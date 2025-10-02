Prev
આ તારીખો નોંધી લેજો! ઓક્ટોબરમાં પણ આ જિલ્લાઓમાં રહેશે વરસાદી માહોલ, અંબાલાલે તો હવે ભારે કરી!

Gujarat Weather Forecast: બંગાળના ઉપસાગરમાં વધુ એક સિસ્ટમ 4 થી 6 ઓક્ટોબર દરમિયાન બનશે. ઉત્તર પૂર્વીય ભાગો તરફ તેની અસર થશે. ગુજરાતના ભાગોમાં હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. 7 ઓક્ટોબરથી પશ્ચિમી હવાનું જોર પકડતા રાજ્યમાં વરસાદની વિદાય થશે. બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી મજબૂત સિસ્ટમના કારણે ગુજરાતમાં હાલ સાર્વત્રિક વરસાદની સ્થિતિ છે. 

આ તારીખો નોંધી લેજો! ઓક્ટોબરમાં પણ આ જિલ્લાઓમાં રહેશે વરસાદી માહોલ, અંબાલાલે તો હવે ભારે કરી!

Gujarat Weather: હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે મોટી આગાહી કરી છે. વરસાદ પડવાને કારણે વાતાવરણમાં હવે ધીરે ધીરે ઠંડક જોવા મળી રહી છે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યુ કે ચારથી સાત ઓક્ટોબર દરમિયાન પશ્ચિમી વિક્ષેપ અને બંગાળના ઉપસાગરમાં સિસ્ટમ બનતા ગુજરાતમાં વરસાદ પડી શકે છે. અંબાલાલે કહ્યુ કે 10થી 13 ઓક્ટોબર દરમિયાન હવામાનમાં પલટો આવવાની સંભાવના છે. તો 18થી 23 ઓક્ટોબર દરમિયાન માવઠાં જેવું વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે.

વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ પણ ટૂંક સમયમાં આવવાની શક્યતા છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં બીજી એક સિસ્ટમ સક્રિય થતાં, તારીખ 10 થી 13 ઓક્ટોબરમાં પણ કંઈક અંશે વરસાદ થવાની સંભાવના રહેશે. વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની આગાહી આવી છે. હવામાન વિભાગે આજથી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી કરી છે. તો 3 દિવસ થંડર સ્ટોર્મ વોર્નિંગ સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. 

2 ઓક્ટોબરે ભારેથી અતિભારે વરસાદ ની આગાહી કરી. પાછોતરા વરસાદના કારણે ખેડૂતોના પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખાસ કરીને કપાસ, મગફળી અને ડાંગરના પાક માટે આ વરસાદ ચિંતાજનક બની શકે છે. સરકારી તંત્ર દ્વારા નીચાણવાળા વિસ્તારોને સાવચેત કરવામાં આવ્યા છે અને માછીમારોને આગામી સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી દરિયો ન ખેડવા સ્પષ્ટ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. નાગરિકોને પણ નદી-નાળા અને જર્જરિત મકાનોથી દૂર રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. 

લાંબા ગાળાની આગાહી કરતાં અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે નવેમ્બર મહિનાની શરૂઆતમાં દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદ થશે, જેના કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પણ પલટો આવશે. આ આગાહીઓને ધ્યાનમાં લેતા, ખેડૂતો અને સામાન્ય નાગરિકોએ આગામી દિવસોમાં સંભવિત વરસાદને અનુલક્ષીને જરૂરી તૈયારીઓ કરવી હિતાવહ છે. જોકે, આ માત્ર આગાહી હોવાથી હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા જાહેર થતી સત્તાવાર માહિતી પર પણ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે.  

રાજ્યમાં રાજકોટ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ ભારેથી અતિભારેની આગાહી છે. જામનગર, અમરેલી, કચ્છમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. ઉત્તર અને દક્ષિણ દરિયામાં ફિશરમેન વોર્નિંગ આપવામાં આવ્યું છે. ઉત્તર અને દક્ષિણમાં દરિયામાં 3 નંબર નું સિગ્નલ આપવામાં આવ્યું છે. હાલમાં વેલમાર્ક લો સિસ્ટમ અને સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે વરસાદી માહોલ છે. 1 ઓક્ટોબરે દરિયામાં જતા ડિપ્રેશન બનશે. કુલ 3 સિસ્ટમ બનવાના કારણે ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે.   

