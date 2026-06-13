/ગુજરાતમાં આ તારીખ બાદ પડશે ભારે વરસાદ, અંબાલાલ પટેલે કરી મોટી આગાહી

Ambalal Patel Prediction : ગુજરાતમાં ચોમાસાની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવાઈ રહી છે ત્યારે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે વરસાદને લઈને મહત્વની આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ રાજ્યમાં આગામી 13 જૂનથી 19 જૂન દરમિયાન વિવિધ વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા વરસાદની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ પડી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર ઉત્તર ગુજરાતમાં પવનની ગતિ અન્ય વિસ્તારોની સરખામણીએ વધુ રહેવાની શક્યતા છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદ તેમજ કરા પડવાની સંભાવના પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તેમણે ખેડૂતોને ખાસ કરીને પવનને કારણે ધાન-ધાન્ય અને ખેતી પાકની સુરક્ષા માટે સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપી છે.
સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર, બોટાદ, દ્વારકા, પોરબંદર અને જામનગર જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં મેઘગર્જના સાથે વરસાદ થઈ શકે છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભેજનું પ્રમાણ વધુ રહેવાની શક્યતા હોવાથી ત્યાં વાતાવરણમાં ફેરફાર અનુભવાઈ શકે છે.
ગુજરાતમાં ચોમાસાના આગમનમાં વિલંબ કેમ ?
ચોમાસાના વિલંબ અંગે અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે આરબ દેશોમાંથી આવતા સૂકા પવનો અને વાતાવરણમાં ભેજની ઉણપને કારણે ગુજરાતમાં ચોમાસાના આગમનમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. હાલમાં ચોમાસું પૂર્વ ભારતના વિસ્તારોમાં વધુ સક્રિય છે, જ્યારે મહારાષ્ટ્રમાં તેની ગતિ ધીમી પડી છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે બંગાળની ખાડીમાં જો લો-પ્રેશર સિસ્ટમ સર્જાશે તો તેના કારણે ભેજયુક્ત પવનો ગુજરાત તરફ આગળ વધી શકે છે, જે વરસાદની પ્રવૃત્તિમાં વધારો કરી શકે છે. એટમોસ્ફેરિક વેવ પ્રશાંત મહાસાગરથી આફ્રિકા તરફ આગળ વધશે ત્યારે પણ ભારતના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદ માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
23 જૂન બાદ ચોમાસું પકડશે જોર
અંબાલાલ પટેલના અનુમાન મુજબ 23 જૂન બાદ ગુજરાતમાં ચોમાસું વધુ સક્રિય બનવાના સંકેત છે. જ્યારે 7 જુલાઈ બાદ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે, જેના કારણે નદી-નાળા છલકાવાની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે હાલ વરસાદમાં વિલંબ જોવા મળી રહ્યો હોવા છતાં આગામી દિવસોમાં ચોમાસું ગતિ પકડે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.