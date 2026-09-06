/ભાદરવામાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી: 10 સપ્ટેમ્બરથી નવી સિસ્ટમ સક્રિય, 12 થી 15 સપ્ટેમ્બર ભારે વરસાદની આગાહી

રાજ્યમાં વરસાદની ઘટ વચ્ચે સારા વરસાદના એંધાણ વર્તાયા છે. ભાદરવામાં મેઘરાજાની નવી સિસ્ટમ સક્રિય થવાની આગાહી છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે વરસાદ અંગે આગાહી કરતા જણાવ્યું, 10 સપ્ટેમ્બરથી રાજ્યમાં હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય થવાની શક્યતા છે. 12થી 15 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ભારે વરસાદ પડી શકે છે, અને કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિભારે વરસાદની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદ, વડોદરા અને આણંદમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. તો ઉત્તર ગુજરાત, પંચમહાલ અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરાઈ છે.
10 સપ્ટેમ્બરથી નવી સિસ્ટમ થશે સક્રિય, રાજ્યના આ ભાગોમાં અતિભારે વરસાદની શક્યતા, અંબાલાલ કાકાએ કરી આગાહી#AmbalalPatel #GujaratRain #GujaratWeather #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/U52EV7xafO
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 6, 2026
ખેડૂતોની હાલત કફોડી
રાજ્યમાં વરસાદની ઘટના કારણે ધરતીપુત્રોની હાલત કફોડી બની છે. વરસાદ ન થતાં ખેડૂતોને માથે ચિંતાના વાદળો ઘેરાયા છે. લાંબા સમયથી વરસાદ ન પડતાં ખેડૂતો ભારે સંકટનો સામનો કરવા મજબૂર બન્યાં છે. અમદાવાદના દસ્ક્રોઈ અને ખેડામાં ખેડૂતોએ ડાંગરના પાકનું વાવેતર કર્યું છે. ખેતરોમાં ડાંગરના પાકને પુરતું પાણી મળી રહ્યું નથી, ઉપરાંત કેનાલો પણ તળિયાઝાટક હોવાથી ખેડૂતો મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યાં છે. જગતના તાતએ મેશ્વો કેનાલમાં પાણી છોડવા માટેની માગ કરી છે. જો પાણી નહીં છોડાય તો પાણીના અભાવે ડાંગનો પાક સંપૂર્ણપણે નષ્ટ થઈ જશે. ખેતરોમાં ડાંગરના પાકને પાણી ન મળતાં મોટા પ્રમાણમાં નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
પશુપાલકો માટે સરકારનો નિર્ણય
પોરબંદર સહિત વરસાદની અછતવાળા જિલ્લાઓમાં પશુપાલકો માટે રાહતના સમાચાર સામે આવી રહ્યાં છે. પોરબંદર સહિત વરસાદની અછતવાળા જિલ્લાઓમાં પશુપાલકોને રાહત દરે ઘાસ અપાશે. વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી માહિતી આપી છે. પોરબંદર સહિતના જિલ્લાઓમાં પશુદીઠ 2 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે ઘાસનું વિતરણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. સાથે જ પીવાના પાણીની સમસ્યા ન સર્જાય તે માટે આગોતરું આયોજન કરાયું છે. પાણીની ચોરી સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવાનું પણ કેબિનેટ મંત્રીએ નિવેદન આપ્યુ હતું.