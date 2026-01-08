Prev
ગુજરાત પર આવી રહી છે મોટી આફત! કડકડતી ઠંડી બાદ ફરી માવઠાનું સંકટ, અંબાલાલે કરી આગાહી

Gujarat Weather Update: ગુજરાતમાં હાલમાં કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. જો કે, ગઇકાલથી હાડ થીજવતી ઠંડીમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. રાજ્યમાં રાત્રીના સમયે અને વહેલી સવારે ઠંડીનું જોર જોવા મળી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, હજું પણ આગામી ત્રણ દિવસ આ જ પ્રકારનું વાતવારણ રહી શકે છે, જેના પગલે હજું કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ થઈ શકે છે. ત્યારબાદ લઘુત્તમ તાપમાનમાં વધારો થવાથી ઠંડીમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.

Gujarat Weather Update: હાલમાં ગુજરાતના હવામાનમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર જોવા મળી રહી છે. હવામાન વિભાગ પ્રમાણે છેલ્લા 24 કલાકમાં અનેક શહેરો અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોના તાપમાનમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરને કારણે રાજ્યના હવામાનમાં સતત પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં લઘુતમ તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. 

ઠંડીમાં થશે વધારો
સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક વિસ્તારમાં રાત્રિના સમયે તાપમાનનો પારો ગગડી શકે છે, આગામી સમયમાં પવનની દિશા ફેરફાર થશે જેથી તાપમાનમાં પણ વધઘટ થઈ શકે છે. ખેડૂતો માટે રાહતની વાત એ છે કે હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર આગામી 9 જાન્યુઆરી સુધી રાજ્યમાં માવઠાના કોઈ સંકેત નથી, વાતાવરણ ઠંડુ અને શુષ્ક રહેશે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં ઉત્તર-પૂર્વથી પૂર્વ તરફના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. 

આગામી 15 જાન્યુઆરી સુધી ગુજરાતમાં કોલ્ડ વેવની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર હાલ ગુજરાતમાં ઉત્તર-પૂર્વથી પૂર્વ તરફના પવનો ફૂંકાય છે. આવનારા 5 દિવસ તાપમાનમાં કોઈ ફેરફાર નહીં જોવા મળે તે પછી બેથી ત્રણ ડિગ્રી તાપમાન વધી શકે છે. આગામી 5 દિવસ લધુતમ તેમજ મહત્તમ તાપમાનમાં 1થી 2 ડિગ્રીનો સામાન્ય વધારો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. ઉત્તર-પૂર્વથી ફૂંકાઈ રહેલા વાયરાને કારણે કડકડતી ઠંડી પડશે. જેના કારણે વહેલી સવારે અને મોડીરાત્રે લોકો કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. 

અંબાલાલ પટેલની આગાહી
બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલની આગાહીની વાત કરવામાં આવે તો વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર થતા આકરી ઠંડી પડશે. અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી કહે છે કે, કેટલાક ભાગોમાં વાદળો આવવાની શક્યતાઓ રહેશે. એક પછી એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે. 8થી 10 જાન્યુઆરી દરમિયાન રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં વાદળછાયા વાતાવરણ રહી શકે છે. કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પંચમહાલ સહિતના ભાગોમાં વાદળો છવાઈ શકે છે. તો દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વાદળછાયુ વાતાવરણ રહી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ વાદળછાયુ વાતાવરણ રહી શકે છે. આમ, રાજ્યના અમુક વિસ્તાર હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. 

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, દેશ અને રાજ્યમાં અગામી દિવસોમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર જોવા મળશે. 15 થી 21 જાન્યુઆરી દરમિયાન વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર વર્તાશે. ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવશે. તેમજ અનેક વિસ્તારમાં વાદળછાયુ વાતાવરણ રહેશે. રાજ્યના કેટલાક ભાગમાં કમોસમી વરસાદ થઇ શકે છે.  તો 29 જાન્યુઆરીથી 5 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન પણ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. જેમાં ગુજરાતના વાતાવરણાં પલટાની અને કેટલાક વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. 

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

gujarat weather forecastcold wave alertAmbalal Patel forecastઠંડીની આગાહીમાવઠાની આગાહી

