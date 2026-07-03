/હવે ભૂક્કા કાઢી નાંખશે વરસાદ! ગુજરાતમાં એક સાથે 6 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય, દરિયાઈ કાંઠે 3 નંબરનું સિગ્નલ

Gujarat Monsoon 2026: રાજ્યમાં મેઘમહેર એવી રીતે વરસી રહી છે કે બપોરે 2 વાગ્યા સુધીમાં કુલ 112 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજા જાણે મન મૂકીને વરસ્યા હોય તેમ ડાંગના વઘઈમાં 12.5 ઈંચ, સુરતના અંબિકામાં 10.5 ઈંચ, તાપીના ડોલવણમાં 10 ઈંચ, નવસારીના વાંસદા અને ચીખલીમાં 9-9 ઈંચ, વલસાડમાં 8 ઈંચ જેટલો તોફાની વરસાદ નોંધાયો છે. ગીર સોમનાથના પ્રભાસ પાટણમાં પણ માત્ર 8 કલાકમાં 6 ઈંચ વરસાદ ખાબકતા વોર્ડ-2ની સોસાયટીઓમાં ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેના કારણે સ્થાનિકોમાં તંત્ર સામે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
હવામાન વિભાગની ચેતવણી અને દરિયાઈ સ્થિતિ
હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને સીઝનલ ટ્રફ સક્રિય હોવાની જાણકારી આપી છે. ઠંડરસ્ટ્રોમ એક્ટિવિટી સાથે સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, મધ્ય, ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં સ્થિતિ ગંભીર બનતા તમામ પોર્ટ પર 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે અને માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે. દ્વારકાના દરિયામાં ભારે કરંટ સાથે ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે, જ્યાં સુરક્ષા માટે પોલીસ અને ફાયરની ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી: કયા જિલ્લાઓ રહેશે વધુ પ્રભાવિત?
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસો માટે ચિંતાજનક આગાહી કરી છે. અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં આગામી 48 કલાકમાં ભારે વરસાદની શક્યતા. દક્ષિણ ગુજરાતમાં અનરાધાર વરસાદને કારણે પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. વડોદરા, મહિસાગર અને પંચમહાલમાં 6 જુલાઈ સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદ. સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર, અમરેલી, પોરબંદર, જામનગર અને ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદી ઝાપટાં તથા હળવદ, ધ્રાંગધ્રા, મોરબી અને કચ્છમાં પણ વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં પણ મેઘરાજા મહેર કરશે.
લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસી જવા અપીલ
અંબાલાલ પટેલના મતે, નાની નદીઓમાં પૂર આવવાની શક્યતા છે, જ્યારે મધ્ય પ્રદેશમાં ભારે વરસાદને કારણે નર્મદા ડેમમાં પાણીની આવક વધી શકે છે. 8-9 જુલાઈએ બંગાળના ઉપસાગરમાં નવી સિસ્ટમ બનતા વરસાદી માહોલ યથાવત રહેવાની સંભાવના છે. તંત્ર દ્વારા તમામ નાગરિકોને સાવચેત રહેવા અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસી જવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગ
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગ બાદ અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણીનો કહેર જોવા મળી રહ્યો છે. સુત્રાપાડા પંથકમાં ધોધમાર વરસાદને કારણે ખેતરો જાણે બેટમાં ફેરવાઈ ગયા હોય તેવા દૃશ્યો સામે આવ્યા છે. ઝાલાના વડોદરા ગામમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતાં ખેડૂતોના ઉભા પાક પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. ખેતરોમાં ચારે તરફ માત્ર પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે, જેના કારણે ખેડૂતોમાં પાકને થયેલા નુકસાનની ચિંતા વધી છે. ભારે વરસાદ બાદ જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં આવી જ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, ત્યારે ખેડૂતો હવે વરસાદ ઓસરવાની અને પાણીના નિકાલની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
પ્રભાસ પાટણમાં ભારે વરસાદ બાદ વોર્ડ નંબર-2માં જળબંબાકાર
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પ્રભાસ પાટણમાં ભારે વરસાદ બાદ વોર્ડ નંબર-2માં જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ. ગુલાબનગર, લખાતવાડી અને સાઈન કોલોની સહિતના વિસ્તારોમાં ગોઠણસમા પાણી ભરાતા 500થી વધુ રહેણાંક મકાનો અને 10 હજારથી વધુ લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે વરસાદી પાણીના યોગ્ય નિકાલની વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે દર વર્ષે આવી સ્થિતિ સર્જાય છે. સ્થાનિક નગરસેવક બસીર ગોહેલે પણ તંત્ર પર આકરા પ્રહાર કરતા પ્રિ-મોન્સૂન કામગીરી માત્ર કાગળ પર જ રહી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો.