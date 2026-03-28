મિડલ ઈસ્ટનું યુદ્ધ બનશે વિશ્વ માટે કાળ? ગ્રહોનો સંહારક યોગ લાવશે મોટી તબાહી! ગુજરાતના બાબા વેંગાની ભયાનક આગાહી

Ambalal Patel War Prediction: ગુજરાતમાં જ્યારે પણ હવામાન કે કુદરતી આફતોની વાત આવે ત્યારે અંબાલાલ પટેલનું નામ સૌથી પહેલા લેવામાં આવે છે. પોતાની સચોટ આગાહીઓ માટે 'ગુજરાતના બાબા વેંગા' તરીકે જાણીતા અંબાલાલ પટેલે હવે મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા ભીષણ યુદ્ધને લઈને એક અત્યંત ચોંકાવનારો દાવો કર્યો છે. તેમની આગાહી અનુસાર, આગામી સમય વિશ્વ માટે ભારે સંકટ લાવનારો સાબિત થઈ શકે તેમ છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 28, 2026, 08:11 PM IST
  • 26 માર્ચની આસપાસ શાંતિના સંકેત, પણ મે મહિનો છે નિર્ણાયક
  • ખાડી દેશોમાં જળમાર્ગો બંધ થતા મોંઘવારી વધવાની શક્યતા
  • અંબાલાલ કાકાએ ભારત અને ખાડી દેશો માટે કરી દીધી મોટી આગાહી

Ambalal Patel War Prediction: ગુજરાતના બાબા વેંગા તરીકે જેઓ ઓળખાય છે તે પ્રસિદ્ધ હવામાન શાસ્ત્રી અને આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ પર નવી આગાહી કરી છે. વિશ્વ પર મોટું સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે. ગ્રહોની ચાલ બદલાતા સંઘર્ષ વધશે. તેમણે કહ્યું કે ગ્રહોની ચાલ કાળજું કંપાવી દે તેવી છે. શનિ મંગળની યુતિ અને સૂર્ય શનિની યુતિ ભારે છે. ભારત પર શું અસર થઈ શકે તે પણ જણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે આ યુદ્ધ જો વહેલું અટકાવવામાં નહીં આવે તો તેની અસરો ક્યાં જઈને પહોંચશે તે કહેવું કપરું છે. હાલ સંહારક યોગ ચાલુ છે. જે વિશ્વ માટે કઠિન છે. યુદ્ધ ક્યારે અટકશે? તેના પર શું કહ્યું છે.

ગ્રહોની ચાલ ‘કાળજું કંપાવી દે તેવી’
અંબાલાલ પટેલે મિડલ ઈસ્ટના યુદ્ધ પર પણ આગાહી કરી છે. મિડલ ઈસ્ટ યુદ્ધને લઈને અંબાલાલ કાકાનો ચોંકાવનારો દાવો છે. અંબાલાલ પટેલે ગ્રહોની સ્થિતિનું વિશ્લેષણ કરતા જણાવ્યું છે કે, ગ્રહોની ચાલ તો કાળજું કંપાવી દેવી છે. કારણ કે 26મી તારીખની આસપાસ માર્ચમાં કઈ સુલે શાંતિની વાર્તાઓના ગ્રહો છે પણ આ સુલે શાંતિની વાર્તાઓ લગભગ દેશના ઘણા ભાગોમાં ઘણા દેશો આ સુલે શાંતિમાં જોડાઈ જાય તો ઘણું સારું રહેશે.

અત્યારે આકાશમાં ગ્રહોની જે ચાલ બદલાઈ રહી છે તે અત્યંત ભયાનક છે. તેમના મતે, શનિ અને મંગળનો સંયોગ હંમેશા વિસ્ફોટક અને યુદ્ધજનક સ્થિતિ પેદા કરે છે. આ યુતિ પણ સંઘર્ષમાં વધારો કરનારી સાબિત થઈ રહી છે. હાલમાં જે જ્યોતિષીય પરિસ્થિતિ છે તેને અંબાલાલ કાકાએ 'સંહારક યોગ' ગણાવ્યો છે, જે મોટા પાયે જાન-માલના નુકસાનના સંકેત આપે છે.

કયા દેશો પર તોળાઈ રહ્યું છે જોખમ?
આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, જો આ યુદ્ધ વહેલી તકે રોકવામાં નહીં આવે તો તેની અસરો માત્ર મિડલ ઈસ્ટ પૂરતી સીમિત નહીં રહે. અંબાલાલ પટેલ કહ્યું કે, ઈરાન, ઈરાક, ઈઝરાયેલ, કુવૈત અને બેહરીન જેવા ખાડી દેશોમાં તેની સૌથી વધુ અસર જોવા મળશે. આ ઉપરાંત અમેરિકાને પણ આ યુદ્ધના પરિણામો ભોગવવા પડી શકે છે.

ભારત પર શું થશે અસર?
ભારત વિશે ચેતવણી આપતા તેમણે કહ્યું કે, માર્ચ મહિનામાં આ ગ્રહોની અસરને કારણે ગુપ્ત પ્રવૃત્તિઓ વધશે. દેશના વિવિધ ભાગોમાં છૂપા જાસૂસો સક્રિય થઈ શકે છે અને આંતરિક સુરક્ષા પર જોખમ ઊભું થઈ શકે છે. રાહુ-કેતુના પ્રભાવને કારણે અદ્રશ્ય રીતે દેશની શાંતિ ડહોળવાના પ્રયાસો થઈ શકે છે.

યુદ્ધ ક્યારે અટકશે?
યુદ્ધ વિરામ અંગે અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, 26 માર્ચની આસપાસ ગ્રહો કંઈક અંશે સુલેહ અને શાંતિની વાર્તાઓના સંકેત આપી રહ્યા છે. જો વિશ્વના મોટા નેતાઓ અને યુનાઈટેડ નેશન્સ સક્રિય થઈને શાંતિ પ્રસ્તાવ લાવે તો જ આ યુદ્ધ અટકી શકે તેમ છે. જો મે મહિનાની શરૂઆત સુધીમાં કોઈ ઉકેલ નહીં આવે, તો પરિસ્થિતિ હાથ બહાર જઈ શકે છે અને વિશ્વના અન્ય દેશોએ પણ અનિચ્છાએ આ યુદ્ધમાં જોડાવું પડશે.

વેપાર અને જળમાર્ગો પર સંકટ
અંબાલાલ પટેલે વધુમાં ઉમેર્યું કે સ્ટેટ ઓફ હોર્મુઝ સિવાય અન્ય ખાડી વિસ્તારોમાં પણ એવી પરિસ્થિતિ સર્જાશે કે જહાજો પસાર થઈ શકશે નહીં. આના કારણે વૈશ્વિક વેપાર ખોરવાઈ શકે છે અને મોંઘવારીનો આંકડો આસમાને પહોંચી શકે છે.

અંબાલાલ કાકાની આ આગાહીએ ફરી એકવાર ફફડાટ ફેલાવી દીધો છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે વિશ્વના 'માધાતાઓ' અને સત્તાધીશો સમયસર જાગીને આ વિનાશક યુદ્ધને અટકાવવા માટે કોઈ નક્કર પગલાં ભરે છે કે કેમ.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

