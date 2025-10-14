કમોસમી વરસાદ વચ્ચે અંબાલાલની મોટી આગાહી! આ તારીખથી રાજ્યમાં શરૂ થશે કડકડતી ઠંડી
Ambalal Patel Prediction: ગુજરાતમાં લગભગ તમામ જિલ્લાઓમાંથી હવે વરસાદે વિરામ લીધો છે. ચોમાસાની વિદાય થઈ ગઈ છે. તહેવારોની સિઝન ચાલી રહી છે અને દિવાળીનો આનંદ ચારે બાજુ છવાયેલો છે. પણ દિવાળીના તહેવાર ટાણે માવઠું મજા બગાડે તો નવાઈ નહીં. જી હા... ફરી વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે.
Ambalal Patel Prediction: ધોધમાર વરસાદને સહન કરીને ગુજરાતીઓ હવે હાર્ડ થીજતી ઠંડી માટે તૈયાર થઈ જજો. કારણ કે જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી કરી છે. તહેવારોના ટાણે જ ફરી માવઠાનો માર પડે તેવી સંભાવના છે. દિવાળી અને નવા વર્ષમાં વરસાદના ઝાપટા વરસી શકે છે.
દિવાળી અને નવા વર્ષમાં વરસાદના ઝાપટા વરસી શકે છે
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 18થી 21 ઓક્ટોબર વચ્ચે માવઠું પડે તેવી મજબૂત સંભાવના છે. આ તારીખોમાં જ દિવાળી અને બેસતું વર્ષ જેવા તહેવારો આવી રહ્યા છે. નવા વર્ષે પણ હવામાનમાં પલટો આવી શકે, અને સામાન્ય વરસાદ વરસી શકે છે.
શું કરી અંબાલાલે આગાહી?
18થી 21 ઓક્ટોબર વચ્ચે માવઠું પડે તેવી મજબૂત સંભાવના છે. પરંતુ વરસાદ પછી ઠંડીનો તોફાન આવી શકે છે. 23 ઓક્ટોબરથી ગુજરાતમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે અને 22 ડિસેમ્બરથી હાર્ડ થીજવતી ઠંડીની શરૂઆત થશે. નવેમ્બરની શરૂઆતમાં દેશના દક્ષિણ ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે.
22 ડિસેમ્બરથી હાર્ડ થીજવતી ઠંડીની શરૂઆત થશે
અંબાલાલ પટેલ જ નહીં, હવામાન વિભાગે પણ કહ્યું છે કે, તહેવારમાં માવઠું આવવાનું છે. 16થી 19 ઓક્ટોબર વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાતમાં સામાન્ય વરસાદ વરસી શકે છે. તો 17થી 19 ઓક્ટોબર વચ્ચે સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે. તો આગામી 7 દિવસ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની સંભાવના છે. આ વખતનો વરસાદ તો તહેવારોની મજા મેઘરાજા બગાડે તેવી સંભાવના છે. તો તહેવારોની તૈયારીઓમાં આગાહીને પણ ધ્યાનમાં રાખજો.
