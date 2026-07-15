/રથયાત્રાના દિવસે અમદાવાદ સહિત આ વિસ્તારોમાં વરસશે મેઘરાજા ! અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી

Ambalal Patel Prediction : ગુજરાતમાં વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ શરૂ થઈ ગયો છે. રાજ્યના 50 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે. ચોમાસાના પહેલા રાઉન્ડે દક્ષિણ ગુજરાતમાં તબાહીનું ચિત્ર ઊભું કર્યું હતું. સુરત, નવસારી, વલસાડ અને ડાંગમાં જાણે આકાશ ફાટ્યું હોય તેવો વરસાદ વરસ્યો હતો અનેક વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ. ઘરો અને દુકાનોમાં પાણી ઘૂસી જતાં વેપારીઓને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન વેઠવું પડ્યું હતું. રસ્તાઓ નદીમાં ફેરવાઈ ગયા હતા અને અનેક લોકોને પાણીમાંથી સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચલાવવું પડ્યું હતું.
મેઘરાજાની બીજા રાઉન્ડની શરૂઆત
હવે મેઘરાજાએ બીજા રાઉન્ડની શરૂઆત કરી છે. રાજ્યના 50 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે. સૌથી વધુ વલસાડના પારડીમાં દોઢ ઈંચથી વધુ એટલે કે 1.54 ઈંચ વરસાદ પડ્યો. તાપીના ઉકાઈમાં 1.2 ઈંચ અને સુરતના માંડવીમાં એક ઈંચ વરસાદ નોંધાયો. જ્યારે અન્ય તાલુકાઓમાં સામાન્યથી હળવો વરસાદ વરસ્યો.
આગામી સાત દિવસ વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ રાજ્યમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં થન્ડરસ્ટોર્મ સાથે મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે. આવતીકાલે રથયાત્રાના દિવસે પણ રાજ્યના અનેક ભાગોમાં મેઘરાજા અમી છાંટણા કરે તેવી શક્યતા છે.
રથયાત્રાના દિવસે અમદાવાદ અને મધ્ય ગુજરાતમાં હળવો વરસાદ
હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી દિવસોમાં વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે રથયાત્રાના દિવસે અમદાવાદ અને મધ્ય ગુજરાતમાં હળવા વરસાદની શક્યતા છે.
26થી 30 જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદનું જોર વધવાની સંભાવના છે. ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, પૂર્વ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિસ્તારોમાં પણ સારા વરસાદની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
અત્યાર સુધી રાજ્યમાં સામાન્ય કરતાં 28 ટકા ઓછો વરસાદ
રાજ્યમાં વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ શરૂ થયો હોવા છતાં વરસાદની કુલ સ્થિતિ હજુ ચિંતાજનક છે. હવામાન વિભાગના આંકડા મુજબ અત્યાર સુધી રાજ્યમાં સામાન્ય કરતાં 28 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યાં અત્યાર સુધી 226.1 મીલીમીટર વરસાદ થવો જોઈએ ત્યાં માત્ર 162.8 મીલીમીટર વરસાદ જ વરસ્યો છે.