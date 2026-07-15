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રથયાત્રાના દિવસે અમદાવાદ સહિત આ વિસ્તારોમાં વરસશે મેઘરાજા ! અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી

Ambalal Patel Prediction : ગુજરાતમાં મેઘરાજાની બીજી ઇનિંગ્સ શરૂ થઈ ગઈ છે. ચોમાસાના પહેલા રાઉન્ડે દક્ષિણ ગુજરાતને ધમરોળી નાખ્યું હતું. હવે વરસાદના બીજા રાઉન્ડે ફરીથી દસ્તક આપી છે. રાજ્યના 50 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે. આગામી સાત દિવસ માટે હવામાન વિભાગે વરસાદની આગાહી કરી છે, તો અંબાલાલે પણ રથયાત્રાના દિવસે વરસાદની આગાહી કરી છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 15, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:54 PM IST
રથયાત્રાના દિવસે અમદાવાદ સહિત આ વિસ્તારોમાં વરસશે મેઘરાજા ! અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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