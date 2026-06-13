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ગુજરાતમાં આ તારીખ બાદ પડશે ભારે વરસાદ, અંબાલાલ પટેલે કરી મોટી આગાહી

Ambalal Patel Prediction : હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ 13થી 19 જૂન દરમિયાન ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા વરસાદ સાથે ભારે પવન, વીજળી અને કરા પડવાની શક્યતા છે. ચોમાસામાં વિલંબનું કારણ સૂકા પવનો અને ભેજની ઉણપ છે. 23 જૂન બાદ ચોમાસું સક્રિય બનશે, જ્યારે 7 જુલાઈ બાદ રાજ્યમાં ભારે વરસાદના સંકેત છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 13, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:31 AM IST
ગુજરાતમાં આ તારીખ બાદ પડશે ભારે વરસાદ, અંબાલાલ પટેલે કરી મોટી આગાહી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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ગુજરાતમાં આ તારીખ બાદ પડશે ભારે વરસાદ, અંબાલાલ પટેલે કરી મોટી આગાહી
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