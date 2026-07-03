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હવે ભૂક્કા કાઢી નાંખશે વરસાદ! ગુજરાતમાં એક સાથે 6 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય, દરિયાઈ કાંઠે 3 નંબરનું સિગ્નલ

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાત રાજ્યમાં ચોમાસાએ ફરી એકવાર જોરદાર જમાવટ કરી છે. રાજ્ય પર એકસાથે 6 વરસાદી સિસ્ટમો સક્રિય થતાં મેઘરાજાએ પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. હવામાન વિભાગ અને નિષ્ણાંતોની આગાહી મુજબ, આગામી 48 કલાક રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારો માટે અત્યંત મહત્વના સાબિત થશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 03, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:02 PM IST
હવે ભૂક્કા કાઢી નાંખશે વરસાદ! ગુજરાતમાં એક સાથે 6 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય, દરિયાઈ કાંઠે 3 નંબરનું સિગ્નલ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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