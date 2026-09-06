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ભાદરવામાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી: 10 સપ્ટેમ્બરથી નવી સિસ્ટમ સક્રિય, 12 થી 15 સપ્ટેમ્બર ભારે વરસાદની આગાહી

રાજ્યમાં વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતોને સારા સમાચાર મળી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતાં જણાવ્યું કે રાજ્યમાં વરસાદની સિસ્ટમ સક્રિય થઈ શકે છે અને 12થી 15 તારીખ દરમિયાન સારો વરસાદ થઈ શકે છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 06, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:34 PM IST
ભાદરવામાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી: 10 સપ્ટેમ્બરથી નવી સિસ્ટમ સક્રિય, 12 થી 15 સપ્ટેમ્બર ભારે વરસાદની આગાહી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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