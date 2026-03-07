અંબાલાલ પટેલે T20 વર્લ્ડકપ ફાઈનલ મેચની કરી આગાહી : જાણો શું કહ્યું આગાહીકારે?

Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratઅંબાલાલ પટેલે T20 વર્લ્ડકપ ફાઈનલ મેચની કરી આગાહી : જાણો શું કહ્યું આગાહીકારે?

Ambalal Patel Prediction For India vs New Zealand T20 World Cup 2026 Final : ગુજરાતના વાતાવરણમાં આજથી વાદળો મંડરાવાના છે, કારણ કે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવી રહ્યું છે. આ વચ્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં T20 World Cup ની ફાઈનલ રમાવા જઈ રહી છે, ત્યારે આ દરમિયાન વરસાદ આવશે કે નહિ તે જોઈએ 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 07, 2026, 03:51 PM IST

India vs New Zealand T20 World Cup 2026 Final Match : આવતીકાલે અમદાવાદમાં ક્રિકેટનો મહાકુંભ જોવા મળશે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલ મેચ રમાશે. ત્યારે આ વચ્ચે ગુજરાતમાં વાદળો મંડરાયા છે. ત્યારે ફાઈનલ મેચમાં હવામાન કેવું રહેશે તે વિશે અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. 

મેચમાં વરસાદ આવશે કે નહિ 
ભારત ન્યૂઝીલેન્ડ ફાઈનલ મેચને લઈ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી આવી ગઈ છે. તેઓએ કહ્યું કે, આવતીકાલે મેચમાં કોઈ વરસાદ નહીં આવે. અમદાવાદનું વાતાવરણ હળવા વાદળોવાળું રહેશે. પરંતું વરસાદ નહિ આવે. અમદાવાદમાં કેટલાક અંશે તડકો રહી શકે છે. પરંતું આવતીકાલે અમદાવાદમાં ગરમી રહેશે. સવારે તથા સાંજે ઠંડક રહેશે, પરંતું બાકીનો સમય આગ દઝાડતી ગરમી પડશે. 

આજથી જ ગુજરાતમાં વાદળો મંડરાશે
અંબાલાલ પટેલની બીજી આગાહી કહે છે કે, આજથી જ ગુજરાતમાં વાદળો મંડરાશે. કારણ કે, 14 માર્ચથી મોટું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવી રહ્યું છે. જેની અસર કચ્છ-સૌરાષ્ટ્રથી લઈને અનેક વિસ્તારમાં થશે. આજથી જ ગુજરાતમાં વાદળો આવવાની શરૂઆત થઈ જશે. 

અમદાવાદમાં ક્રિકેટ ફીવર: 
રવિવારે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે ટી-20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલ મેચ રમાશે, જેને લઈને મુંબઈથી આવતી ટ્રેનોમાં વેટિંગ લિસ્ટ લાંબું લચક થયું છે

રેલવેની વિશેષ સુવિધા: 
મેચ જોવા આવતા પ્રશંસકો માટે રેલવે દ્વારા મુંબઈ, બાંદ્રા અને પુણેથી અમદાવાદ વચ્ચે વધારાની 6 સ્પેશિયલ ટ્રેનો દોડાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

મોંઘી મુસાફરી અને હોસ્પિટાલિટી: 
અમદાવાદમાં હોટલના ભાડા ₹55 હજારને પાર કરી ગયા છે અને પ્લેન ટિકિટના ભાવમાં પણ તોતિંગ વધારો થયો છે.

આવતીકાલે ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે જામશે ક્રિકેટ જંગ
આવતીકાલે 8 માર્ચે t20 વર્લ્ડ કપ મેચને લઈને મેટ્રો ટ્રેન સેવાનું આયોજન કરાયું છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં t20 વર્લ્ડ કપ મેચ રમાશે. મેચને લઈને ક્રિકેટ રસિકોમાં ઉત્સાહનો માહોલ છવાયો છે. મેચ દરમિયાન ક્રિકેટ રસિકોની સુવિધા માટે મેટ્રો ટ્રેન સેવા સજ્જ થઈ છે. સામાન્ય દિવસની સામે ક્રિકેટ મેચના દિવસે રાતે 1 વાગ્યા સુધી મેટ્રો ટ્રેન દોડાવાય છે. મેચના દિવસે ભીડને પહોંચી વળવા ટ્રેન અને ટ્રેનના ફેરામાં વધારા સાથે સ્ટેશન પર સ્ટાફની પણ સંખ્યા વધારાઈ છે. 

મેચ સમયે સૌથી વધુ ભીડ જૂની હાઇકોર્ટ ઇન્ટરચેન્જ સ્ટેશન પર જોવા મળે છે. વસ્ત્રાલ થલતેજ અને વાસના apmc ગાંધીનગર વચ્ચે જૂની હાઇકોર્ટ ઇન્ટરચેન્જ સ્ટેશન આવતું હોવાથી સૌથી વધુ ભીડ રહે છે. મેચ સમયે ભીડને ધ્યાને રાખી લોકોને સ્ટેશન પર એન્ટ્રી અપાય છે. મેચ સમયે ટિકિટ બારી પર ભીડ ન થાય માટે મુસાફરોને એડવાન્સ ટિકિટ લેવા આગ્રહ પણ કરાય છે. 

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડયાના કોચે જીતેન્દ્ર સિંઘે ઝી 24 કલાક સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, હાર્દિક ફાઈનલ મેચમાં ઓલરાઉન્ડર ભૂમિકા નિભાવશે. બેટિંગ, બોલિંગ અને ફિલ્ડિંગમાં હાર્દિક 100 ટકા કોન્ટ્રીબ્યુશન આપશે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના દરેક પ્લેયરનું કોન્ટ્રીબ્યુશન ફાઈનલ મેચમાં જોવા મળશે. હાર્દિક ફાઇનલમાં જીતની મોટી ભૂમિકા નિભાવશે. હરીફ ટીમના ઓપનરને હલકામાં ના લેવા જોઈએ. ફાઈનલ મેચમાં ભારત કોઈ બદલાવ નહીં કરે તેવું અનુમાન છે. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે.

T20 World CupIND vs NZnarendra modi stadiumAhmedabadAmbalal Patelઅંબાલાલ પટેલ

