કહ્યું કે, આ પશ્ચિમી વિક્ષેપ હટી જતા પુન ઠંડી આવતી હોય છે. ગુજરાતમાં ફરી ઠંડીનો રાઉન્ડ આવશે. ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં લધુત્તમ 10 ડિગ્રી અને કેટલાક ભાગોમાં લધુત્તમ 14-16 ડિગ્રી આસપાસ રહી શકે છે. મહત્તમ તાપમાન 19 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાની શક્યતા રહેશે. તો ઠંડીની અસર ઉત્તર-સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં કચ્છ અને ઉતર ગુજરાતના ભાગોમાં ઠંડી અસર વધુ રહી શકે છે. મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં ‌ઠંડીની ‌અસર રહી શકે છે. 

ફેબ્રુઆરી માસમાં એક પછી એક વિક્ષેપ આવશે
30 જાન્યુઆરી 2 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે નબળો પશ્ચિમ વિક્ષેપો આવવાની શક્યતા રહે છે. ફેબ્રુઆરી 4-7 મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, જેના કારણે હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા રહેશે. ઉત્તર ગુજરાતના, મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં છાંટા, કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. અન્ય પશ્ચિમી વિક્ષેપ 10-15 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે આવવાની શક્યતા રહેશે. જેના કારણે હવામાનમાં પલટો આવશે. એક પછી એક પશ્ચિમી વિક્ષેપો આવતા ગુજરાતના હવામાનમાં વાદળવાળું, વાદળછાયુ, પવનની ગતિ, છાંટા કે કમોસમી વરસાદની શક્યતા રહેતા ખેડૂત મિત્રો પાક સંરક્ષણના પગલાં લેવા યોગ્ય રહેશે. 

લઘુત્તમ તાપમાન ઓછું રહેવા છતાં મહત્તમ ‌વધારાની‌ શક્યતા રહેશે. મહત્તમ 29 થી 32 ડિગ્રી અને કોઈ ભાગમાં તેનાથી વધુ રહેવાની શક્યતા રહેતા બપોરે ઠંડી ઘટશે. ફેબ્રુઆરી ‌રાત્રિના સમયે હિમ પડવાની શક્યતા રહેશે પિયત વ્યવસ્થાપન કરવું સારું રહેશે. બદલાતા હવામાન અસર ઊભા કૃષિ પાકો અને જનધન પર થતી હોય છે, તેથી જનધન આરોગ્યની સંભાળ રાખવી જરૂરી છે. 

 

