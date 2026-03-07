ગુજરાતમાં ગરમી વચ્ચે પલટાશે હવામાન, અંબાલાલ પટેલે તારીખ સાથે કરી ખતરનાક આગાહી; આ વિસ્તારમાં વરસાદ મચાવશે કહેર!
Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતમાં ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ત્યારે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, માર્ચ મહિનામાં ગુજરાતમાં હવામાન પલટાવાની પૂરી શક્યતા છે. 8 માર્ચ સુધી રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. ત્યારબાદ, 14 થી 20 માર્ચ દરમિયાન મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપને કારણે ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના ભાગોમાં પવન અને કરા સાથે વરસાદ પડી શકે છે.
- પશ્ચિમિ વિક્ષેપના કારણે આજ સાંજ સુધીમાં વાદળો આવવાની શક્યતા
- ગુજરાતમાં 14 માર્ચ બાદ હવામાનમાં આવી શકે છે પલટો
- પશ્ચિમિ વિક્ષેપના કારણે ગુજરાતના અનેક ભાગોમાં કરા પડવાની શક્યતા
Ambalal Patel Agahi: ઉનાળાની ગરમીની શરૂઆત સાથે જ ગુજરાતમાં કાળઝાળ તાપમાન લોકોને ત્રાસ આપી રહ્યું છે. પરંતુ આ ગરમી વચ્ચે હવામાનને લઈને એક મોટી આગાહી સામે આવી છે. જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતના હવામાન અંગે મહત્વપૂર્ણ સંકેતો આપ્યા છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ 14 માર્ચ પછી રાજ્યના હવામાનમાં મોટો પલટો જોવા મળી શકે છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ અને વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. શું છે આ આગાહી? ચાલો જાણીએ.
રાજ્યમાં ઉનાળાની શરૂઆતથી જ ગરમીનો પાર વધતો જોવા મળી રહ્યો છે. બપોરે તાપમાનમાં વધારો થતાં લોકો ગરમીથી પરેશાન થઈ રહ્યા છે. પરંતુ આ વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, હાલ એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થયો છે.
ફરી પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની સંભાવના
આ પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર ખાડી દેશોથી લઈને કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો સુધી જોવા મળી શકે છે. 8 માર્ચ સુધીમાં ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત 14થી 18 માર્ચ દરમિયાન ફરી એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થવાની સંભાવના છે. જેના કારણે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે.
કરા સાથે વરસાદ પડવાની આગાહી
હવામાન નિષ્ણાંતના જણાવ્યા મુજબ, 16 થી 20 માર્ચ દરમિયાન માધ્યમકશાનો વિક્ષેપ સક્રિય થતા ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં કરા સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા પણ છે. આગાહી મુજબ 16થી 28 માર્ચ દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં અચાનક પવન સાથે વરસાદ અને કરા પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. એટલું જ નહીં, માર્ચના અંતિમ દિવસો અને એપ્રિલની શરૂઆતમાં પણ દેશ સાથે ગુજરાતના હવામાનમાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.
માર્ચના અંતિમ દિવસો અને એપ્રિલની શરૂઆતમાં
દેશ સાથે ગુજરાતના હવામાનમાં ફેરફાર જોવા મળી શકે
અત્યારે તો ગુજરાત ગરમીથી તપી રહ્યું છે, પરંતુ આવનારા દિવસોમાં હવામાનમાં ફેરફાર અને વરસાદની શક્યતા હવામાન નિષ્ણાંત દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ત્યારે કમોસમી વરસાદ ખેડૂતોને કેટલું નુકસાન કરે છે?
