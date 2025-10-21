રાજ્યમાં ફરી ધબધબાટી બોલાવશે મેઘરાજા, ફરી આવશે વરસાદ, અંબાલાલે કરી આગાહી
ગુજરાતમાં ચોમાસાએ વિદાય લઈ લીધી છે. પરંતુ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. અંબાલાલની આગાહી પ્રમાણે ઓક્ટોબરના અંત અને નવેમ્બરની શરૂઆતમાં વરસાદ આવી શકે છે.
Gujarat Weather: ફરી એકવાર મેઘરાજા ગુજરાતમાં ધબધબાટી બોલાવા માટે આવી રહ્યા છે...ચોમાસાએ તો વિદાય લઈ લીધી છે પણ મેઘરાજા ગુજરાત છોડવાનું નામ નથી લઈ રહ્યા...જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે સમગ્ર રાજ્યમાં મેઘો વરસે તેવી આગાહી કરીને ખેડૂતોને ચિંતામાં મુકી દીધા છે...ક્યારે આવવાનો છે વરસાદ?...ક્યાં ધોધામાર અને ક્યાં ધીમીધારે આવવાનો છે વરસાદ?...જુઓ આ અહેવાલમાં....
ચોમાસાએ વિદાય લીધી, શિયાળો આવી ગયો, પણ મેઘરાજા ગુજરાત છોડવા તૈયાર નથી...આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે ફરી એકવાર ચેતવણી આપી છે કે, ઓક્ટોબરના અંત અને નવેમ્બરની શરૂઆતમાં ગુજરાત ફરી ભીંજાશે...શિયાળામાં વરસાદ જે અસામાન્ય ન કહી શકાય પરંતુ પણ ખતરાની ઘંટી છે...
ઓક્ટોબરના અંત, નવેમ્બરની શરૂઆતમાં ગુજરાત ભીંજાશે!
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની સંભાવના, દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વરસાદના છાંટા પડશે. એટલે કે, ગાંધીનગરથી લઈને કચ્છ સુધી, એટલે કે, કોઈ વિસ્તાર કોરો નહીં રહે.
શું કરી અંબાલાલે આગાહી?
સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની સંભાવના
દક્ષિણ, મધ્ય ગુજરાતમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ
ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વરસાદના છાંટા પડશે
શિયાળામાં વરસાદનો અર્થ છે કે, ઠંડીનો ચમકારો વધશે...પરંતુ ખેડૂતો માટે આ આફત બની શકે છે. રવી પાક તૈયાર છે, જીરું-ઘઉંની વાવણી ચાલુ છે અને અચાનક વરસાદથી પાક નુકસાનનો ભોગ બની શકે છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં, જ્યાં ભારે વરસાદની આગાહી છે, ત્યાં ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે.
ખેડૂતો માટે વરસાદ આ આફત બની શકે છે
અંબાલાલ પટેલની આગાહી ગુજરાત માટે નવી નથી...પરંતુ આ વખતે શિયાળામાં વરસાદની આ ઘટના ખેડૂતો અને વહીવટી તંત્રને સતર્ક કરી રહી છે. શું આ વરસાદ રાહત બનશે કે આફત?.
